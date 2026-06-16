Cera no ouvido não é sujeira: veja a importância da cera do ouvido para proteção e limpeza

O cerúmen, conhecido como cera do ouvido, costuma parecer apenas algo incômodo ou sinal de falta de higiene. No entanto, esse material que o organismo produz naturalmente tem papel essencial na saúde auditiva. Ele se forma a partir de secreções de glândulas do canal auditivo misturadas a partículas de pele. Assim, o cerúmen atua como uma barreira física e química, protege a orelha contra agentes externos e ajuda a manter o ambiente interno em equilíbrio.

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a presença de cera no ouvido não indica sujeira acumulada. Em condições normais, o próprio organismo regula a quantidade de cerúmen necessária para proteger o canal auditivo. Quando esse processo funciona de forma adequada, a cera não apenas protege, como também participa ativamente da limpeza natural da região. Desse modo, ela reduz a necessidade de intervenções externas frequentes.

O que é o cerúmen e qual sua função na saúde auditiva?

As glândulas localizadas no terço externo do canal auditivo produzem o cerúmen. Sua composição inclui lipídios, proteínas e restos celulares. Assim, forma-se uma substância de textura variável, que pode ficar mais seca ou mais oleosa, dependendo de características individuais. Essa variação permanece dentro da normalidade e não se relaciona obrigatoriamente a doenças ou problemas auditivos.

Entre as principais funções do cerúmen está a proteção mecânica. A cera funciona como um filtro e impede a entrada de poeira, pequenos insetos e outros corpos estranhos no ouvido. Quando essas partículas entram em contato com o cerúmen, elas aderem à substância. Em seguida, o movimento natural da mandíbula ao falar ou mastigar conduz esse material gradualmente para fora do canal auditivo.

Além disso, o cerúmen exerce importante ação lubrificante. Ele evita o ressecamento da pele do canal auditivo e reduz o risco de pequenas fissuras, descamações e coceira. Um canal auditivo bem lubrificado apresenta menor chance de irritações e desconfortos. Dessa forma, o cerúmen contribui para manter a integridade da pele e, indiretamente, conserva a audição.

Por que a cera de ouvido protege contra sujeira, bactérias e fungos?

O cerúmen possui propriedades antimicrobianas que ajudam a controlar o crescimento de bactérias e fungos no canal auditivo. Sua composição levemente ácida cria um ambiente menos favorável à proliferação de micro-organismos. Dessa forma, a cera funciona como uma espécie de defesa química e reduz o risco de infecções, como otites externas. Esse tipo de infecção aparece com frequência em pessoas que manipulam demais os ouvidos.

Outro aspecto relevante envolve a capacidade do cerúmen de reter partículas de sujeira. Poeira, poluentes do ar e fragmentos de pele morta ficam presos na cera. Assim, essas partículas não alcançam partes mais internas do ouvido. Com o tempo, o organismo empurra esse material para fora, em um processo de autolimpeza. Essa renovação constante evita o acúmulo de resíduos e ajuda a manter o canal auditivo desobstruído.

A cera também atua como uma camada de proteção contra a umidade excessiva. Após banhos ou mergulhos, pequenas quantidades de água podem permanecer no canal auditivo. O cerúmen ajuda a repelir essa umidade e dificulta a criação de um ambiente ideal para a proliferação de fungos. Por essa razão, a remoção exagerada de cera facilita o surgimento de infecções relacionadas ao contato frequente com água. Em pessoas que nadam com regularidade, essa proteção se torna ainda mais importante.

audição – depositphotos.com / IgorVetushko

É preciso limpar o ouvido por dentro com cotonete?

O ouvido humano possui um mecanismo natural de autolimpeza. A pele do canal auditivo se renova de dentro para fora e empurra gradualmente o cerúmen e as partículas retidas até a parte mais externa da orelha. Esse processo recebe ajuda dos movimentos da mandíbula, como ao conversar ou mastigar. Por isso, a introdução de objetos na região interna se torna desnecessária.

O uso de cotonetes ou hastes flexíveis dentro do canal auditivo traz diversos riscos. Em vez de remover a cera, o movimento geralmente empurra o cerúmen para áreas mais profundas. Dessa forma, a pessoa facilita a formação de tampões que causam sensação de ouvido entupido, zumbido e eventual queda temporária da audição. Em situações mais graves, o uso inadequado de objetos pontiagudos ou rígidos provoca ferimentos na pele ou até perfuração do tímpano.

Por esse motivo, muitos especialistas recomendam limitar a limpeza com cotonete à parte externa da orelha. Assim, você pode higienizar apenas o pavilhão e a região logo na entrada do canal, sem forçar a introdução. Sempre que aparecer desconforto persistente, dor, secreção, coceira intensa ou sensação de bloqueio, a melhor conduta envolve procurar um profissional de saúde. Esse profissional avalia o caso e, quando necessário, realiza a remoção da cera de forma segura.

Cuidados gerais com os ouvidos e manejo adequado da cera

Alguns hábitos simples preservam a saúde auditiva e favorecem o uso adequado do cerúmen como aliado na proteção. Além disso, esses cuidados ajudam especialmente quem utiliza fones de ouvido com frequência ou pratica atividades aquáticas. A seguir, você encontra orientações gerais úteis para o dia a dia.

Evitar introduzir objetos como grampos, tampas de caneta, chaves ou outros instrumentos no canal auditivo.

como grampos, tampas de caneta, chaves ou outros instrumentos no canal auditivo. Limitar o uso de cotonetes apenas à parte externa da orelha, sem avançar para a região interna.

apenas à parte externa da orelha, sem avançar para a região interna. Secar suavemente a área externa da orelha após banho ou piscina, com toalha limpa, sem fricção intensa.

a área externa da orelha após banho ou piscina, com toalha limpa, sem fricção intensa. Observar sinais como dor, secreção, mau cheiro, perda auditiva súbita ou coceira persistente, buscando atendimento especializado em caso de alteração.

como dor, secreção, mau cheiro, perda auditiva súbita ou coceira persistente, buscando atendimento especializado em caso de alteração. Evitar soluções caseiras ou gotas sem orientação profissional, especialmente em crianças, idosos ou pessoas com histórico de problemas no ouvido.

Quando a pessoa produz cerúmen em excesso ou apresenta predisposição à formação de tampões, o acompanhamento periódico com profissional de saúde torna-se indicado. Em ambiente adequado, o especialista remove a cera com técnicas específicas, como aspiração ou lavagem, e avalia o canal auditivo durante o procedimento. Além disso, ele considera as condições individuais de cada pessoa para escolher a melhor abordagem. Esse cuidado reduz o risco de complicações e preserva o papel protetor da cera do ouvido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao compreender que o cerúmen não representa apenas sujeira, mas um componente importante da proteção e limpeza naturais do canal auditivo, a pessoa tende a adotar hábitos mais compatíveis com a saúde dos ouvidos. A combinação entre o mecanismo de autolimpeza do organismo e cuidados externos adequados preserva a audição. Por fim, essa atitude também contribui para prevenir desconfortos e infecções ao longo da vida.