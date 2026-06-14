Um novo chip experimental desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Hong Kong chama a atenção da comunidade científica por reunir duas características raras: opera em temperaturas próximas ao zero absoluto e segue um design inspirado no funcionamento do cérebro humano. A combinação abre caminho para dispositivos mais eficientes, capazes de processar grandes volumes de informação em ambientes extremos, como os exigidos pela computação quântica. Além disso, o projeto aproxima áreas que antes avançavam de forma mais isolada, como a eletrônica clássica, a computação neuromórfica e a tecnologia de qubits.

O trabalho, que pesquisadores divulgaram em 2026 em revistas especializadas, descreve um protótipo pensado para funcionar em laboratórios criogênicos. Nesses ambientes, equipamentos operam a uma fração de grau acima da temperatura mais baixa possível no universo. O chip cerebral, como muitos cientistas já chamam o dispositivo, mantém o processamento estável e com baixo consumo de energia mesmo nessas condições extremas. Dessa forma, o projeto pode simplificar a integração entre eletrônica convencional, sistemas neuromórficos e processadores quânticos. Ao mesmo tempo, a pesquisa cria uma base para futuras gerações de hardware que explorem ainda mais o limite térmico da matéria.

Cientistas criam chip cerebral que funciona no frio extremo e pode transformar o futuro da computação

O ponto central do projeto envolve a capacidade do chip inspirado no cérebro de operar próximo ao zero absoluto. Essa temperatura teórica de 273,15 °C equivale a 0 kelvin. Nessa região extrema, o movimento térmico das partículas atinge o mínimo possível permitido pelas leis da física. Na prática, laboratórios alcançam temperaturas ligeiramente acima disso usando técnicas de resfriamento avançado, como hélio líquido e sistemas de diluição. Esses métodos criam ambientes ultrafrios necessários para experimentos de computação quântica e também para testes de novos materiais supercondutores.

Trabalhar tão perto do zero absoluto se mostra essencial para muitos tipos de qubits, as unidades básicas de informação quântica. Esses elementos exibem sensibilidade extrema a ruídos externos e ao calor. Em temperaturas mais altas, os qubits perdem rapidamente suas propriedades quânticas, em um fenômeno conhecido como decoerência. Por isso, engenheiros da Universidade de Hong Kong projetaram um chip neuromórfico que opera no mesmo regime de temperatura dos processadores quânticos. Com isso, eles reduzem perdas, ruídos elétricos e a necessidade de interfaces complexas entre diferentes níveis de resfriamento. Ao integrar os componentes de controle diretamente no ambiente criogênico, os pesquisadores também simplificam a arquitetura dos sistemas.

chip cerebral_depositphotos.com / NataliMis



O que torna operar próximo ao zero absoluto tão estratégico na computação quântica?

Em sistemas de computação quântica atuais, o processador quântico permanece em um estágio criogênico profundo. Já a eletrônica de controle fica em temperaturas mais altas, muitas vezes à temperatura ambiente. Essa separação exige cabos, conversores e módulos intermediários, que consomem energia e introduzem atrasos na comunicação. Além disso, cada conexão física aumenta o risco de interferências e falhas. Um chip que funciona diretamente em temperaturas criogênicas diminui essa distância física e térmica, aproximando o cérebro de controle dos qubits.

De forma simplificada, operar perto do zero absoluto traz três vantagens principais para a computação quântica:

Menos ruído térmico: a redução da agitação térmica gera sinais elétricos mais estáveis e previsíveis.

a redução da agitação térmica gera sinais elétricos mais estáveis e previsíveis. Maior tempo de coerência: qubits mantêm seu estado quântico por mais tempo, o que favorece cálculos mais complexos e profundos.

qubits mantêm seu estado quântico por mais tempo, o que favorece cálculos mais complexos e profundos. Integração mais compacta: engenheiros podem instalar circuitos de controle dentro do próprio refrigerador criogênico, o que simplifica a arquitetura de sistemas quânticos.

