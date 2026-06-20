Ícone de Robin Hood, o Major Oak é declarado morto após mais de mil anos na Sherwood Forest

Na Floresta de Sherwood, no interior da Inglaterra, um antigo carvalho deixou de produzir folhas e foi oficialmente considerado morto após séculos dominando a paisagem local. Um marco natural e cultural por sua ligação com a lenda de Robin Hood, esse Carvalho Major acumulou histórias, visitantes e intervenções ao longo de mais de mil anos. Assim, sua morte é um exemplo de como árvores muito antigas sofrem com a combinação de clima em transformação, solo degradado e presença humana intensa.

Com tronco largo, copa extensa e aparência facilmente reconhecível em fotografias, o carvalho tornou-se ponto de parada para quem caminhava por Sherwood. Guias locais o apresentavam como uma das árvores mais notáveis da Europa, tanto pelo porte quanto pela longa permanência naquele mesmo trecho de floresta. Aos poucos, o exemplar foi deixando de responder às mudanças de estação, até que uma primavera sem brotos indicou, de forma clara, o fim do seu ciclo.

Um marco natural e cultural por sua ligação com a lenda de Robin Hood, esse Carvalho Major acumulou histórias, visitantes e intervenções ao longo de mais de mil anos – Paul Buckingham/Wikimedia Commons

Por que o Carvalho Major é tão citado quando se fala em Sherwood?

O termo Carvalho Major aparece com frequência em reportagens e materiais turísticos sobre Sherwood porque a árvore foi incorporada à identidade da região. Documentos do século XVIII já registravam seu destaque, e, desde então, mapas, desenhos e textos passaram a mencioná-la como referência. Com o tempo, associou-se às narrativas de Robin Hood, personagem que, segundo a tradição, teria vivido justamente naquela floresta.

Mesmo sem comprovação histórica de encontros entre o lendário fora da lei e aquele carvalho específico, o vínculo se consolidou no imaginário coletivo. Assim, roteiros turísticos incluíam o tronco como parada obrigatória, e produtos culturais relacionados a Robin Hood ajudaram a reforçar a imagem de Sherwood como cenário de aventuras. Nesse contexto, o Carvalho Major funcionava como símbolo visível de uma história que mistura folclore, literatura e paisagem real.

Carvalho Major e mudanças climáticas: qual a conexão?

Nos debates ambientais recentes, o Carvalho Major passou a ser citado como exemplo de árvore antiga submetida a condições ambientais muito diferentes daquelas em que se desenvolveu. Ao longo da última década, o Reino Unido registrou verões mais longos e quentes, além de períodos de chuva irregular. Em 2022, o país atingiu temperaturas próximas de 40 °C, valor incomum para a região, o que chamou a atenção de estudiosos do clima.

Árvores de grande porte e idade avançada conseguem, em geral, atravessar oscilações naturais de temperatura quando dispõem de solo saudável e reservas de água suficientes. Em Sherwood, porém, o ambiente ao redor do carvalho foi sendo alterado. A compactação do solo reduziu a circulação de ar e a permeabilidade da água, enquanto mudanças no lençol freático diminuíram a disponibilidade hídrica em profundidade. Diante desse cenário, ondas de calor recentes tiveram efeito mais intenso sobre um organismo já fragilizado.

Relatórios de monitoramento indicaram que, nos últimos anos de vida, o carvalho apresentava menos folhas e uma copa mais rala. A falta de brotação em uma primavera inteira foi interpretada como sinal de que o sistema radicular e o tronco haviam perdido a capacidade de sustentar novos fluxos de seiva. Para pesquisadores, esse episódio ilustra como extremos climáticos podem acelerar processos de declínio em árvores milenares.

Quais foram as principais interferências humanas no Carvalho Major?

