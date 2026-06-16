Cera no ouvido não é sujeira: veja a importância da cera do ouvido para proteção e limpeza
O cerúmen, conhecido como cera do ouvido, costuma parecer apenas algo incômodo ou sinal de falta de higiene. No entanto, esse material que o organismo produz naturalmente tem papel essencial na saúde auditiva.
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O cerúmen, conhecido como cera do ouvido, costuma parecer apenas algo incômodo ou sinal de falta de higiene. No entanto, esse material que o organismo produz naturalmente tem papel essencial na saúde auditiva. Ele se forma a partir de secreções de glândulas do canal auditivo misturadas a partículas de pele. Assim, o cerúmen atua como uma barreira física e química, protege a orelha contra agentes externos e ajuda a manter o ambiente interno em equilíbrio.
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Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a presença de cera no ouvido não indica sujeira acumulada. Em condições normais, o próprio organismo regula a quantidade de cerúmen necessária para proteger o canal auditivo. Quando esse processo funciona de forma adequada, a cera não apenas protege, como também participa ativamente da limpeza natural da região. Desse modo, ela reduz a necessidade de intervenções externas frequentes.
O que é o cerúmen e qual sua função na saúde auditiva?
As glândulas localizadas no terço externo do canal auditivo produzem o cerúmen. Sua composição inclui lipídios, proteínas e restos celulares. Assim, forma-se uma substância de textura variável, que pode ficar mais seca ou mais oleosa, dependendo de características individuais. Essa variação permanece dentro da normalidade e não se relaciona obrigatoriamente a doenças ou problemas auditivos.
Entre as principais funções do cerúmen está a proteção mecânica. A cera funciona como um filtro e impede a entrada de poeira, pequenos insetos e outros corpos estranhos no ouvido. Quando essas partículas entram em contato com o cerúmen, elas aderem à substância. Em seguida, o movimento natural da mandíbula ao falar ou mastigar conduz esse material gradualmente para fora do canal auditivo.
Além disso, o cerúmen exerce importante ação lubrificante. Ele evita o ressecamento da pele do canal auditivo e reduz o risco de pequenas fissuras, descamações e coceira. Um canal auditivo bem lubrificado apresenta menor chance de irritações e desconfortos. Dessa forma, o cerúmen contribui para manter a integridade da pele e, indiretamente, conserva a audição.
Por que a cera de ouvido protege contra sujeira, bactérias e fungos?
O cerúmen possui propriedades antimicrobianas que ajudam a controlar o crescimento de bactérias e fungos no canal auditivo. Sua composição levemente ácida cria um ambiente menos favorável à proliferação de micro-organismos. Dessa forma, a cera funciona como uma espécie de defesa química e reduz o risco de infecções, como otites externas. Esse tipo de infecção aparece com frequência em pessoas que manipulam demais os ouvidos.
Outro aspecto relevante envolve a capacidade do cerúmen de reter partículas de sujeira. Poeira, poluentes do ar e fragmentos de pele morta ficam presos na cera. Assim, essas partículas não alcançam partes mais internas do ouvido. Com o tempo, o organismo empurra esse material para fora, em um processo de autolimpeza. Essa renovação constante evita o acúmulo de resíduos e ajuda a manter o canal auditivo desobstruído.
A cera também atua como uma camada de proteção contra a umidade excessiva. Após banhos ou mergulhos, pequenas quantidades de água podem permanecer no canal auditivo. O cerúmen ajuda a repelir essa umidade e dificulta a criação de um ambiente ideal para a proliferação de fungos. Por essa razão, a remoção exagerada de cera facilita o surgimento de infecções relacionadas ao contato frequente com água. Em pessoas que nadam com regularidade, essa proteção se torna ainda mais importante.
É preciso limpar o ouvido por dentro com cotonete?
O ouvido humano possui um mecanismo natural de autolimpeza. A pele do canal auditivo se renova de dentro para fora e empurra gradualmente o cerúmen e as partículas retidas até a parte mais externa da orelha. Esse processo recebe ajuda dos movimentos da mandíbula, como ao conversar ou mastigar. Por isso, a introdução de objetos na região interna se torna desnecessária.
O uso de cotonetes ou hastes flexíveis dentro do canal auditivo traz diversos riscos. Em vez de remover a cera, o movimento geralmente empurra o cerúmen para áreas mais profundas. Dessa forma, a pessoa facilita a formação de tampões que causam sensação de ouvido entupido, zumbido e eventual queda temporária da audição. Em situações mais graves, o uso inadequado de objetos pontiagudos ou rígidos provoca ferimentos na pele ou até perfuração do tímpano.
Por esse motivo, muitos especialistas recomendam limitar a limpeza com cotonete à parte externa da orelha. Assim, você pode higienizar apenas o pavilhão e a região logo na entrada do canal, sem forçar a introdução. Sempre que aparecer desconforto persistente, dor, secreção, coceira intensa ou sensação de bloqueio, a melhor conduta envolve procurar um profissional de saúde. Esse profissional avalia o caso e, quando necessário, realiza a remoção da cera de forma segura.
Cuidados gerais com os ouvidos e manejo adequado da cera
Alguns hábitos simples preservam a saúde auditiva e favorecem o uso adequado do cerúmen como aliado na proteção. Além disso, esses cuidados ajudam especialmente quem utiliza fones de ouvido com frequência ou pratica atividades aquáticas. A seguir, você encontra orientações gerais úteis para o dia a dia.
- Evitar introduzir objetos como grampos, tampas de caneta, chaves ou outros instrumentos no canal auditivo.
- Limitar o uso de cotonetes apenas à parte externa da orelha, sem avançar para a região interna.
- Secar suavemente a área externa da orelha após banho ou piscina, com toalha limpa, sem fricção intensa.
- Observar sinais como dor, secreção, mau cheiro, perda auditiva súbita ou coceira persistente, buscando atendimento especializado em caso de alteração.
- Evitar soluções caseiras ou gotas sem orientação profissional, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com histórico de problemas no ouvido.
Quando a pessoa produz cerúmen em excesso ou apresenta predisposição à formação de tampões, o acompanhamento periódico com profissional de saúde torna-se indicado. Em ambiente adequado, o especialista remove a cera com técnicas específicas, como aspiração ou lavagem, e avalia o canal auditivo durante o procedimento. Além disso, ele considera as condições individuais de cada pessoa para escolher a melhor abordagem. Esse cuidado reduz o risco de complicações e preserva o papel protetor da cera do ouvido.
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Ao compreender que o cerúmen não representa apenas sujeira, mas um componente importante da proteção e limpeza naturais do canal auditivo, a pessoa tende a adotar hábitos mais compatíveis com a saúde dos ouvidos. A combinação entre o mecanismo de autolimpeza do organismo e cuidados externos adequados preserva a audição. Por fim, essa atitude também contribui para prevenir desconfortos e infecções ao longo da vida.