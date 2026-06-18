Morte de jovem durante salto de rope jump reacende debate sobre segurança e fiscalização no turismo de aventura

O acidente que resultou na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), em 2024, voltou a expor a fragilidade dos controles de segurança em parte do turismo de aventura no Brasil. O caso, que é objeto de investigações pelas autoridades locais, reacendeu questionamentos sobre quem fiscaliza essas atividades, quais normas é preciso seguir e até que ponto os praticantes conseguem identificar se uma operação é, de fato, segura. Para especialistas, episódios como esse mostram que a adrenalina não pode se sobrepor a protocolos técnicos.

O turismo de aventura ganhou espaço nos últimos anos, puxado pela busca por experiências ao ar livre e pelo crescimento das redes sociais, que ampliam a exposição de saltos, trilhas e esportes radicais. Entre as modalidades, o rope jump salto controlado com cordas, diferente do bungee jump passou a atrair jovens em busca de quedas de grande altura em pontes, paredões e estruturas desativadas. Porém, essa popularização não veio acompanhada, em todos os casos, da mesma evolução em capacitação, padronização de rotinas e fiscalização.

O acidente que resultou na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), em 2024, voltou a expor a fragilidade dos controles de segurança em parte do turismo de aventura no Brasil – Reprodução

Como funcionam os protocolos de segurança no rope jump?

Os protocolos de segurança em atividades como o rope jump seguem, em geral, referências de normas técnicas nacionais e internacionais para o turismo de aventura e esportes de montanha. Na prática, isso significa um conjunto de procedimentos que começa bem antes do salto e envolve projeto do sistema de ancoragem, dimensionamento das cordas, checagem de redundâncias e análise do local. Assim, cada operação deve considerar altura, distância de obstáculos, peso do praticante, tipo de corda e resistências dos pontos de fixação.

Uma montagem considerada segura costuma prever redundância em itens críticos. Ou seja, mais de um ponto de ancoragem independente, múltiplas cordas, mosquetões e fitas de ancoragem certificados, além de margens de segurança altas em relação à carga máxima suportada. Antes de qualquer salto, a equipe experiente realiza testes estáticos e dinâmicos, simulando forças superiores àquelas esperadas durante a atividade. Porém, esses testes não substituem a inspeção minuciosa de cada componente, que precisa ser conferido visualmente e por tato, em busca de desgastes, cortes, deformações ou sinais de corrosão.

Por que a capacitação das equipes é decisiva para a segurança?

A operação de uma atividade radical não depende apenas de equipamentos robustos. Afinal, a formação técnica da equipe é apontada por especialistas como um dos fatores mais determinantes para evitar falhas graves. Assim, instrutores e coordenadores de saltos precisam dominar conceitos de física aplicada, técnicas de ancoragem, resgate em altura e primeiros socorros. Além disso, terem treinamento específico em gestão de riscos. Em atividades comerciais, a figura do responsável técnico com qualificação comprovada agrega uma camada extra de controle.

Na rotina, a capacitação aparece em detalhes como a forma de organizar filas de espera, a checagem de peso e estatura de cada participante, a escolha do sistema de fixação mais adequado e a padronização de comandos verbais. Operadores treinados adotam procedimentos em cadeia: um profissional monta o sistema, outro confere, e um terceiro pode fazer a verificação final, reduzindo a chance de erro humano. Além disso, é esperado que as equipes realizem reciclagens periódicas, atualizando-se em relação a novas normas técnicas, incidentes registrados no setor e boas práticas de outros países.

Quais equipamentos são usados e como deve ser feita a checagem?

Nas atividades profissionais de rope jump, costumam ser utilizados equipamentos de proteção individual e de ancoragem similares aos de escalada e trabalhos em altura, todos com certificações reconhecidas. Entre eles estão cadeirinhas (baudriers), capacetes, cordas dinâmicas ou semi-estáticas específicas, fitas tubulares, mosquetões com trava automática, descensores e cintos de peito, de acordo com o desenho do sistema. Cada item tem uma vida útil e condições de armazenamento próprias, que influenciam diretamente a segurança.