Além do clima, o Carvalho Major foi afetado por atividades humanas acumuladas ao longo de séculos. A área em torno do tronco recebeu turistas, veículos de serviço e, em momentos específicos da história, uso militar. Esse conjunto de pressões alterou a estrutura do solo, diminuindo sua porosidade e dificultando o desenvolvimento das raízes. A árvore, que depende de trocas constantes entre raízes, água, ar e microrganismos, passou a operar em um ambiente menos favorável.

Para tentar preservar o carvalho, diferentes técnicas foram aplicadas em épocas distintas:

Instalação de correntes e suportes para segurar galhos pesados.

Preenchimento de cavidades com materiais rígidos, como concreto.

Aplicação de revestimentos para proteção contra intempéries e fogo.

Criação de barreiras físicas para afastar visitantes da base da árvore.

Estudos mais recentes sugerem que parte dessas intervenções, embora pensada para proteção, interferiu no modo como um carvalho muito antigo costuma envelhecer. Em condições naturais, a árvore reduziria gradualmente sua copa, deixando galhos se desprenderem ao longo do tempo e ajustando a demanda por água e nutrientes. Com os suportes, essa redução foi retardada, mantendo um volume de copa maior do que o tronco conseguia sustentar em situação de estresse hídrico.

As tentativas de preservação poderiam ter sido diferentes?

O caso do Carvalho Major alimenta uma discussão técnica sobre manejo de árvores históricas. Métodos comuns no início do século XX priorizavam a manutenção da forma original, com foco em evitar quedas de galhos e rupturas visíveis. A arboricultura atual, porém, tende a valorizar mais os processos naturais de envelhecimento, reconhecendo que a redução da copa pode ser uma estratégia da própria árvore para prolongar a vida.

Organizações que assumiram a gestão da área na década de 2010 encontraram um cenário complexo: suportes já instalados há muito tempo, solo compactado e público acostumado a ver a árvore em determinado formato. A remoção total dessas estruturas poderia causar colapso imediato do tronco, gerando riscos de segurança. Por isso, as ações recentes se concentraram em melhorar o solo e monitorar o estado geral, sem intervir de forma drástica nas estruturas antigas.

Revisão dos suportes existentes e avaliação de risco. Estudos sobre circulação de água e oxigênio no entorno das raízes. Escavações controladas para aliviar a compactação. Monitoramento anual da copa, tronco e sistema radicular.

O caso do Carvalho Major alimenta uma discussão técnica sobre manejo de árvores históricas – Nilfanion/Wikimedia Commons

O que o Carvalho Major ainda representa para a floresta?

Mesmo sem vida, o Carvalho Major permanece relevante para o ecossistema de Sherwood. Em florestas com árvores de grande porte, troncos mortos em pé ou no chão atuam como estruturas essenciais para a manutenção da biodiversidade. A madeira em decomposição abriga insetos, fungos, líquens e outros organismos que participam da ciclagem de nutrientes, além de oferecer cavidades que podem ser usadas por aves e pequenos mamíferos.

Consultores de conservação destacam que uma parcela expressiva das espécies que se associam a ambientes florestais depende, em alguma etapa do ciclo de vida, de madeira morta. Por isso, remover o carvalho do local seria perder um habitat difícil de substituir em curto prazo. A árvore continua sendo estudada como exemplo de como grandes carvalhos se comportam após a morte, tanto em termos de estabilidade estrutural quanto de papel ecológico.

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Oferece abrigos naturais em cavidades e fendas.

Serve de substrato para fungos decompositores.

Auxilia na formação de solo mais rico a longo prazo.

Mantém um elemento de continuidade visual na paisagem de Sherwood.

A trajetória do Carvalho Major também chama atenção para outros exemplares antigos que não recebem o mesmo nível de visibilidade. Especialistas têm defendido normas específicas para proteção de árvores isoladas de alto valor ambiental e cultural, argumentando que a perda anual de indivíduos dessa magnitude representa uma redução significativa no patrimônio natural. O caso de Sherwood, amplamente divulgado, tende a servir como referência em discussões sobre como cuidar de árvores que atravessam séculos e chegam ao século XXI sob novas formas de pressão.