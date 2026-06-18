Rope jump, bungee jump ou rapel? Saiba identificar cada modalidade e conhecer seus protocolos de segurança

A morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante a prática de rope jump em Limeira (SP), reacendeu a atenção para os riscos e as particularidades dos esportes de aventura que envolvem grandes alturas. O caso, que ocorreu em uma ponte no interior paulista, levou praticantes, famílias e autoridades a questionar que tipo de atividade estava sendo realizada, quais eram os procedimentos de segurança adotados e em que medida o público em geral compreende as diferenças entre rope jump, bungee jump e rapel.

Embora muitas vezes colocadas no mesmo grupo do chamado turismo de aventura, essas três modalidades têm objetivos, técnicas e equipamentos distintos. Em comum, está o fato de exigirem planejamento, checagem rigorosa de materiais e acompanhamento de profissionais qualificados. Assim, especialistas em montanhismo e esportes verticais apontam que a falta de conhecimento sobre o funcionamento de cada atividade pode levar a escolhas inadequadas e à subestimação dos riscos envolvidos.

Embora muitas vezes colocadas no mesmo grupo do chamado turismo de aventura, essas três modalidades têm objetivos, técnicas e equipamentos distintos – depositphotos.com / mur162



O que é rope jump e como funciona essa modalidade?

No rope jump, ou salto de pêndulo, a pessoa se lança de uma estrutura elevada como pontes, penhascos ou viadutos conectada a um sistema de cordas estáticas ou semiestáticas. Diferentemente do bungee jump, em que há um efeito elástico marcado, no rope jump o movimento predominante é o de pêndulo. Ou seja, após a queda livre inicial, a corda entra em tensão e o praticante passa a balançar lateralmente, descrevendo um arco. Em geral, o sistema é montado com múltiplos pontos de ancoragem, fitas, mosquetões e descensores específicos.

O nível de risco no rope jump é considerado alto, em especial porque muitas montagens são feitas em estruturas não projetadas para esse fim, exigindo cálculos precisos de distância, peso, trajetória e forças envolvidas. Por isso, erros de medição, falhas de ancoragem ou incompatibilidade de equipamentos podem levar a acidentes graves. Assim, instrutores experientes recomendam que se realize a atividade apenas com empresas que apresentem projeto técnico, histórico de operação, certificações e procedimentos claros de inspeção e manutenção.

Quais são as diferenças entre rope jump, bungee jump e rapel?

Embora o rope jump, o bungee jump e o rapel envolvam alturas e o uso de cordas, cada um tem um propósito específico. No bungee jump, o objetivo principal é a sensação de queda livre seguida por sucessivos rebotes causados pelo cabo elástico preso ao corpo, geralmente pelos tornozelos ou cintura. Já no rapel, a intenção não é saltar, mas descer de forma controlada por paredes rochosas, cachoeiras, edifícios ou pontes, usando uma corda fixa e um equipamento de frenagem.

Os sistemas de segurança também variam. No bungee jump, o elemento central é a corda elástica de alta resistência, muitas vezes combinada a redundâncias, como um segundo cabo de segurança e arnês integral. No rope jump, o sistema é montado com cordas para escalada ou resgate, proteções de borda e múltiplas ancoragens, buscando evitar pontos únicos de falha. Já no rapel, o praticante utiliza um arnês, capacete, cordeletes, mosquetões e um dispositivo de descida (como freios específicos), além de, em muitas operações profissionais, um sistema de backup por corda auxiliar.

Como esses esportes radicais surgiram e se popularizaram no Brasil?

O bungee jump ganhou projeção internacional a partir da década de 1980, com saltos na Nova Zelândia e na Europa. Assim, ele chegou ao Brasil em eventos e parques de diversão nos anos 1990. A atividade teve consolidação principalmente em estruturas fixas montadas em cidades turísticas e em feiras, frequentemente com associação a operadores que seguem normas internacionais. Por sua vez, o rapel tem origem militar e de resgate, adaptado mais tarde para o montanhismo e o canyoning, e hoje é comum em destinos de ecoturismo espalhados pelo país.

