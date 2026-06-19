Ozempic e comportamento: estudo sugere possível redução de impulsividade e violência

Um estudo recente, que reportagem do jornal espanhol El País citou, chamou a atenção ao apontar uma possível relação entre o uso de medicamentos como o Ozempic e a redução de comportamentos impulsivos. Entre esses comportamentos, aparecem episódios de agressividade e consumo de álcool. Esses remédios, que médicos indicam originalmente para diabetes tipo 2 e, em alguns casos, para obesidade, entram agora em análise também sob a ótica do comportamento humano. Os pesquisadores observaram que usuários desses fármacos parecem mostrar menor ligação entre impulsividade e ações violentas.

O trabalho não afirma que o Ozempic e outros medicamentos semelhantes transformam diretamente o comportamento das pessoas. Em vez disso, o estudo sugere um padrão que merece atenção da comunidade científica. De acordo com a investigação, entre os pacientes que utilizam esses remédios, a associação entre impulsividade e atitudes agressivas parece menos intensa. Os cientistas compararam esses dados com indivíduos que não fazem uso dessas substâncias. Essa diferença gera a hipótese de que algum efeito possa atuar sobre circuitos cerebrais relacionados ao controle de impulsos.

O que o estudo sobre Ozempic e impulsividade realmente observou?

A pesquisa analisou dados de pacientes que utilizam medicamentos análogos ao GLP-1, classe na qual se encontra o Ozempic, e observou padrões de comportamento ao longo do tempo. Entre os aspectos avaliados, os pesquisadores incluíram relatos de consumo excessivo de álcool, envolvimento em brigas, episódios de violência doméstica e outros comportamentos considerados impulsivos. A partir desses registros, os pesquisadores identificaram redução na frequência ou na intensidade desse tipo de ocorrência entre usuários dos fármacos. Além disso, os autores compararam esses achados com dados de grupos semelhantes que não recebiam esses medicamentos.

Importa destacar que o estudo apresenta caráter observacional. Nesse tipo de abordagem, os cientistas acompanham o que acontece com grupos de pessoas no mundo real. Eles não controlam todas as variáveis envolvidas. Portanto, o estudo não estabelece causa e efeito. Em vez disso, ele aponta correlações. Assim, os autores encontraram uma associação estatística entre o uso de Ozempic e a diminuição de certos comportamentos impulsivos. No entanto, o trabalho não prova de forma definitiva que o medicamento responda diretamente por essa mudança.

Entre os resultados mais discutidos, surge a sugestão de uma menor ligação entre impulsividade e violência em quem faz uso do remédio. Em termos práticos, isso indica que indivíduos com tendência a reações rápidas e pouco refletidas, quando em tratamento, teriam menos probabilidade de transformar esse impulso em agressão física ou verbal. Ainda assim, essa diferença estatística exige interpretação cautelosa. Outros fatores, inclusive aspectos emocionais e sociais, podem contribuir fortemente para esses desfechos.

A pesquisa analisou dados de pacientes que utilizam medicamentos análogos ao GLP-1, classe na qual se encontra o Ozempic, e observou padrões de comportamento ao longo do tempo. – depositphotos.com / MillaFedotova

Ozempic reduz crimes violentos?

Até o momento, não existe evidência científica suficiente para afirmar que o Ozempic reduz crimes violentos ou que funcione como uma espécie de moderador de comportamento. O estudo mencionado não foi desenhado para medir criminalidade de forma direta. Em vez disso, os pesquisadores buscaram observar comportamentos ligados à impulsividade, como brigas, consumo abusivo de álcool e reações agressivas em contextos variados. A análise dos dados, portanto, não permite concluir que o medicamento impacta diretamente índices de violência ou estatísticas criminais.

Os próprios autores do trabalho ressaltam que diversos fatores podem interferir nos resultados. Entre eles, aparecem:

Mudanças no estilo de vida , como adoção de alimentação mais equilibrada e rotina de exercícios;

, como adoção de alimentação mais equilibrada e rotina de exercícios; Melhora de condições de saúde , incluindo controle de glicemia, perda de peso e redução de desconfortos físicos;

, incluindo controle de glicemia, perda de peso e redução de desconfortos físicos; Perfil dos pacientes , já que muitos usuários contam com acompanhamento médico regular, acesso a orientação nutricional e, em alguns casos, suporte psicológico;

, já que muitos usuários contam com acompanhamento médico regular, acesso a orientação nutricional e, em alguns casos, suporte psicológico; Contexto socioeconômico, que influencia tanto o acesso ao medicamento quanto o risco de exposição à violência.

