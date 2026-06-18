Morte de jovem durante salto de rope jump reacende debate sobre segurança e fiscalização no turismo de aventura
O acidente que resultou na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), em 2024, voltou a expor a fragilidade dos controles de segurança em parte do turismo de aventura no Brasil. Veja protocolos de segurança e outros detalhes.
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O acidente que resultou na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), em 2024, voltou a expor a fragilidade dos controles de segurança em parte do turismo de aventura no Brasil. O caso, que é objeto de investigações pelas autoridades locais, reacendeu questionamentos sobre quem fiscaliza essas atividades, quais normas é preciso seguir e até que ponto os praticantes conseguem identificar se uma operação é, de fato, segura. Para especialistas, episódios como esse mostram que a adrenalina não pode se sobrepor a protocolos técnicos.
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O turismo de aventura ganhou espaço nos últimos anos, puxado pela busca por experiências ao ar livre e pelo crescimento das redes sociais, que ampliam a exposição de saltos, trilhas e esportes radicais. Entre as modalidades, o rope jump salto controlado com cordas, diferente do bungee jump passou a atrair jovens em busca de quedas de grande altura em pontes, paredões e estruturas desativadas. Porém, essa popularização não veio acompanhada, em todos os casos, da mesma evolução em capacitação, padronização de rotinas e fiscalização.
Como funcionam os protocolos de segurança no rope jump?
Os protocolos de segurança em atividades como o rope jump seguem, em geral, referências de normas técnicas nacionais e internacionais para o turismo de aventura e esportes de montanha. Na prática, isso significa um conjunto de procedimentos que começa bem antes do salto e envolve projeto do sistema de ancoragem, dimensionamento das cordas, checagem de redundâncias e análise do local. Assim, cada operação deve considerar altura, distância de obstáculos, peso do praticante, tipo de corda e resistências dos pontos de fixação.
Uma montagem considerada segura costuma prever redundância em itens críticos. Ou seja, mais de um ponto de ancoragem independente, múltiplas cordas, mosquetões e fitas de ancoragem certificados, além de margens de segurança altas em relação à carga máxima suportada. Antes de qualquer salto, a equipe experiente realiza testes estáticos e dinâmicos, simulando forças superiores àquelas esperadas durante a atividade. Porém, esses testes não substituem a inspeção minuciosa de cada componente, que precisa ser conferido visualmente e por tato, em busca de desgastes, cortes, deformações ou sinais de corrosão.
Por que a capacitação das equipes é decisiva para a segurança?
A operação de uma atividade radical não depende apenas de equipamentos robustos. Afinal, a formação técnica da equipe é apontada por especialistas como um dos fatores mais determinantes para evitar falhas graves. Assim, instrutores e coordenadores de saltos precisam dominar conceitos de física aplicada, técnicas de ancoragem, resgate em altura e primeiros socorros. Além disso, terem treinamento específico em gestão de riscos. Em atividades comerciais, a figura do responsável técnico com qualificação comprovada agrega uma camada extra de controle.
Na rotina, a capacitação aparece em detalhes como a forma de organizar filas de espera, a checagem de peso e estatura de cada participante, a escolha do sistema de fixação mais adequado e a padronização de comandos verbais. Operadores treinados adotam procedimentos em cadeia: um profissional monta o sistema, outro confere, e um terceiro pode fazer a verificação final, reduzindo a chance de erro humano. Além disso, é esperado que as equipes realizem reciclagens periódicas, atualizando-se em relação a novas normas técnicas, incidentes registrados no setor e boas práticas de outros países.
Quais equipamentos são usados e como deve ser feita a checagem?
Nas atividades profissionais de rope jump, costumam ser utilizados equipamentos de proteção individual e de ancoragem similares aos de escalada e trabalhos em altura, todos com certificações reconhecidas. Entre eles estão cadeirinhas (baudriers), capacetes, cordas dinâmicas ou semi-estáticas específicas, fitas tubulares, mosquetões com trava automática, descensores e cintos de peito, de acordo com o desenho do sistema. Cada item tem uma vida útil e condições de armazenamento próprias, que influenciam diretamente a segurança.
A checagem pré-salto, em operações consideradas mais rigorosas, é feita em etapas. De forma resumida, os especialistas destacam alguns pontos essenciais:
- Verificação do histórico dos equipamentos, com registro de uso, inspeções e substituições.
- Inspeção visual de cordas, fitas e costuras, procurando cortes, desfiados, queimaduras ou rigidez excessiva.
- Checagem de mosquetões e conexões, garantindo travas funcionando e ausência de deformações.
- Análise dos pontos de ancoragem na estrutura (ponte, rocha, viga), avaliando fissuras, corrosão ou partes soltas.
- Teste do sistema montado com carga controlada, antes da entrada do praticante.
Esse processo é repetitivo e, em operações bem estruturadas, segue listas de verificação padronizadas, preenchidas e arquivadas para eventual auditoria.
Turismo de aventura está mais popular: quais são os riscos?
Dados de entidades do setor indicam que o turismo de aventura no Brasil cresceu de forma consistente na última década, com impulsionamento por destinos de ecoturismo, esportes de natureza e pacotes que incluem tirolesas, rapel, canionismo e saltos controlados. A tendência se intensificou após a pandemia, com maior procura por ambientes abertos. Com o aumento da demanda, multiplicou-se também o número de empresas e grupos informais oferecendo experiências radicais, nem sempre vinculados a associações profissionais ou certificações.
Os riscos nesses ambientes são inerentes à própria natureza da atividade: quedas, colisões, falhas de ancoragem, mudanças bruscas no clima e limitações físicas dos participantes. Mesmo com protocolos bem estruturados, o risco nunca é zero. Por isso, normas técnicas recomendam processos formais de avaliação de perigo, definição de planos de emergência, comunicação com serviços de saúde locais e clareza nas informações fornecidas aos praticantes, incluindo contraindicações médicas e termos de ciência de risco.
Como escolher empresas e operadores com padrões de segurança?
Especialistas em segurança de esportes de aventura orientam que interessados em atividades como rope jump, bungee jump, rapel e outras modalidades radicais priorizem empresas que sigam normas técnicas reconhecidas, como as da ABNT para turismo de aventura e referências internacionais de montanhismo e trabalhos em altura. A atenção recai não apenas sobre o material, mas sobre a forma como a operação é organizada e comunicada.
Entre as recomendações mais citadas estão:
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- Verificar certificações e filiações: checar se a empresa declara seguir normas técnicas e se é associada a entidades de turismo ou montanhismo.
- Observar a transparência: operadores comprometidos tendem a explicar o sistema de segurança, exibir equipamentos e esclarecer protocolos de emergência.
- Analisar o histórico: pesquisar incidentes anteriores, tempo de atuação no mercado e referências de outros praticantes.
- Avaliar a equipe: identificar quem é o responsável técnico, qual a formação dos instrutores e se há treinamento em primeiros socorros.
- Desconfiar de improvisos: ausência de capacete, falta de redundância em cordas e ancoragens, ou pressa para acelerar a fila são sinais de alerta.
O caso de Maria Eduarda, em Limeira, reforçou a discussão sobre a necessidade de alinhamento entre empresas, órgãos públicos e entidades do setor para fortalecer a cultura de segurança no turismo de aventura. O entendimento de especialistas é que a combinação de protocolos rígidos, fiscalização efetiva e escolha criteriosa por parte dos praticantes tende a reduzir a probabilidade de acidentes graves, sem eliminar o elemento de risco que faz parte das atividades radicais.