Uso de cannabis pode aumentar risco de surtos psicóticos, dizem revisões científicas

O uso de cannabis vem despertando intenso acompanhamento por parte da comunidade científica, especialmente em relação ao possível aumento do risco de episódios psicóticos. Pesquisadores apontam maior risco entre pessoas com predisposição individual, histórico familiar de transtornos mentais ou consumo frequente de produtos com alta concentração de THC, principal composto psicoativo da planta. Além disso, o tema envolve múltiplas variáveis clínicas, sociais e legais. Por isso, a análise se mostra mais ampla do que uma simples associação entre consumo e doença mental.

Estudos recentes indicam uma relação que não se limita apenas ao ato de usar a substância. Eles também destacam a idade de início, a frequência do consumo e o tipo de produto utilizado. Amostras avaliadas em diferentes países mostram maior probabilidade de sintomas psicóticos em alguns perfis. Indivíduos que começam a usar em idade mais precoce, de forma diária e com variedades de cannabis mais potentes parecem desenvolver mais delírios, alucinações e desorganização do pensamento. Além disso, novas pesquisas observam impactos adicionais sobre memória, atenção e desempenho escolar em adolescentes. Essas evidências orientam debates entre profissionais de saúde, legisladores e especialistas em políticas públicas, que buscam estratégias de prevenção mais eficientes.

Uso de cannabis e risco de episódios psicóticos: o que indicam as pesquisas?

Revisões científicas publicadas na última década sugerem associação entre consumo de cannabis e aumento do risco de surtos psicóticos, principalmente quando ocorre combinação de fatores de vulnerabilidade. Pessoas com antecedentes familiares de esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos, por exemplo, reagem de forma mais sensível à exposição repetida ao THC. Nessas situações, a substância pode precipitar ou antecipar o aparecimento de sintomas em indivíduos que já apresentam uma predisposição biológica. Assim, o uso não cria a vulnerabilidade, mas pode ativá-la mais cedo.

Outro ponto que pesquisadores ressaltam envolve a diferença entre os componentes da planta. Enquanto o THC se relaciona a efeitos psicoativos mais intensos, o CBD (canabidiol) apresenta possíveis propriedades moduladoras e até protetoras em alguns contextos. Produtos com maior concentração de THC e baixo teor de CBD se associam com mais frequência a experiências psicóticas transitórias, principalmente quando o uso ocorre de forma crônica. Além disso, estudos experimentais mostram que doses elevadas de THC podem induzir sintomas semelhantes aos de psicose em alguns voluntários saudáveis, ainda que de maneira temporária. Essa distinção reforça a importância de considerar não apenas a presença da cannabis, mas também o perfil químico das preparações consumidas.

Outro ponto que pesquisadores ressaltam envolve a diferença entre os componentes da planta. – depositphotos.com / 123stocks

Como a legalização da cannabis afeta a saúde mental da população?

A legalização da cannabis não produz um único padrão de impacto sobre a saúde mental em todos os países. Pesquisas comparativas mostram efeitos variados de acordo com o modelo de regulação adotado, o nível de controle do mercado e as estratégias de prevenção implementadas. Em alguns locais, a liberação acompanhada de forte fiscalização, limites de potência e campanhas educativas reduz o contato de usuários com produtos clandestinos de origem desconhecida. Ao mesmo tempo, esse modelo facilita o monitoramento de efeitos adversos e permite intervenções precoces.

Em outros contextos, modelos que permitem ampla publicidade, poucos controles sobre a concentração de THC e acesso facilitado para faixas etárias mais jovens podem se associar a maiores índices de uso frequente. Esse cenário, segundo alguns estudos observacionais, tende a aumentar a exposição de grupos vulneráveis e, potencialmente, o número de episódios psicóticos associados à substância. Além disso, a combinação entre cannabis de alta potência, outras drogas e contextos de vulnerabilidade social pode agravar ainda mais os impactos. No entanto, pesquisadores ainda observam divergências entre resultados, e achados obtidos em um país nem sempre se repetem em outra realidade social, econômica e cultural.

Modelos restritivos costumam limitar a potência e o volume de venda, além de impor regras rígidas de rotulagem e advertências de saúde.

costumam limitar a potência e o volume de venda, além de impor regras rígidas de rotulagem e advertências de saúde. Modelos mais liberais podem permitir maior variedade de produtos, incluindo itens com altos teores de THC e apresentações atrativas para jovens.

podem permitir maior variedade de produtos, incluindo itens com altos teores de THC e apresentações atrativas para jovens. Modelos híbridos tentam equilibrar acesso regulado, uso medicinal e medidas preventivas voltadas à redução de danos.

Legalização da cannabis sempre aumenta os problemas de saúde mental?

Os dados disponíveis até 2026 não mostram um efeito automático ou universal entre legalização da cannabis e piora generalizada dos indicadores de saúde mental. Em alguns países, a mudança na legislação não acompanhou uma explosão de diagnósticos de psicose. Em outros, pesquisadores observaram aumentos discretos em determinados grupos etários ou regiões específicas. Essas variações reforçam a ideia de que o resultado depende de um conjunto de políticas públicas, e não apenas do status legal da substância.

Entre os fatores que influenciam esse cenário, destacam-se:

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Fiscalização efetiva: monitoramento do teor de THC, controle da venda para menores de idade e combate ao mercado ilegal paralelo. Acesso regulado: definição clara de pontos de venda, tipos de produtos permitidos e limites de compra por pessoa. Educação sobre drogas: campanhas contínuas que informam riscos, especialmente sobre o uso precoce, pesado e de alta potência. Políticas de prevenção: programas em escolas, serviços de saúde e comunidades voltados à identificação precoce de sinais de sofrimento mental. Rede de atendimento em saúde mental: oferta de serviços capazes de acolher rapidamente pessoas em primeiro episódio psicótico, incluindo aquelas com uso concomitante de cannabis.

Esse conjunto de elementos mostra que os riscos individuais ligados ao consumo de cannabis, sobretudo em relação a surtos psicóticos e agravamento de quadros psiquiátricos, convivem com um debate mais amplo sobre modelos de regulação, estratégias de controle e impactos sociais. Pesquisadores ainda não alcançaram consenso definitivo sobre todos os efeitos da legalização, e os resultados observados até agora permanecem heterogêneos entre países e regiões. Por isso, a discussão permanece aberta, com novas pesquisas que avaliam desde a composição dos produtos até os desdobramentos em saúde pública.