Esses elementos podem, por si só, contribuir para a redução de comportamentos de risco, independentemente de qualquer efeito direto do fármaco no cérebro. Por isso, especialistas indicam que qualquer interpretação sobre a relação entre Ozempic, impulsividade e violência precisa considerar esse conjunto de variáveis. Além disso, pesquisadores sugerem comparar diferentes populações e faixas etárias, para entender melhor como esses fatores interagem.

Como os medicamentos podem atuar no controle de impulsos?

Os pesquisadores levantam a hipótese de que medicamentos como o Ozempic influenciam áreas do cérebro ligadas ao controle de impulsos e à regulação da recompensa. Essas substâncias imitam a ação do hormônio GLP-1, que participa do controle do apetite e da glicose. No entanto, esse hormônio também apresenta receptores em regiões cerebrais relacionadas à motivação, ao prazer e à tomada de decisão. A partir dessa observação, surgiu a possibilidade de que o remédio reduza certos comportamentos compulsivos, como comer em excesso ou beber em grandes quantidades.

Ainda assim, essa hipótese permanece em fase inicial de investigação. Estudos em modelos animais e em pequenos grupos de pacientes sugerem que a modulação do sistema de recompensa pode alterar a forma como o cérebro reage a estímulos prazerosos. Em consequência, o medicamento poderia diminuir a busca impulsiva por determinados comportamentos. Porém, os cientistas ainda não sabem se esse possível efeito se estende a situações de agressividade, conflitos interpessoais ou episódios de violência no cotidiano.

Para avançar nesse campo, os pesquisadores precisam realizar ensaios clínicos específicos, com grupos de controle e metodologia voltada a medir mudanças de comportamento de forma padronizada. Também se mostra importante considerar diferenças individuais, como histórico de transtornos psiquiátricos, uso de álcool e outras substâncias, ambiente familiar e contexto social. Esses fatores influenciam fortemente a maneira como cada pessoa reage ao medicamento. Além disso, estudos de longo prazo podem mostrar efeitos que só aparecem após anos de tratamento contínuo.

O que a sociedade pode esperar dessa linha de pesquisa?

O interesse em entender se o Ozempic e drogas semelhantes afetam a impulsividade e a violência reflete uma preocupação mais ampla com a relação entre medicamentos, saúde mental e comportamento. Caso futuras pesquisas confirmem algum efeito sobre o controle de impulsos, esses fármacos podem entrar na avaliação como parte de estratégias terapêuticas para determinados quadros. Nesses casos, o uso precisará de indicação médica e acompanhamento rigoroso. Além disso, equipes multidisciplinares poderão integrar essas medicações a programas de psicoterapia e apoio social.

Por enquanto, porém, o que existe consiste em uma hipótese científica em investigação. Não há base para encarar esses medicamentos como solução para problemas de criminalidade, violência doméstica ou abuso de álcool. A interpretação dos dados precisa se manter cuidadosa, evitando tanto alarmismo quanto expectativas excessivas. A reportagem do El País destaca justamente esse ponto. Os achados orientam novos estudos, mas não configuram uma resposta definitiva.

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Em síntese, as evidências atuais indicam uma possível relação entre o uso de Ozempic, a diminuição de certos comportamentos impulsivos e uma menor associação entre impulsividade e atos agressivos. No entanto, essa relação ainda não demonstra um efeito direto sobre crimes violentos e permanece cercada por diversas variáveis que podem influenciar os resultados. O tema segue em aberto, com a perspectiva de que pesquisas futuras esclareçam melhor de que forma esses medicamentos se relacionam, ou não, com o comportamento humano. Enquanto isso, médicos recomendam tratar o Ozempic apenas como ferramenta para indicações aprovadas, e não como solução para problemas complexos de violência e impulsividade.