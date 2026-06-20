Vídeos com fake news sobre protetor solar no TikTok geram mais engajamento que informações médicas confiáveis

Um levantamento recente divulgado pelo jornal El País analisou aproximadamente mil vídeos publicados no TikTok e encontrou um cenário preocupante. Conteúdos com desinformação sobre protetor solar alcançam mais visualizações, curtidas e compartilhamentos do que materiais baseados em evidências científicas. De acordo com o estudo, mensagens que questionam a eficácia dos cremes solares ou sugerem que esses produtos fazem mal ao organismo têm desempenho superior em comparação a orientações de dermatologistas e instituições de saúde.

Esse tipo de conteúdo enganoso, muitas vezes apresentado em formato atraente e linguagem simples, compete de forma desigual com informações confiáveis. Enquanto vídeos científicos exigem explicações mais detalhadas e cautelosas, as chamadas fake news sobre protetor solar usam frases curtas, efeitos visuais e um tom de alerta que facilita a viralização. Como resultado, o ambiente digital se torna extremamente favorável à circulação de desinformação entre milhões de usuários.

Como a desinformação sobre protetor solar se espalha nas redes sociais?

O estudo citado pelo El País mostrou que vídeos com bulos sobre protetores solares exploram temas sensíveis, como medo de substâncias químicas, teorias de conspiração sobre a indústria cosmética e desconfiança em relação a médicos e órgãos reguladores. Em muitos casos, criadores de conteúdo afirmam, sem respaldo científico, que o protetor solar causa problemas hormonais, alergias graves ou até câncer. Assim, eles incentivam o abandono do uso diário do produto.

As plataformas de vídeo curto, como o TikTok, funcionam com algoritmos que priorizam o engajamento. Quando um vídeo desperta surpresa, indignação ou curiosidade, ele tende a receber mais curtidas, comentários e compartilhamentos. Isso envia ao sistema um sinal de que o material apresenta relevância imediata, o que amplia sua distribuição. Dessa forma, uma afirmação falsa, porém impactante, alcança muito mais pessoas do que um esclarecimento técnico feito por um especialista.

Para reforçar a aparência de credibilidade, alguns perfis utilizam linguagem pseudocientífica, citam estudos fora de contexto ou mencionam supostos relatos pessoais dramáticos. A mistura de depoimentos emocionais, dados distorcidos e edições rápidas dificulta a diferenciação entre informação confiável e conteúdo enganoso sobre proteção solar. Além disso, muitos usuários consomem esses vídeos em sequência, o que aumenta ainda mais o impacto das mensagens falsas.

Para reforçar a aparência de credibilidade, alguns perfis utilizam linguagem pseudocientífica, citam estudos fora de contexto – depositphotos.com / nito103



Por que vídeos sensacionalistas sobre protetor solar viralizam mais que conteúdo científico?

A palavra-chave em grande parte desses vídeos é o sensacionalismo. Conteúdos que prometem segredos sobre o sol, verdades ocultas sobre filtros solares ou descobertas proibidas mobilizam a curiosidade de quem assiste. Em contraste, explicações científicas sobre o uso de protetor solar, ainda que fundamentais, costumam soar mais complexas e técnicas. Portanto, o público precisa dedicar mais tempo e atenção para compreendê-las.

Alguns fatores ajudam a entender essa diferença de alcance:

Apelo emocional: mensagens alarmistas geram medo ou revolta, emoções que estimulam o compartilhamento imediato.

mensagens alarmistas geram medo ou revolta, emoções que estimulam o compartilhamento imediato. Simplificação extrema: vídeos de desinformação oferecem respostas rápidas e categóricas, enquanto o conteúdo científico reconhece nuances e incertezas.

vídeos de desinformação oferecem respostas rápidas e categóricas, enquanto o conteúdo científico reconhece nuances e incertezas. Formato atraente: o uso de trilhas sonoras em alta, filtros e cortes dinâmicos torna o vídeo mais envolvente, mesmo sem base científica.

o uso de trilhas sonoras em alta, filtros e cortes dinâmicos torna o vídeo mais envolvente, mesmo sem base científica. Confirmação de crenças: quem já desconfia de produtos industriais ou da medicina tende a aceitar facilmente mensagens que reforçam essa visão.

Esse desequilíbrio cria um cenário em que as fake news sobre protetor solar encontram mais espaço nas redes sociais do que recomendações fundamentadas em estudos revisados e diretrizes dermatológicas. Além disso, o tempo curto dos vídeos favorece frases de efeito em vez de explicações completas, o que aumenta ainda mais a vantagem do conteúdo sensacionalista.

