Por que o zero absoluto é impossível: limites da física e da termodinâmica

O zero absoluto, correspondente a 0 Kelvin, representa a temperatura mais baixa imaginável, em que toda a agitação térmica das partículas quase cessa. Na prática, esse valor funciona como um limite teórico que orienta grande parte da física moderna, mas não aparece em experimentos reais. Além disso, a discussão sobre por que não podemos chegar abaixo de 0 K envolve diretamente a termodinâmica, a física quântica e o próprio significado de temperatura.

No cotidiano, a temperatura se relaciona à sensação de frio ou calor. No entanto, na física, ela surge de uma definição mais precisa. Em linhas gerais, a temperatura se liga à energia média de movimento das partículas de um sistema, como átomos e moléculas. Quanto maior essa energia cinética média, maior se torna a temperatura. À medida que o sistema se aproxima do zero absoluto, essa agitação diminui ao extremo. Contudo, ela nunca desaparece completamente por causa de efeitos quânticos.

O que significa temperatura na visão da física?

Em termos microscópicos, a temperatura representa uma medida do grau de desordem no movimento das partículas. Em um gás, por exemplo, elas se deslocam em diversas direções e com diferentes velocidades. Portanto, a temperatura se relaciona à média dessas energias. Essa interpretação aparece na chamada teoria cinética, que associa temperatura ao movimento de translação, rotação e vibração das partículas.

Além dessa visão, a termodinâmica apresenta uma definição mais geral envolvendo entropia. Nesse contexto, a temperatura relaciona a variação de energia interna à variação de entropia de um sistema em equilíbrio. Essa abordagem permite tratar não apenas gases, mas também sólidos, líquidos e até sistemas mais complexos. Em todas essas descrições, porém, 0 K marca o ponto em que a energia térmica atinge o valor mínimo, nunca um valor negativo.

No cotidiano, a temperatura se relaciona à sensação de frio ou calor. – depositphotos.com / AntonLozovoy

Por que a Terceira Lei da Termodinâmica impede atingir 0 Kelvin?

A Terceira Lei da Termodinâmica afirma, em uma de suas formulações, que nenhum processo físico finito consegue reduzir a temperatura de um sistema até o zero absoluto. Isso significa que, mesmo com métodos de resfriamento cada vez mais sofisticados, a aproximação a 0 K ocorre de forma assintótica. Assim, os experimentos chegam muito perto, mas nunca alcançam exatamente esse valor.

Na prática, técnicas como refrigeração criogênica, evaporação forçada e resfriamento por laser produzem temperaturas extremamente baixas, de poucos bilionésimos de Kelvin acima de zero. Entretanto, sempre que os pesquisadores tentam retirar mais energia térmica, precisam aplicar um esforço desproporcionalmente maior. Surgem então limites instrumentais e também teóricos. A Terceira Lei indica que apenas uma sequência infinita de etapas ideais levaria ao 0 K, o que não ocorre no mundo físico.

Qual é o papel da energia de ponto zero na física quântica?

Quando a física quântica entra em cena, o quadro se torna ainda mais restritivo. Mesmo no estado de energia mínima, um sistema quântico conserva uma quantidade residual de energia, chamada energia de ponto zero. Essa energia se associa ao princípio da incerteza de Heisenberg, que impede a determinação simultânea e exata da posição e do momento de uma partícula.

Se as partículas ficassem completamente imóveis no zero absoluto, sua posição e seu momento se definiriam com exatidão. Esse cenário entraria em conflito direto com o princípio da incerteza. Por isso, mesmo na temperatura mais baixa possível, o sistema mantém um nível irredutível de flutuações quânticas. Em termos físicos, as partículas nunca permanecem totalmente paradas. Sempre ocorre uma agitação mínima, incompatível com temperaturas abaixo de 0 K.

Zero absoluto como limite físico inatingível

Quando combinamos termodinâmica e mecânica quântica, o zero absoluto aparece como um limite físico, não como uma meta experimental alcançável. De um lado, a Terceira Lei impede que qualquer processo finito atinja 0 K. De outro lado, a energia de ponto zero garante algum tipo de movimento interno no sistema. Assim, temperaturas menores do que 0 K, no sentido comum de mais frio, perdem o significado dentro dessas teorias.

Esse limite produz consequências práticas importantes. Sistemas criogênicos, laboratórios de física de átomos frios e pesquisas em supercondutividade operam muito próximos do zero absoluto, mas sempre com temperaturas positivas. Esses experimentos mostram que, quanto mais cientistas tentam reduzir a temperatura, mais difícil se torna retirar a energia remanescente. Desse modo, eles evidenciam o caráter assintótico dessa aproximação.

O que são temperaturas negativas em Kelvin e por que não são mais frias?

Em alguns contextos específicos, especialmente em sistemas com número limitado de níveis de energia, físicos descrevem temperaturas negativas em Kelvin. Esse fenômeno aparece, por exemplo, em certos sistemas de spins nucleares ou em nuvens de átomos sob controle de campos magnéticos e ópticos. Nesses casos, a distribuição de populações nos níveis de energia se inverte em relação ao que ocorre em temperaturas positivas.

Em termos de termodinâmica, temperatura negativa não significa abaixo do zero absoluto nem mais frio que 0 K. Na verdade, esse tipo de sistema se aproxima de um estado altamente energético e ordenado, em que níveis de energia mais altos concentram mais partículas do que os níveis mais baixos. Em uma escala de temperatura estendida, essas temperaturas negativas ficam, de certo modo, acima de qualquer temperatura positiva, e não abaixo. Por isso, apesar do nome, elas não descrevem algo gelado, mas sim um regime especial, definido pela maneira como o sistema distribui sua energia.

Principais pontos sobre o limite do zero absoluto

Para organizar as ideias, você pode resumir os argumentos centrais em alguns tópicos:

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Temperatura se liga à energia média de movimento e à entropia do sistema.

se liga à energia média de movimento e à entropia do sistema. A Terceira Lei da Termodinâmica impede alcançar 0 K com um número finito de processos físicos.

impede alcançar 0 K com um número finito de processos físicos. A energia de ponto zero mantém flutuações quânticas mesmo no estado de energia mínima.

mantém flutuações quânticas mesmo no estado de energia mínima. O zero absoluto funciona como um limite teórico, não como uma temperatura experimental atingível.

funciona como um limite teórico, não como uma temperatura experimental atingível. Temperaturas negativas em alguns sistemas não indicam algo mais frio que 0 K, mas sim distribuições de energia não usuais.

Dessa forma, o zero absoluto permanece como uma referência teórica fundamental para compreender a energia, a ordem e o comportamento da matéria em escalas extremas. Contudo, ele continua fora do alcance de qualquer procedimento físico conhecido.