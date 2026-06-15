Rinite afeta milhões de brasileiros e pode comprometer a qualidade de vida quando não é diagnosticada e tratada

A rinite é uma condição frequente que afeta as vias aéreas superiores e interfere diretamente na qualidade de vida de crianças, adultos e idosos. Caracterizada por inflamação da mucosa nasal, a doença provoca desconforto diário para parte significativa da população, sobretudo em períodos de grande variação de temperatura ou aumento de poluição atmosférica. Especialistas destacam que, embora seja vista muitas vezes como um problema simples, o quadro pode favorecer outras complicações respiratórias quando não recebe atenção adequada.

Na prática, a rinite é dividida em diferentes tipos, sendo a forma alérgica a mais conhecida. Ela ocorre quando o organismo reage de forma exagerada a substâncias presentes no ambiente, como pó, ácaros e pelos de animais. Também existe a rinite não alérgica, relacionada a fatores como irritantes químicos, mudanças bruscas de clima, uso prolongado de certos medicamentos nasais e até alterações hormonais. Em todos os casos, o resultado é o mesmo: um nariz constantemente irritado, com reflexos na rotina diária.

A rinite é uma condição frequente que afeta as vias aéreas superiores e interfere diretamente na qualidade de vida de crianças, adultos e idosos – depositphotos.com / AndrewLozovyi



O que é rinite e por que ela acontece?

A rinite é definida como uma inflamação da mucosa que reveste o interior do nariz, responsável por filtrar, aquecer e umidificar o ar que entra no corpo. Quando essa região fica inflamada, há aumento na produção de secreção e maior sensibilidade dos vasos sanguíneos e terminações nervosas locais. A chamada rinite alérgica surge quando o sistema imunológico identifica substâncias inofensivas como ameaças, desencadeando uma reação de defesa desproporcional.

Esse processo é comum diante de alérgenos como ácaros da poeira, fungos, pólens, pelos de animais e até alguns tipos de perfumes e produtos de limpeza. Já na rinite não alérgica, o problema não está ligado a uma resposta imunológica específica, mas a fatores como fumaça de cigarro, poluição, mudanças repentinas de temperatura, cheiros fortes ou uso de certos medicamentos, como descongestionantes nasais por tempo prolongado. Em ambos os casos, o nariz passa a reagir de forma exagerada a estímulos diários.

Quais são as principais causas e fatores de risco da rinite?

As causas da rinite variam conforme o tipo, mas alguns elementos se repetem com frequência em consultórios médicos. No caso da rinite alérgica, há forte influência genética: pessoas com histórico familiar de alergias respiratórias, asma ou dermatite atópica tendem a apresentar maior risco. A exposição constante a ambientes fechados, mal ventilados e com acúmulo de pó também contribui para o surgimento e a manutenção dos sintomas.

Alérgenos domésticos: ácaros presentes em colchões, travesseiros, tapetes e cortinas.

ácaros presentes em colchões, travesseiros, tapetes e cortinas. Fatores ambientais: poluição do ar, fumaça de cigarro, queimadas urbanas ou rurais.

poluição do ar, fumaça de cigarro, queimadas urbanas ou rurais. Variações climáticas: mudanças bruscas de temperatura e ar muito seco.

mudanças bruscas de temperatura e ar muito seco. Produtos químicos: perfumes, sprays de limpeza, tintas e outros irritantes inaláveis.

perfumes, sprays de limpeza, tintas e outros irritantes inaláveis. Condições de saúde: alterações hormonais, uso crônico de descongestionantes nasais ou certas medicações sistêmicas.

Em centros urbanos, a combinação de poluição, ambientes climatizados e maior tempo em locais fechados favorece crises de rinite ao longo de todo o ano, não apenas em estações específicas. Crianças em idade escolar, trabalhadores de escritórios e pessoas com doenças respiratórias pré-existentes costumam estar entre os grupos mais expostos.

Quais são os sintomas mais comuns da rinite?

Os sintomas da rinite se manifestam principalmente no nariz, mas podem atingir também olhos, garganta e até interferir no sono. Entre os sinais mais relatados estão espirros em sequência, coceira nasal, nariz entupido e coriza clara e abundante. Em muitos casos, há sensação de pressão na região do rosto e redução do olfato, o que atrapalha atividades cotidianas, como se alimentar ou trabalhar com concentração.

Espirros frequentes, especialmente pela manhã ou em ambientes com pó. Coceira no nariz, céu da boca, garganta ou ouvidos. Obstrução nasal persistente, que pode alternar de lado. Corrimento nasal transparente, às vezes contínuo. Lacrimejamento e irritação nos olhos em alguns casos.

A longo prazo, crises repetidas de rinite podem favorecer respiração pela boca, roncos e sono fragmentado. Em crianças, esse quadro costuma estar associado a dificuldade de atenção em sala de aula e irritabilidade. A presença de sintomas intensos e diários também pode se relacionar a sinusites de repetição e agravamento de quadros de asma em indivíduos predispostos.

Entre as formas de aliviar os sintomas da rinite está a lavagem nasal com soro fisiológico para remover partículas irritantes e fluidificar secreções – depositphotos.com / escapejaja



Como é feito o diagnóstico e quais são os tratamentos para rinite?

O diagnóstico de rinite geralmente é clínico, baseado na descrição dos sintomas e no exame físico realizado por profissional de saúde, como clínico geral, pediatra ou otorrinolaringologista. Em situações específicas, podem ser solicitados testes alérgicos ou exames complementares para identificar substâncias desencadeadoras e descartar outras doenças com sinais semelhantes, como desvio de septo ou infecções nasais.

O tratamento da rinite tem como objetivo controlar os sintomas e reduzir o impacto da doença na rotina. Em geral, ele combina medidas ambientais, medicamentos e, em casos selecionados, imunoterapia. Entre as abordagens mais utilizadas estão:

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Higiene ambiental: redução de pó doméstico, lavagem regular de roupas de cama, uso de capas antialérgicas em colchões e travesseiros, ventilação adequada dos ambientes.

redução de pó doméstico, lavagem regular de roupas de cama, uso de capas antialérgicas em colchões e travesseiros, ventilação adequada dos ambientes. Soluções salinas: lavagem nasal com soro fisiológico para remover partículas irritantes e fluidificar secreções.

lavagem nasal com soro fisiológico para remover partículas irritantes e fluidificar secreções. Medicamentos: antialérgicos orais, sprays nasais com corticoides e, em alguns casos, descongestionantes de uso limitado e sob orientação profissional.

antialérgicos orais, sprays nasais com corticoides e, em alguns casos, descongestionantes de uso limitado e sob orientação profissional. Imunoterapia: vacinas específicas para alergia, indicadas em casos de rinite alérgica comprovada e de difícil controle.

Profissionais de saúde destacam que a automedicação, sobretudo com descongestionantes nasais de uso prolongado, pode agravar a inflamação e gerar dependência do produto para respirar melhor. A orientação é buscar avaliação médica diante de sintomas persistentes, principalmente quando há interferência no sono, no desempenho escolar ou profissional, ou quando a rinite se associa a crises de chiado no peito e falta de ar. O diagnóstico adequado e o tratamento contínuo tendem a reduzir a frequência das crises e a melhorar o conforto respiratório ao longo do tempo.