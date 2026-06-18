Daveigh Chase: relembre a trajetória da atriz de O Chamado e Lilo & Stitch, que morreu aos 35 anos

A morte da atriz Daveigh Chase, conhecida mundialmente por viver a assustadora Samara em O Chamado (2002) e por emprestar a voz à carismática Lilo em Lilo & Stitch (2002), foi confirmada nesta semana. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, o namorado da artista, Roy Hernandez, informou que ela morreu aos 35 anos em decorrência de complicações da meningite e por uma infecção generalizada no sangue. Assim, a notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais e por veículos especializados, reacendendo a lembrança de uma trajetória que marcou o cinema e a animação no início dos anos 2000.

Daveigh Chase, que há anos mantinha uma vida discreta longe dos holofotes, é lembrada principalmente pelos trabalhos realizados ainda na adolescência. Em meio ao impacto inicial da morte da atriz, fãs e profissionais da indústria do entretenimento passaram a revisitar cenas emblemáticas de sua carreira, reforçando a importância de seus personagens para o imaginário coletivo de uma geração.

No terror, ela interpretou Samara Morgan em O Chamado, versão norte-americana do filme japonês Ringu – Divulgação

Quem foi Daveigh Chase e por que sua carreira chamou atenção tão cedo?

Nascida em 24 de julho de 1990, em Las Vegas, nos Estados Unidos, Daveigh Chase demonstrou interesse pelo universo artístico ainda na infância. Relatos de bastidores apontam que a atriz se aproximou cedo de testes para comerciais e pequenas participações na televisão, com o incentivo de familiares e agentes. Aos oito anos, ela conseguiu um papel em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, série de comédia adolescente bastante popular na época, marcando sua estreia oficial na TV norte-americana.

Essa primeira experiência abriu espaço para novas oportunidades em produções televisivas. Participações em séries e filmes para a televisão ajudaram a consolidar sua presença no mercado de entretenimento infantil e juvenil. A partir daí, Daveigh passou a ser vista como um talento em ascensão, capaz de transitar entre o humor leve das comédias familiares e personagens mais dramáticos, o que se provaria fundamental para os trabalhos que viriam em 2002.

Daveigh Chase em O Chamado e Lilo & Stitch: como uma atriz marcou uma geração?

O ano de 2002 foi um ponto de virada na carreira de Daveigh Chase. Naquele período, a atriz assumiu dois personagens que se tornariam referências culturais em gêneros completamente distintos. No terror, ela interpretou Samara Morgan em O Chamado, versão norte-americana do filme japonês Ringu. A figura da menina de cabelos compridos cobrindo o rosto, emergindo de um poço e saindo da televisão, tornou-se uma das imagens mais difundidas do cinema de horror contemporâneo.

No mesmo ano, a artista deu voz à protagonista Lilo Pelekai na animação Lilo & Stitch, da Disney. Diferentemente da vilã de O Chamado, Lilo é uma garotinha havaiana sensível e cheia de personalidade, que lida com temas como família, perda e pertencimento. Assim, a dublagem de Daveigh foi apontada por críticos da época como um dos elementos centrais para a construção da identidade da personagem. Dessa forma, em um intervalo curto, a atriz ficou associada tanto ao medo quanto à ternura, demonstrando versatilidade incomum para alguém de sua idade.

Além desses trabalhos, Daveigh apareceu em outras produções de cinema e TV. Participou do filme Donnie Darko (2001), que posteriormente ganhou status de obra cult, e integrou o elenco de séries como Big Love, da HBO, em que interpretou a personagem Rhonda Volmer. Também atuou em filmes independentes e continuou trabalhando com dublagem, emprestando sua voz a personagens em séries animadas e produções voltadas ao público juvenil. Essa combinação de projetos comerciais de grande alcance e trabalhos menores reforçou sua imagem como uma artista que transitava entre o mainstream e o circuito mais autoral.

Quais foram os principais trabalhos e desdobramentos de sua trajetória?

Ao longo dos anos 2000 e início dos anos 2010, a carreira de Daveigh Chase seguiu marcada por aparições pontuais, porém lembradas por fãs de cultura pop. No cinema, além de O Chamado e de sua sequência, ela esteve em produções de suspense e drama que circularam em festivais e em lançamentos limitados. Na televisão, suas participações especiais em séries ajudaram a mantê-la em evidência entre espectadores atentos a nomes que surgiram na virada do milênio.

No campo da dublagem, a atriz continuou ligada ao universo de Lilo & Stitch, retornando à personagem em derivados e produtos relacionados à franquia. O trabalho com a voz consolidou-se como uma das marcas de sua trajetória artística, já que a entonação e o carisma aplicados na interpretação de Lilo foram frequentemente citados como parte essencial da identidade da animação. Essa atuação vocal também abriu portas para participações em outras produções animadas e jogos.

Cinema: papeis em filmes de terror, drama e produções independentes;

papeis em filmes de terror, drama e produções independentes; Televisão: aparições em séries de comédia, drama adolescente e produções premium de canais fechados;

aparições em séries de comédia, drama adolescente e produções premium de canais fechados; Dublagem: voz de protagonistas e coadjuvantes em animações de grande alcance e projetos derivados.

O ano de 2002 foi um ponto de virada na carreira de Daveigh Chase – Reprodução/Instagram

Como foi a repercussão da morte de Daveigh Chase entre fãs e colegas?

Assim que a morte de Daveigh Chase foi noticiada, perfis dedicados a cinema, terror e animação passaram a publicar mensagens lembrando seus trabalhos mais conhecidos. Em grupos de fãs, cenas de O Chamado e trechos de Lilo & Stitch foram compartilhados com comentários destacando o contraste entre a figura ameaçadora de Samara e a personalidade expansiva de Lilo. A repercussão indicou que, mesmo após anos longe dos grandes lançamentos, o impacto de seus personagens permaneceu forte.

Colegas de profissão e profissionais da indústria do entretenimento também utilizaram as redes para relembrar momentos de bastidores e experiências de trabalho ao lado da atriz. Alguns relataram o profissionalismo da artista ainda muito jovem em sets de filmagem, bem como a dedicação a papéis complexos para a faixa etária em que atuava. Produtores e diretores ligados aos projetos de terror e animação ressaltaram a relevância de Daveigh para o sucesso das obras em que participou.

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Publicações em perfis oficiais de franquias e estúdios relembrando suas atuações; Homenagens de colegas de elenco e dubladores que contracenaram com a atriz; Repercussão entre fãs de cinema de terror e animação, que revisitaram filmes e séries; Novo interesse crítico pelas produções em que a artista teve papel de destaque.

Ao revisitar sua carreira, admiradores e especialistas em cultura pop reforçaram o lugar que a atriz ocupa na memória coletiva: o de uma intérprete que, ainda muito jovem, ajudou a moldar duas das figuras mais marcantes do audiovisual dos anos 2000, deixando um registro duradouro no cinema de terror e na animação mundial.