O rope jump começou a chamar atenção no Brasil a partir dos anos 2000, inspirado em vídeos de pêndulo humano em pontes e cânions fora do país. A modalidade, mais recente e com menos regulamentação, passou a ser oferecida por grupos especializados, muitas vezes de forma itinerante. Em cidades com viadutos altos e pontes desativadas, surgiram pontos conhecidos entre praticantes. Atualmente, ainda não há uma legislação federal específica para rope jump, o que torna a adoção de normas técnicas de escalada, trabalho em altura e turismo de aventura um parâmetro importante para reduzir riscos.

Quais sistemas de segurança são usados e que riscos estão envolvidos?

Em todas essas práticas, a segurança depende de três pilares. São eles: qualidade dos equipamentos, competência técnica da equipe e análise adequada do local. Ademais, cordas com certificação internacional, mosquetões com trava, capacetes, arneses e proteções de ancoragem são elementos básicos. No bungee jump, há inspeções frequentes da corda elástica, controle de peso dos saltadores e uso de fichas individuais. No rapel, são comuns checagens cruzadas entre instrutor e praticante, além de testes de ancoragem antes de cada descida.

No rope jump, especialistas destacam o papel dos cálculos de força de impacto, da qualidade das ancoragens e da redundância dos sistemas. Em operações mais estruturadas, utiliza-se ao menos um sistema principal e outro de backup, reduzindo o risco em caso de falha de algum componente. Ainda assim, trata-se de uma modalidade em que o erro humano, a improvisação ou a falta de treinamento podem ter consequências graves. Por isso, costuma ser recomendada a praticantes que já tenham alguma familiaridade com atividades verticais ou que passem por um processo de instrução prévio, com simulações e esclarecimento detalhado de cada etapa.

Que perfis de praticantes costumam buscar essas atividades?

O público do turismo de aventura é variado, mas algumas tendências predominam. O bungee jump costuma atrair pessoas em busca de uma experiência rápida, marcante e geralmente única, que se associa a viagens, datas especiais ou desafios pessoais. Por sua vez, o rapel é frequentemente procurado por quem deseja um contato prolongado com a natureza, como trilheiros, praticantes de montanhismo e interessados em ecoturismo, muitas vezes em grupos familiares ou de amigos.

O rope jump tende a reunir um perfil que se identifica mais com esportes extremos, produção de conteúdo para redes sociais e busca por experiências de alto impacto. Mesmo assim, instrutores reforçam que idade, condição física e histórico de saúde precisam ser avaliados. Por isso, é comum que equipes solicitem informações médicas básicas e recomendem que pessoas com problemas cardíacos, vertigens intensas ou lesões recentes evitem determinados tipos de salto.

O público do turismo de aventura é variado, mas algumas tendências predominam – depositphotos.com / GiannikosImages



Como escolher empresas e instrutores de forma mais segura?

Na escolha de uma empresa para rope jump, bungee jump ou rapel, especialistas sugerem que o interessado faça uma espécie de checklist. Assim, entre os pontos principais estão:

Verificar se a empresa é registrada e se emite nota fiscal pelo serviço prestado;

Perguntar quais normas técnicas são seguidas (como normas de montanhismo, trabalhos em altura e turismo de aventura);

são seguidas (como normas de montanhismo, trabalhos em altura e turismo de aventura); Conferir se os equipamentos têm certificado de fabricação e prazo de validade visível;

Observar se há procedimento de checagem dupla antes do salto ou descida;

Confirmar há quanto tempo a equipe atua e qual é a formação dos instrutores responsáveis.

Além disso, profissionais da área indicam alguns cuidados práticos:

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Ler atentamente o termo de responsabilidade e tirar dúvidas antes de assinar; Rejeitar propostas que incentivem a burlar limites de peso ou saúde declarados no formulário; Observar se há plano de emergência, como acesso de ambulância, kit de primeiros socorros e comunicação com serviços de resgate; Evitar atividades em locais clandestinos ou onde a equipe se recuse a explicar detalhes do sistema de segurança.

O caso de Maria Eduarda, em Limeira é citado por instrutores e por praticantes para reforçar a importância de compreender o que diferencia rope jump, bungee jump e rapel antes de qualquer salto ou descida. Para quem se interessa por esportes de aventura, conhecer as características de cada modalidade, os limites técnicos dos equipamentos e o papel da equipe responsável pode contribuir para decisões mais conscientes. A combinação de informação, planejamento e respeito a protocolos de segurança tende a reduzir riscos e a tornar essas experiências radicais mais alinhadas às condições reais de cada praticante.