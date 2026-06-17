Como funciona a produção da erva-mate nas ervateiras

A presença da erva-mate no cotidiano do sul do Brasil vai muito além de uma simples bebida quente ou fria. A planta, base do chimarrão e do tererê, liga-se à história, à economia e aos hábitos sociais da região. Em torno dela surgiu, portanto, uma cadeia produtiva organizada, com empresas especializadas no cultivo, processamento e comercialização das folhas. Essas empresas, conhecidas como ervateiras, ocupam papel central na manutenção dessa tradição e, ao mesmo tempo, na modernização do setor, que hoje dialoga com exigências de qualidade, sustentabilidade e inovação.

Quando se fala em erva-mate, fala-se também em encontros, rodas de conversa e momentos compartilhados em família ou entre amigos. Assim, o consumo da bebida se espalha por diversos ambientes, do campo às cidades, e passa de geração em geração. Além disso, o produto ganha espaço em mercados de chás, energéticos naturais e alimentos funcionais, o que aumenta o interesse por padrões mais elevados de qualidade e origem. Consequentemente, cresce a demanda por certificações, rastreabilidade e práticas de cultivo ambientalmente responsáveis.

O que é uma ervateira e como ela atua na cadeia da erva-mate?

A ervateira é a empresa ou indústria que transforma a folha de erva-mate in natura em um produto pronto para consumo. Esse processo inclui várias etapas: recebimento das folhas colhidas, seleção, sapeco, secagem, cancheamento, moagem, padronização, embalagem e distribuição. Em muitos casos, a ervateira mantém parceria direta com agricultores familiares, que cultivam a planta em pequenas e médias propriedades e, muitas vezes, adotam sistemas agroflorestais para conciliar produção e preservação ambiental.

Na prática, a ervateira funciona como elo entre o produtor rural e o consumidor final. Dessa forma, ela garante que a erva-mate chegue ao mercado com controle de qualidade, rastreabilidade e estabilidade de sabor. Para isso, a equipe técnica analisa umidade, cor, granulometria e tempo de maturação da erva. Em algumas indústrias, os gestores ainda investem em certificações, boas práticas de fabricação e pesquisa de novos blends. Paralelamente, muitas empresas vêm adotando controles de resíduos de agrotóxicos, sistemas de gestão ambiental e programas de capacitação para os produtores parceiros.

De forma geral, o trabalho das ervateiras se organiza em etapas principais:

Compra e recebimento da matéria-prima dos produtores rurais;

Classificação das folhas de acordo com sua qualidade;

Processamento industrial (secagem, moagem e mistura);

Controle de qualidade laboratorial;

Envase, rotulagem e distribuição para diferentes mercados.

Além dessas atividades, diversas ervateiras também desenvolvem ações de marketing, educação do consumidor e participação em feiras nacionais e internacionais, visando ampliar o reconhecimento da erva-mate como produto típico e, ao mesmo tempo, sofisticado.

erva-mate_depositphotos.com / sabinoparente

Por que a erva-mate é tão importante na cultura do sul do Brasil?

A palavra-chave central é erva-mate, elemento que sintetiza uma parte relevante da identidade cultural do sul do país. Na região, o chimarrão representa símbolo de pertencimento e de hospitalidade. Servir a cuia a visitantes, por exemplo, constitui um gesto comum em casas, praças de cidades e ambientes de trabalho. Essa prática reforça laços sociais e cria um espaço de conversa, mesmo em rotinas mais corridas.

Do ponto de vista histórico, a yerba mate já integrava o cotidiano de povos indígenas muito antes da formação das fronteiras atuais. Com o tempo, a planta entrou de forma definitiva na economia regional e influenciou rotas comerciais e ocupação de terras. Além disso, o cultivo da erva estimulou o surgimento de cidades ligadas diretamente à atividade. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, muitas famílias dependem do cultivo e do processamento da erva, o que torna a cadeia produtiva um componente importante do desenvolvimento local.

Além do papel social e econômico, a bebida se associa com frequência a hábitos cotidianos, como acompanhar o trabalho no campo, o estudo ou as longas viagens. Em alguns casos, o consumidor prefere o chimarrão mais amargo. Em outros, a preferência recai sobre misturas com ervas aromáticas. Essa diversidade de perfis de consumo impacta diretamente a atuação das ervateiras. Por isso, as empresas ajustam moagem, intensidade de sabor e blends regionais para atender diferentes públicos.

Como o Mundial da Erva-Mate na Argentina destacou as ervateiras gaúchas?

O primeiro Mundial da Erva-Mate realizado na Argentina deu maior visibilidade internacional à produção sul-americana, incluindo as ervateiras gaúchas. Nesse tipo de evento, avaliadores especializados analisam marcas de diferentes países com base em critérios técnicos. Entre eles, observam aroma, sabor, aparência, uniformidade das folhas e padrão de torra ou secagem. A presença e o reconhecimento de empresas do Rio Grande do Sul colocam em evidência o trabalho construído ao longo de décadas na região.

Esse tipo de premiação funciona como um selo simbólico de qualidade. Ao receber destaque em um campeonato mundial de erva-mate, a ervateira amplia seu prestígio e fortalece a imagem de excelência do produto brasileiro. Para o consumidor, a conquista transmite confiança e indica um processo rigoroso de avaliação sensorial e técnica. Para o mercado externo, o prêmio pode abrir portas para exportações e novos contratos comerciais.

A relevância do Mundial da Erva-Mate também se manifesta em outros aspectos:

Valorização do produtor rural: ao reconhecer a qualidade final, o evento também valoriza o trabalho de quem cultiva e colhe a planta. Estímulo à inovação: a busca por melhores notas em competições internacionais incentiva pesquisas, melhorias de processos e novos padrões de embalagem. Fortalecimento da imagem regional: o prêmio associa o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil a um produto típico, reforçando a identidade cultural local. Difusão de conhecimento técnico: júris especializados, palestras e intercâmbio entre países ajudam a difundir boas práticas entre as ervateiras.

Por que esse reconhecimento internacional é importante para a erva-mate brasileira?

O reconhecimento em um Mundial da Erva-Mate contribui para reposicionar o produto no cenário global. Assim, a erva deixa de ocupar apenas o lugar de hábito regional e ganha espaço como bebida de qualidade, com potencial gastronômico e nutricional. As ervateiras do sul do Brasil passam a dialogar com mercados que valorizam produtos de origem, narrativas de tradição e cuidado ambiental.

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À medida que aumentam as exigências de consumidores em relação à procedência e ao modo de produção, eventos internacionais reforçam a necessidade de padrões consistentes. Para as ervateiras gaúchas, isso significa investir em relações sustentáveis com agricultores e em tecnologia de processamento. Além disso, as empresas precisam ampliar a transparência das informações ao público. Dessa forma, a erva-mate permanece como símbolo cultural do sul e se consolida como produto competitivo em escala global.