Manchas nos olhos dos pets podem indicar problemas: entenda a chamada lágrima ácida

As manchas escuras logo abaixo dos olhos de cães e gatos chamam a atenção de muitos tutores e, em alguns casos, recebem o nome popular de “lágrima ácida”. Apesar do termo, elas não correspondem a uma substância corrosiva ou agressiva. E sim a um fenômeno ligado ao acúmulo e à oxidação das lágrimas que escorrem com frequência pela face do animal. Esse escorrimento constante altera a cor dos pelos, deixando a região marcada.

Essas marcas aparecem com mais facilidade em animais de pelagem clara, mas também surgem em pets de outras cores, ainda que de forma mais discreta. A mudança de coloração, por si só, não constitui uma doença; ela funciona como um sinal de que algo pode estar estimulando o lacrimejamento excessivo. Por isso, as manchas ao redor dos olhos servem como um alerta para que o estado de saúde ocular passe por investigação cuidadosa.

O que é, de fato, a chamada lágrima ácida?

O termo popular “lágrima ácida” se refere principalmente à mancha escura que se forma na região abaixo dos olhos dos pets. As lágrimas contêm substâncias que, em contato contínuo com o ar e com micro-organismos da pele, sofrem um processo de oxidação. Com o tempo, esse processo deixa os pelos amarronzados, avermelhados ou até quase pretos, dependendo do animal, da cor da pelagem e da intensidade do lacrimejamento.

Além disso, o ambiente ao redor do olho costuma ficar mais úmido, criando condições favoráveis para proliferação de bactérias e fungos na superfície da pele. Isso ajuda a explicar por que, em alguns casos, a área manchada também apresenta mau cheiro, coceira ou descamação. Nesses cenários, a mancha deixa de ser apenas um incômodo estético e passa a indicar um problema que merece atenção profissional. Pois a pele pode sofrer inflamações recorrentes e até formar pequenas feridas.

Cachorro doente -depositphotos.com / adogslifephoto

Quais são as principais causas de lacrimejamento em cães e gatos?

As manchas abaixo dos olhos dos pets costumam surgir como consequência de produção aumentada de lágrimas ou de dificuldade na drenagem desse líquido. Entre as causas que veterinários citam com mais frequência, destacam-se:

Obstrução dos canais lacrimais: os canais que levam as lágrimas até o nariz podem sofrer bloqueio parcial ou total, o que faz o líquido escorrer para fora dos olhos em vez de seguir o trajeto interno.

os canais que levam as lágrimas até o nariz podem sofrer bloqueio parcial ou total, o que faz o líquido escorrer para fora dos olhos em vez de seguir o trajeto interno. Inflamações oculares: irritações na superfície dos olhos ou nas pálpebras, provocadas por alergias, traumas leves, contato com poeira ou produtos de limpeza, estimulam a produção de mais lágrimas.

irritações na superfície dos olhos ou nas pálpebras, provocadas por alergias, traumas leves, contato com poeira ou produtos de limpeza, estimulam a produção de mais lágrimas. Infecções: conjuntivites e outras infecções oculares causam vermelhidão, secreção e lacrimejamento intenso, o que contribui para o surgimento das manchas escuras na pelagem.

conjuntivites e outras infecções oculares causam vermelhidão, secreção e lacrimejamento intenso, o que contribui para o surgimento das manchas escuras na pelagem. Características anatômicas: raças de focinho curto, como alguns cães e gatos braquicefálicos, apresentam conformação facial que favorece o extravasamento das lágrimas, assim como animais com olhos mais proeminentes ou pálpebras frouxas.

raças de focinho curto, como alguns cães e gatos braquicefálicos, apresentam conformação facial que favorece o extravasamento das lágrimas, assim como animais com olhos mais proeminentes ou pálpebras frouxas. Corpos estranhos: pequenos fragmentos de poeira, pelos, cílios virados para dentro ou grãos de areia irritam a superfície ocular, aumentando o desconforto e o lacrimejamento.

Em muitos casos, mais de um fator aparece ao mesmo tempo, o que torna a avaliação clínica fundamental para entender a origem do problema em cada animal. Em consultas de rotina, o veterinário pode, inclusive, detectar precocemente alterações sutis na anatomia dos olhos, alergias ambientais ou início de doenças sistêmicas que também interferem na produção lacrimal.

Lágrima ácida é apenas estética ou pode indicar risco à saúde?

Embora o aspecto estético das manchas incomode parte dos tutores, o ponto central é a saúde ocular e da pele. O lacrimejamento constante deixa a região ao redor dos olhos permanentemente úmida, o que favorece irritações, descamações e até feridas superficiais. A combinação de umidade, calor corporal e restos de secreção cria um ambiente adequado para o desenvolvimento de infecções secundárias.

Quando ninguém investiga a causa, o animal pode passar a esfregar a região com as patas ou em superfícies, buscando aliviar o incômodo. Esse comportamento aumenta o risco de lesões, arranhões na córnea e piora do quadro inflamatório. Em situações mais graves, a falta de cuidado leva a desconforto prolongado, dor e queda da qualidade de vida do pet, que pode ficar mais irritado, apático ou evitar brincar.

Por isso, a presença de manchas escuras sob os olhos, associada a sinais como vermelhidão, secreção espessa, mau cheiro, coceira ou sensibilidade à luz, não deve ser ignorada. Esses indícios sugerem a necessidade de uma avaliação detalhada para descartar problemas mais sérios e iniciar o tratamento adequado, que pode incluir colírios, limpeza específica, ajustes ambientais ou até procedimentos para desobstruir canais lacrimais.

Como cuidar das manchas e quando procurar atendimento veterinário?

A orientação principal é que qualquer alteração persistente nos olhos ou na pele ao redor passe por análise de um profissional. O médico-veterinário consegue identificar a causa do lacrimejamento, indicar exames, prescrever medicamentos quando necessários e orientar os cuidados de limpeza corretos para cada caso.

De forma geral, algumas medidas de higiene ajudam a reduzir o acúmulo de lágrimas e a manter a região mais saudável:

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Limpeza diária suave: utilizar gaze ou pano macio levemente umedecido em água limpa ou em solução indicada pelo veterinário para remover o excesso de lágrimas ao redor dos olhos. Corte cuidadoso dos pelos: manter os pelos próximos aos olhos aparados, quando indicado, reduz o contato direto com a superfície ocular e facilita a higienização. Atenção a produtos de limpeza: evitar exposição a sprays, perfumes e produtos químicos perto do rosto do animal, pois podem irritar os olhos e aumentar o lacrimejamento. Observação constante: acompanhar mudanças na cor da mancha, no volume de lágrimas e no comportamento do pet, garantindo que qualquer alteração relevante seja relatada ao veterinário.

Em alguns animais, mesmo com boa higiene, as marcas tendem a permanecer devido às características individuais de produção lacrimal e anatomia. Nesses casos, o objetivo principal passa a ser o controle do desconforto e a prevenção de complicações, não apenas a eliminação completa da mancha. A combinação entre cuidados caseiros orientados e acompanhamento profissional representa o caminho mais seguro para preservar a saúde dos olhos e da pele de cães e gatos que apresentam o fenômeno conhecido como “lágrima ácida”.