A checagem pré-salto, em operações consideradas mais rigorosas, é feita em etapas. De forma resumida, os especialistas destacam alguns pontos essenciais:

Verificação do histórico dos equipamentos, com registro de uso, inspeções e substituições.

Inspeção visual de cordas, fitas e costuras, procurando cortes, desfiados, queimaduras ou rigidez excessiva.

Checagem de mosquetões e conexões, garantindo travas funcionando e ausência de deformações.

Análise dos pontos de ancoragem na estrutura (ponte, rocha, viga), avaliando fissuras, corrosão ou partes soltas.

Teste do sistema montado com carga controlada, antes da entrada do praticante.

Esse processo é repetitivo e, em operações bem estruturadas, segue listas de verificação padronizadas, preenchidas e arquivadas para eventual auditoria.

Turismo de aventura está mais popular: quais são os riscos?

Dados de entidades do setor indicam que o turismo de aventura no Brasil cresceu de forma consistente na última década, com impulsionamento por destinos de ecoturismo, esportes de natureza e pacotes que incluem tirolesas, rapel, canionismo e saltos controlados. A tendência se intensificou após a pandemia, com maior procura por ambientes abertos. Com o aumento da demanda, multiplicou-se também o número de empresas e grupos informais oferecendo experiências radicais, nem sempre vinculados a associações profissionais ou certificações.

Os riscos nesses ambientes são inerentes à própria natureza da atividade: quedas, colisões, falhas de ancoragem, mudanças bruscas no clima e limitações físicas dos participantes. Mesmo com protocolos bem estruturados, o risco nunca é zero. Por isso, normas técnicas recomendam processos formais de avaliação de perigo, definição de planos de emergência, comunicação com serviços de saúde locais e clareza nas informações fornecidas aos praticantes, incluindo contraindicações médicas e termos de ciência de risco.

Especialistas em segurança de esportes de aventura orientam que interessados em atividades como rope jump, bungee jump, rapel e outras modalidades radicais priorizem empresas que sigam normas técnicas reconhecidas, como as da ABNT para turismo de aventura e referências internacionais de montanhismo e trabalhos em altura. – depositphotos.com / vulkanov11@gmail.com

Como escolher empresas e operadores com padrões de segurança?

Especialistas em segurança de esportes de aventura orientam que interessados em atividades como rope jump, bungee jump, rapel e outras modalidades radicais priorizem empresas que sigam normas técnicas reconhecidas, como as da ABNT para turismo de aventura e referências internacionais de montanhismo e trabalhos em altura. A atenção recai não apenas sobre o material, mas sobre a forma como a operação é organizada e comunicada.

Entre as recomendações mais citadas estão:

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Verificar certificações e filiações: checar se a empresa declara seguir normas técnicas e se é associada a entidades de turismo ou montanhismo. Observar a transparência: operadores comprometidos tendem a explicar o sistema de segurança, exibir equipamentos e esclarecer protocolos de emergência. Analisar o histórico: pesquisar incidentes anteriores, tempo de atuação no mercado e referências de outros praticantes. Avaliar a equipe: identificar quem é o responsável técnico, qual a formação dos instrutores e se há treinamento em primeiros socorros. Desconfiar de improvisos: ausência de capacete, falta de redundância em cordas e ancoragens, ou pressa para acelerar a fila são sinais de alerta.

O caso de Maria Eduarda, em Limeira, reforçou a discussão sobre a necessidade de alinhamento entre empresas, órgãos públicos e entidades do setor para fortalecer a cultura de segurança no turismo de aventura. O entendimento de especialistas é que a combinação de protocolos rígidos, fiscalização efetiva e escolha criteriosa por parte dos praticantes tende a reduzir a probabilidade de acidentes graves, sem eliminar o elemento de risco que faz parte das atividades radicais.