Ao alinhar o chip neuromórfico com essas condições extremas, a equipe da Universidade de Hong Kong cria uma camada de processamento local. Essa camada filtra, comprime e organiza dados quânticos sem depender tanto de equipamentos externos. Dessa maneira, o sistema reduz a quantidade de informação enviada para computadores clássicos. Como resultado, o fluxo de dados se torna mais eficiente e menos vulnerável a ruído adicional.

Como um chip inspirado no cérebro pode mudar a eficiência do processamento?

O chip apresentado pelos cientistas de Hong Kong segue o conceito de computação neuromórfica. Nesse paradigma, os circuitos se organizam para imitar a forma como neurônios e sinapses se comunicam no cérebro. Em vez de separar rigidamente memória e processamento, como ocorre em processadores tradicionais, esses dispositivos integram as duas funções. Essa organização reduz deslocamentos de dados e economiza energia. Além disso, a arquitetura neuromórfica suporta processamento massivamente paralelo, o que favorece tarefas de reconhecimento de padrões.

Nos testes divulgados, o chip inspirado no cérebro executou tarefas de classificação de sinais e reconhecimento de padrões em temperaturas criogênicas. Durante os experimentos, o dispositivo manteve estabilidade elétrica e consumo reduzido. Esse comportamento se mostra relevante para a computação quântica, pois permite que uma parte do pré-processamento de dados ocorra localmente, diretamente ao lado dos qubits. Em vez de enviar todas as medições para computadores externos, o chip pode realizar várias etapas internas, como filtragem, compressão e decisão inicial.

Filtrar leituras ruidosas ainda no ambiente frio e descartar sinais claramente defeituosos. Identificar padrões em tempo quase real e apoiar rotinas de correção de erros quânticos. Selecionar apenas os dados mais relevantes para envio ao sistema clássico, reduzindo largura de banda.

Esse tipo de arquitetura em camadas, com um cérebro frio acoplado ao processador quântico, favorece aplicações que exigem resposta rápida. Entre elas, surgem problemas de otimização, simulações de materiais e análise de grandes quantidades de medições quânticas. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina especializados podem rodar nesse chip neuromórfico criogênico. Assim, o sistema ajusta controles quânticos em tempo real, com base nas medições anteriores.

Quais impactos esse chip neuromórfico de frio extremo pode trazer para o futuro da computação?

Especialistas em computação e engenharia de materiais apontam vários desdobramentos possíveis caso pesquisadores refinem e escalem chips neuromórficos criogênicos. Um deles envolve a criação de plataformas híbridas, em que algoritmos clássicos e quânticos trabalham de forma coordenada. Nesse cenário, o chip cerebral de frio extremo atua como uma ponte entre os dois mundos. Ele traduz sinais, comprime informação e ajusta em tempo real a forma como os qubits são controlados. Dessa forma, o sistema completo ganha flexibilidade e reage melhor a flutuações do ambiente.

Outra frente de impacto está na eficiência energética. Supercomputadores e grandes centros de dados consomem quantidades elevadas de energia para manter processadores em operação contínua. Por outro lado, sistemas inspirados no cérebro utilizam apenas a energia necessária para cada evento, de maneira mais parecida com o que ocorre em redes neurais biológicas. Se engenheiros combinarem essa filosofia com arquiteturas criogênicas, surgem estruturas de processamento de alta performance com consumo relativo menor por operação realizada. Além disso, a redução de calor gerado simplifica o próprio sistema de resfriamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O desenvolvimento desse chip também levanta perspectivas em áreas como inteligência artificial, internet quântica e criptografia avançada. Dispositivos que operam no limite térmico conhecido pela física podem se tornar peças-chave em futuras redes de comunicação seguras baseadas em fenômenos quânticos. Nesses cenários, o chip neuromórfico frio analisa, autentica e encaminha pacotes de informação quântica com mínima perda. Além disso, a integração de computação neuromórfica e quântica favorece algoritmos de aprendizado de máquina adaptados especificamente para lidar com dados gerados por sistemas quânticos.