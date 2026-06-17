Som de boi e apetite voraz: rã invasora se espalha e vira problema ambiental em Florianópolis

O som que ecoa em algumas áreas de Florianópolis à noite lembra o mugido de um boi, mas vem de um animal bem menor: uma rã invasora de apetite intenso e comportamento agressivo. A espécie, que pesquisadores identificam como um anfíbio exótico na região, já se espalha por diferentes bairros. Assim, ambientalistas se preocupam com a capacidade desse animal de alterar o equilíbrio dos ecossistemas locais, especialmente em áreas de lagoas, brejos e banhados.

Relatos de moradores mostram que o animal passou de curiosidade a incômodo ambiental em poucos anos. Além do barulho forte e constante, a rã consome grande quantidade de insetos, pequenos invertebrados e até outras espécies de anfíbios. Por isso, especialistas em meio ambiente reforçam que o avanço desse animal destaca a importância do controle de espécies invasoras. Isso vale sobretudo em cidades que reúnem áreas urbanas densas e fragmentos de Mata Atlântica, como ocorre na capital catarinense.

Som de boi e apetite voraz: rã invasora se espalha em Florianópolis

A presença da rã invasora em Florianópolis começou a chamar atenção a partir de registros sonoros feitos por moradores, que estranharam o mugido vindo de áreas alagadas e fundos de quintal. Em pouco tempo, pesquisadores de instituições locais registraram a espécie em diferentes pontos da Ilha de Santa Catarina. Esses registros incluem áreas próximas a nascentes e corpos dágua que abrigam anfíbios nativos sensíveis a alterações no ambiente.

De acordo com o biólogo fictício Eduardo Ribeiro, especialista em herpetofauna, o problema não se restringe ao barulho. Na verdade, o maior risco está no comportamento da espécie: Trata-se de um anfíbio altamente voraz, que compete diretamente com rãs e pererecas nativas por alimento e espaço. Além disso, ele pode se alimentar de girinos de outras espécies, reduzindo o sucesso reprodutivo da fauna local. Segundo ele, esse tipo de competição pressiona as populações nativas e favorece o domínio da espécie exótica.

Ra-touro_Reprodução

Por que a rã invasora virou um problema ambiental em Florianópolis?

Em áreas de mata e no entorno de lagoas, a rã invasora encontra condições ideais para reprodução. O animal depende de água parada, pouco predador natural e boa oferta de alimento. Esses fatores ajudam a explicar a rápida expansão do animal em Florianópolis. Além disso, o ciclo de vida curto, aliado à produção de grandes quantidades de ovos, permite crescimento populacional em poucas estações chuvosas. Assim, o impacto sobre a biodiversidade aumenta de forma significativa.

Moradores relatam mudanças na paisagem sonora e na presença de outros animais. A professora aposentada Maria Helena Souza, que vive há mais de 20 anos em um bairro do leste da Ilha, conta que percebeu alterações recentes: Sempre foi comum ouvir diferentes cantos de sapos e pererecas, mas nos últimos anos o som dominante é esse mugido mais grave. Ao mesmo tempo, parece que alguns bichos que apareciam no jardim, como certas pererecas pequenas, estão mais raros.

Especialistas apontam que, além da competição com anfíbios nativos, a rã invasora pode afetar cadeias alimentares inteiras. Ao consumir grandes quantidades de insetos e invertebrados, o animal interfere na disponibilidade de alimento para aves, peixes e outros predadores. Em ambientes já pressionados pela urbanização, qualquer desequilíbrio adicional tende a agravar a perda de espécies e a simplificação do ecossistema. Dessa forma, o cenário exige monitoramento constante e ações de manejo planejadas.

De onde veio a rã invasora e como ela afeta a biodiversidade local?

A origem da espécie em Florianópolis ainda gera debate entre pesquisadores, mas estudos em andamento apontam hipóteses ligadas ao transporte humano. Entre as possibilidades estão o descarte irregular de animais de estimação exóticos, o uso de anfíbios em açudes e criadouros fora da área de ocorrência natural ou até o transporte inadvertido em cargas e veículos. Em todos os cenários, a introdução ocorre por ação humana, direta ou indireta. Além disso, falhas na fiscalização ambiental favorecem esse tipo de ocorrência.

O biólogo Eduardo Ribeiro explica que, uma vez estabelecida, a espécie invasora quase nunca sai completamente do ambiente: Depois que a população se instala e começa a se reproduzir em larga escala, o máximo que se consegue, em muitos casos, é reduzir densidades e limitar a expansão. Por isso, a prevenção, com fiscalização e informação à população, representa a principal ferramenta de manejo. Nesse contexto, campanhas educativas e normas claras sobre comércio de fauna ganham importância estratégica.

Do ponto de vista da biodiversidade de Florianópolis, os riscos incluem:

Redução de populações de anfíbios nativos, por predação de ovos e girinos.

Competição por abrigo e alimento em áreas alagadas e margens de córregos.

Alteração de cadeias alimentares, com impacto em aves, peixes e répteis.

Possível disseminação de patógenos entre populações de anfíbios.

O morador João Carlos Ferreira, que vive em uma área próxima a um manguezal, relata que a presença da rã também afeta o cotidiano: À noite o som é muito forte, principalmente na época de chuva. Além da questão do barulho, as pessoas aqui comentam que quase não veem mais alguns sapos menores que costumavam aparecer perto das casas. Esses relatos ajudam pesquisadores a mapear áreas de ocorrência e a monitorar a expansão da espécie. Além disso, os dados coletados orientam decisões sobre prioridades de conservação.

Como a cidade pode lidar com a rã invasora de som boi e apetite voraz?

Gestores ambientais destacam que o enfrentamento desse tipo de problema depende de ação conjunta entre poder público, comunidade científica e moradores. Em Florianópolis, autoridades discutem campanhas educativas, monitoramento em unidades de conservação e orientação sobre o manejo adequado de animais exóticos. Essas medidas se consolidam como estratégias essenciais para reduzir os impactos da rã invasora. Além disso, parcerias com escolas e associações de bairro podem ampliar o alcance das informações.

Entre as principais recomendações que especialistas defendem estão:

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Não capturar nem transportar a rã invasora para outras áreas, para evitar a ampliação da dispersão. Comunicar órgãos ambientais em caso de concentrações anormais do animal em áreas sensíveis, como nascentes e unidades de conservação. Evitar o descarte de animais exóticos na natureza, incluindo répteis, peixes e anfíbios mantidos como pets. Participar de ações de ciência cidadã, enviando registros sonoros e fotográficos para projetos de monitoramento.

À medida que a rã de som semelhante ao de boi se consolida como símbolo dos desafios ligados às espécies invasoras em Florianópolis, o tema reforça a necessidade de planejamento urbano integrado à conservação ambiental. A experiência na capital catarinense mostra que a introdução de um único animal exótico pode desencadear uma série de impactos em cascata. Por isso, a cidade precisa manter atenção constante ao equilíbrio entre áreas urbanas, fauna silvestre e ambiente natural.