Quais são os riscos de reduzir o uso de protetor solar por causa de fake news?

Especialistas em dermatologia alertam que a diminuição do uso de protetor solar, motivada por desinformação, impacta diretamente a saúde da pele. A exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV), sem proteção adequada, se associa a três grandes problemas: queimaduras solares, envelhecimento precoce e aumento do risco de câncer de pele. Esses efeitos surgem tanto em países tropicais, como o Brasil, quanto em regiões com clima mais ameno.

O envelhecimento precoce se manifesta por meio de rugas, manchas, perda de elasticidade e textura irregular da pele. Estudos mostram que uma parcela significativa dos sinais de envelhecimento cutâneo se relaciona à radiação UV acumulada ao longo dos anos. Já em relação ao câncer de pele, entidades médicas indicam que a proteção solar diária representa uma das principais estratégias para reduzir a incidência de tumores, incluindo carcinomas e melanomas.

Quando vídeos no TikTok incentivam o abandono do protetor solar, alegando que o corpo precisa se acostumar com o sol ou que a pele sabe se defender sozinha, criam um falso senso de segurança. Na prática, a pessoa passa a se expor por períodos prolongados, muitas vezes nos horários de maior intensidade de radiação, sem o mínimo de proteção. A longo prazo, esse comportamento aumenta de forma expressiva a probabilidade de danos irreversíveis.

Qual é a importância do uso correto de protetor solar segundo dermatologistas?

Dermatologistas e sociedades médicas enfatizam que o protetor solar representa uma ferramenta essencial dentro de um conjunto de medidas de fotoproteção. A recomendação geral indica o uso de um produto com fator de proteção solar (FPS) de, pelo menos, 30, que ofereça proteção tanto contra raios UVA quanto UVB. Em situações de maior exposição, como praia, piscina ou atividades ao ar livre, especialistas costumam indicar um FPS mais alto.

Para que o filtro cumpra seu papel, a pessoa precisa aplicar a quantidade adequada, cobrindo de forma uniforme todas as áreas expostas. Isso inclui orelhas, pescoço, nuca, dorso das mãos e, quando possível, o dorso dos pés. Especialistas explicam que a falha mais comum envolve o uso de uma camada muito fina, o que reduz de modo significativo a proteção prometida na embalagem.

Algumas orientações básicas de proteção solar frequentemente aparecem em recomendações de profissionais de saúde e de órgãos oficiais:

Reaplicar o protetor solar a cada duas horas, ou com maior frequência em caso de suor intenso ou após entrar na água. Evitar exposição ao sol nos horários de pico, geralmente entre 10h e 16h, quando a radiação UV se apresenta mais forte. Usar barreiras físicas, como chapéus de aba larga, roupas com proteção UV e óculos escuros com filtro adequado. Consultar dermatologista regularmente para avaliação de manchas, pintas e histórico de queimaduras solares.

Essas medidas não impedem totalmente a exposição ao sol, mas reduzem de forma significativa os danos acumulados na pele ao longo dos anos. Além disso, o uso correto do protetor se integra a outros hábitos saudáveis, como evitar bronzeamentos intensos e observar mudanças na pele.

Como identificar informações confiáveis sobre protetor solar na internet?

Diante da quantidade de vídeos e postagens em redes sociais, a verificação da fonte se torna etapa central para quem busca orientações sobre protetores solares. Conteúdos produzidos por dermatologistas com registro profissional, sociedades médicas, instituições de pesquisa e organizações de saúde costumam seguir evidências científicas atualizadas e passar por algum tipo de revisão. Por isso, vale priorizar esses perfis e canais ao buscar informações.

Alguns cuidados podem ajudar na hora de avaliar um vídeo ou texto:

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Desconfiar de promessas de cura imediata ou de mensagens que incentivem abandonar completamente o uso de protetor solar.

Verificar se o criador do conteúdo indica fontes específicas, como artigos científicos, diretrizes clínicas ou posicionamentos de entidades reconhecidas.

Observar se há conflito de interesse declarado, como a venda de produtos alternativos ou suplementos sem comprovação.

Comparar a informação com recomendações disponíveis em sites de sociedades de dermatologia e órgãos de saúde.

O estudo divulgado pelo El País indica que a disputa entre desinformação e ciência sobre o uso de protetor solar continua em andamento nas redes sociais. Em meio a vídeos virais e discursos contraditórios, o acesso a fontes confiáveis e a orientação de profissionais de saúde permanece como o caminho mais seguro. Dessa maneira, a pessoa protege melhor a pele e reduz os riscos associados à exposição solar.