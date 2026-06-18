Candy Crush All Stars 2026: brasileira surpreende o mundo, vence final em Londres e fatura US$ 500 mil e anel de luxo

A vitória de uma estudante de artes da Bahia no campeonato mundial Candy Crush All Stars 2026 movimentou o cenário dos esportes eletrônicos casuais. A disputa aconteceu em Londres e reuniu fãs de jogos mobile e de cultura pop. A campeã brasileira superou milhões de competidores em uma maratona de fases online até chegar à decisão presencial.

O torneio marcou a edição mais disputada desde a criação do campeonato global. A organização ampliou o número de etapas classificatórias e atraiu jogadores de todos os continentes. Assim, a presença de uma representante baiana no topo do pódio ganhou destaque entre fãs de games e esportes.

Candy Crush All Stars 2026: como funcionou o campeonato mundial?

O Candy Crush All Stars 2026 manteve o foco em partidas rápidas e acessíveis. No entanto, o caminho até Londres exigiu regularidade e estratégia. A competição começou com fases abertas dentro do próprio aplicativo, em dispositivos Android e iOS.

Milhões de usuários se inscreveram nas primeiras rodadas classificatórias. O sistema contabilizou pontos com base em desempenho, tempo de resposta e sequência de vitórias. Em seguida, cada região organizou chaves eliminatórias com os jogadores mais bem posicionados no ranking.

As fases online definiram os dez nomes que seguiram para a final presencial na capital britânica. Os organizadores trouxeram participantes de diferentes países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul e Índia. Dessa forma, a decisão reuniu estilos de jogo variados e estratégias específicas para cada tipo de fase.

Etapas abertas pelo aplicativo, com ranking global.

Rodadas regionais eliminatórias com partidas ao vivo.

Seleção dos dez melhores para a final em Londres.



Quem é a estudante baiana campeã mundial de Candy Crush All Stars?

A nova campeã do Candy Crush All Stars 2026 estuda artes visuais em uma universidade pública da Bahia. Ela cresceu em um bairro periférico de Salvador e utilizou o celular como principal ferramenta de lazer. Ao mesmo tempo, passou a treinar combinações e a observar padrões de cores nas fases mais difíceis.

A rotina acadêmica dialogou com o jogo de forma constante. A estudante usou referências de composição e equilíbrio de cores, típicas das artes visuais, para definir movimentos durante as partidas. Com isso, construiu uma identidade própria dentro do cenário de jogos casuais.

Antes do campeonato mundial, a jogadora já participava de comunidades online dedicadas a Candy Crush Saga. Nessas redes, ela trocava dicas, comentava atualizações e analisava mudanças de fases. O desempenho consistente nas temporadas anteriores chamou atenção de moderadores e de outros competidores.

Luana, campeã de Candy Crush -Divulgação

Desempenho da brasileira na final: como veio a vitória no Candy Crush All Stars?

Na final em Londres, a organização montou uma arena com telões e narração em tempo real. Cada finalista disputou uma sequência de fases especialmente desenhadas para o evento. As partidas exigiram raciocínio rápido, controle emocional e leitura precisa do tabuleiro.

A representante brasileira começou a disputa de maneira discreta. Contudo, ela ganhou ritmo a partir da segunda rodada, quando assumiu a liderança parcial. Em fases com objetivos de pontuação alta, a campeã arriscou combinações complexas e alcançou sequências de doces especiais.

Os organizadores definiram a campeã pela soma de pontos em várias fases seguidas. A baiana manteve regularidade e evitou erros em momentos decisivos. Os comentários da transmissão destacaram a calma entre uma jogada e outra, além da capacidade de prever cascatas de doces.

Primeira fase: pontuação segura e estudo do ritmo dos rivais. Rodadas intermediárias: uso intenso de combinações especiais. Fases finais: foco em movimentos eficientes e poucos riscos.

Qual foi o prêmio da campeã brasileira de Candy Crush All Stars 2026?

Ao conquistar o título mundial, a estudante de artes da Bahia recebeu prêmio em dinheiro e itens exclusivos de colecionador. A organização do Candy Crush All Stars 2026 entregou ao primeiro lugar um valor de US$ 500 mil, pago pela desenvolvedora do jogo.

Além da premiação em dinheiro, a campeã ganhou um anel exclusivo criado pela joalheria Icebox. A peça levou referências diretas ao universo de Candy Crush Saga. As pedras coloridas remeteram aos doces clássicos, enquanto o design explorou formas lúdicas e detalhes metálicos.

O prêmio consolidou a imagem do campeonato como evento relevante no calendário de esportes eletrônicos. Da mesma forma, a conquista reforçou a presença do Brasil em disputas internacionais de games mobile. A trajetória da estudante baiana passou a inspirar outros jogadores que buscam espaço em competições globais.

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Com a vitória em Londres, a campeã ampliou a visibilidade dos jogos casuais dentro da cultura pop. O título também aproximou o público de artes visuais do universo gamer. Assim, o Candy Crush All Stars 2026 entrou para o noticiário de eSports com uma história marcada por estratégia, disciplina e criatividade.