Estudo brasileiro sugere ligação entre vírus como Covid-19 e dor crônica nos testículos

Uma pesquisa, conduzida na Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista científica Basic and Clinical Andrology, levanta a hipótese de que vírus como SARS-CoV-2, zika, caxumba, herpes e HIV possam ter ligação com o desenvolvimento de dor crônica nos testículos. O trabalho busca entender por que alguns homens continuam sentindo desconforto intenso por meses ou anos, mesmo sem exames que apontem uma causa evidente.

A revisão reuniu dados de 61 estudos científicos que examinaram a possível ligação entre infecções virais e o aparecimento de dores nos testículos ou na região escrotal. Os pesquisadores buscaram entender se determinados vírus seriam capazes de provocar respostas biológicas parecidas com as observadas em infecções bacterianas, nas quais inflamações persistentes podem comprometer terminações nervosas e favorecer o desenvolvimento de quadros de dor crônica.

Segundo os pesquisadores, esse tipo de dor de longa duração no conteúdo escrotal é um problema pouco discutido, mas que interfere na qualidade de vida, no sono, na atividade sexual e na rotina diária. Muitas vezes, exames de imagem e análises laboratoriais não mostram alterações significativas, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento. Nesse contexto, a hipótese de uma participação de infecções virais surge como uma possível peça que faltava para compreender parte desses casos aparentemente sem explicação.

Uma pesquisa, conduzida na Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista científica Basic and Clinical Andrology, levanta a hipótese de que vírus como SARS-CoV-2, zika, caxumba, herpes e HIV possam ter ligação com o desenvolvimento de dor crônica nos testículos – depositphotos.com / olanstock



O que é dor crônica do conteúdo escrotal?

A dor crônica do conteúdo escrotal envolve um desconforto persistente em um ou ambos os testículos, no epidídimo, nos cordões espermáticos ou em regiões próximas, como a base do pênis ou a parte inferior do abdômen. Para ser considerada crônica, em geral a dor se mantém por pelo menos três meses, com intensidade variável, podendo piorar em certas atividades, como ficar muito tempo em pé, praticar exercícios ou manter relações sexuais.

Em muitos casos, o paciente relata sensação de peso, queimação, pontadas ou pressão na região. Exames conseguem, por vezes, identificar causas como varicocele, hérnias, inflamações localizadas ou lesões traumáticas. Porém, há um grupo significativo de homens em que não se encontra uma causa clara, mesmo após investigação extensa. Nesses quadros, a dor tende a ser classificada como idiopática, isto é, de origem desconhecida, o que limita as opções terapêuticas e frustra pacientes e profissionais de saúde.

Como os vírus podem se relacionar com dor crônica nos testículos?

O estudo da USP discute a hipótese de que certas infecções virais possam desencadear inflamações capazes de afetar estruturas sensíveis do sistema reprodutor masculino. Vírus como SARS-CoV-2, zika, caxumba, herpes e HIV já são conhecidos por terem afinidade por tecidos específicos e, em alguns casos, por atingirem diretamente o sistema nervoso ou estruturas do trato genital. A suspeita é que, mesmo após a infecção aguda ter sido controlada, alterações inflamatórias e imunes possam permanecer.

De acordo com o trabalho publicado na Basic and Clinical Andrology, essa inflamação residual poderia:

Comprometer pequenos nervos responsáveis pela sensibilidade na região escrotal;

Alterar a circulação sanguínea local, mantendo um estado de irritação dos tecidos;

Desencadear uma forma de memória dolorosa no sistema nervoso, em que o cérebro continua interpretando estímulos leves como dor intensa.

O que o estudo da USP já sabe e o que ainda precisa ser comprovado?

Os pesquisadores brasileiros trabalham com a ideia de que a relação entre vírus e dor crônica testicular é plausível, mas ainda não está demonstrada de forma definitiva. O estudo analisa dados clínicos de homens atendidos em serviços especializados, cruzando histórico de infecções virais com o aparecimento ou a piora de dor escrotal persistente. São avaliadas informações como:

Relatos de covid-19, zika, caxumba, herpes genital ou HIV ao longo da vida;

Tempo entre a infecção e o início da dor crônica;

Resultados de exames de imagem, testes laboratoriais e avaliações urológicas;

Resposta a tratamentos analgésicos, anti-inflamatórios e terapias de reabilitação.

Até o momento, o estudo sugere uma associação em determinados grupos, em especial em homens que desenvolveram dor após quadros virais mais intensos. No entanto, a própria equipe ressalta que associação não significa prova de causa. Fatores genéticos, características individuais do sistema imunológico, histórico de traumas, cirurgias prévias ou outras doenças podem participar do quadro. Por isso, o trabalho destaca a necessidade de pesquisas adicionais, incluindo análises de biópsias, marcadores inflamatórios específicos e acompanhamento de longo prazo.

Quais são os possíveis impactos para o diagnóstico e o tratamento?

Mesmo sem confirmação final, a hipótese levantada pela pesquisa da USP já traz alguns desdobramentos práticos. Ao considerar a dor crônica escrotal como possivelmente ligada a infecções virais passadas, profissionais de saúde podem ampliar a investigação clínica, perguntando com mais detalhes sobre histórico de doenças como covid-19, zika, caxumba, herpes e HIV. Isso permite formar um panorama mais completo do paciente e identificar padrões que antes passavam despercebidos.

Além disso, uma melhor compreensão do papel da inflamação e dos nervos na região pode favorecer abordagens terapêuticas mais direcionadas. Entre as estratégias discutidas em urologia e em medicina da dor, destacam-se:

Uso racional de anti-inflamatórios e analgésicos em fases específicas do quadro; Terapias que modulam a dor neuropática, quando há suspeita de comprometimento dos nervos; Fisioterapia pélvica e exercícios de relaxamento muscular, buscando reduzir a sensibilidade local; Apoio psicológico para lidar com o impacto da dor contínua na vida cotidiana.

Infecções como SARS-CoV-2, zika, caxumba, herpes e HIV atingem milhões de pessoas e podem deixar consequências de longo prazo em diferentes órgãos – depositphotos.com / Cebas1

Por que o tema interessa à saúde pública?

A possível ligação entre vírus e dor crônica no conteúdo escrotal desperta interesse não apenas de especialistas em andrologia e urologia, mas também de serviços de saúde pública. Infecções como SARS-CoV-2, zika, caxumba, herpes e HIV atingem milhões de pessoas e podem deixar consequências de longo prazo em diferentes órgãos. Caso se confirme que parte da dor testicular persistente esteja relacionada a essas infecções, programas de vigilância e acompanhamento pós-infecção podem incluir a avaliação de sintomas genitais entre os itens de rotina.

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A pesquisa desenvolvida na USP contribui para ampliar o olhar sobre a saúde do homem, abordando um tema que muitas vezes é silenciado por vergonha ou falta de informação. Ao trazer dados científicos em linguagem acessível, o estudo reforça a importância de buscar avaliação médica diante de dor persistente nos testículos ou em áreas próximas, evitando a normalização de um sintoma que pode indicar alterações ainda pouco conhecidas, mas potencialmente tratáveis.