Descoberta sugere que DNA compartilhado com neandertais influenciou a linguagem humana

Trechos de DNA herdados de neandertais ajudam a explicar como o cérebro humano ganhou a capacidade de desenvolver linguagem complexa. Além disso, uma linha recente de pesquisas em genética evolutiva reforça essa ideia. Ela analisa regiões específicas do genoma chamadas de interruptores genéticos. Esses segmentos não produzem proteínas diretamente; por outro lado, eles atuam como reguladores finos da atividade de genes envolvidos na formação e no funcionamento do cérebro.

Os resultados, portanto, reforçam a ideia de que o encontro entre humanos modernos e neandertais, ocorrido há dezenas de milhares de anos, deixou marcas que vão além de traços físicos ou de resistência a doenças. Além disso, a herança genética compartilhada contribui para moldar circuitos neurais importantes para a linguagem, a memória e outras funções cognitivas avançadas. Em conjunto, essas evidências ampliam o entendimento sobre como a espécie humana desenvolveu a capacidade de falar, compreender e organizar ideias em estruturas linguísticas complexas.

O que são os interruptores genéticos ligados à linguagem?

No jargão científico, pesquisadores chamam esses interruptores genéticos de elementos reguladores. Em vez de codificar diretamente uma proteína, eles funcionam como trechos de DNA que indicam quando, onde e em que intensidade certos genes devem se ativar. Nesse contexto, muitos desses reguladores se associam a genes envolvidos na formação de sinapses, no crescimento de neurônios e na organização das áreas cerebrais relacionadas à fala e à compreensão auditiva.

Em geral, esses interruptores costumam ficar em regiões próximas ou até relativamente distantes dos genes que controlam. No entanto, eles se comunicam com esses genes por meio da estrutura tridimensional do DNA enrolado dentro do núcleo celular. Assim, quando um interruptor se encontra ligado, ele facilita o trabalho das proteínas que leem o DNA e iniciam a produção de moléculas essenciais para o desenvolvimento neural. Quando se encontra desligado ou menos ativo, ele reduz a expressão daquele gene. Pequenas mudanças na sequência desses reguladores, por sua vez, alteram esse equilíbrio. Dessa forma, elas influenciam de maneira sutil o comportamento de redes neurais ao longo do desenvolvimento do cérebro. Em consequência disso, alterações mínimas nesses elementos podem se refletir em diferenças de aprendizagem, atenção e até vulnerabilidade a distúrbios de linguagem.

DNA_depositphotos.com / HayDmitriy



Como o DNA neandertal pode interferir nos genes do cérebro humano?

Estudos recentes comparam o genoma de humanos atuais, neandertais e outros hominídeos extintos e identificam segmentos de DNA herdados por cruzamentos antigos. Entre esses segmentos, cientistas detectam conjuntos de interruptores genéticos ativos em regiões cerebrais relacionadas à linguagem e à cognição. A principal hipótese, portanto, propõe que essas variantes regulatórias neandertais alteram o nível de atividade de genes que já existem em humanos modernos. Assim, elas ajustam a intensidade de processos como formação de conexões neurais ou maturação de áreas corticais específicas.

Em modelos laboratoriais, como células-tronco transformadas em miniaturas de tecido cerebral, cientistas observam diferenças sutis no padrão de atividade gênica quando esses interruptores de origem neandertal aparecem. Em vez de criar uma nova estrutura cerebral, eles ajustam o volume de programas genéticos já existentes. Isso se reflete em características como a velocidade de desenvolvimento de determinadas áreas do cérebro. Além disso, esses ajustes influenciam o equilíbrio entre diferentes tipos de neurônios ou a sensibilidade a estímulos sonoros e linguísticos durante a infância. Consequentemente, mesmo mudanças discretas nesses reguladores podem modular a facilidade com que crianças adquirem vocabulário, pronúncia e habilidades de compreensão auditiva.

De que forma esses reguladores ajudam a entender a evolução da linguagem?

A linguagem humana resulta de uma combinação complexa entre anatomia do aparelho vocal, organização cerebral e ambiente cultural. A descoberta de interruptores genéticos compartilhados com neandertais e ligados a funções cerebrais adiciona, portanto, uma peça importante a esse quebra-cabeça. Em vez de buscar um gene da fala, os pesquisadores analisam um conjunto de reguladores que, em grupo, favorecem a formação de redes neurais propícias à comunicação simbólica.

Do ponto de vista evolutivo, a presença de variantes regulatórias neandertais em populações atuais indica que, em algum momento, esses trechos trouxeram alguma vantagem para sobrevivência ou adaptação. Essa vantagem não precisa se relacionar diretamente à fala articulada; ao contrário, em muitos casos, ela envolve memória de trabalho, capacidade de planejamento ou organização social mais complexa. Essas características se relacionam de forma indireta com o uso da linguagem. Assim, os interruptores genéticos funcionam como marcadores de etapas da transição entre formas de comunicação mais simples e a linguagem estruturada típica de humanos modernos. Paralelamente, eles ajudam a explicar por que diferentes grupos humanos podem ter desenvolvido estilos comunicativos distintos, mesmo compartilhando uma base genética bastante parecida.

Como a ciência investiga a influência do DNA antigo na cognição?

A investigação sobre o papel do DNA antigo na linguagem depende da combinação de várias áreas de pesquisa. Genética, neurociência, arqueologia e linguística se conectam para construir cenários plausíveis sobre como diferentes linhagens humanas pensavam e se comunicavam. Para isso, as equipes costumam adotar algumas estratégias principais:

Análise comparativa entre genomas de humanos atuais, neandertais e outras espécies próximas;

Estudos de expressão gênica em tecidos cerebrais e em modelos celulares;

Correlação entre variantes regulatórias e dados de imagem cerebral em voluntários;

Interpretação de vestígios arqueológicos que sugerem comportamentos simbólicos, como arte rupestre ou uso de ornamentos.

Em muitos casos, os cientistas combinam essas abordagens em etapas sucessivas:

Identificar quais trechos de DNA regulatório têm origem neandertal; Verificar em que tecidos e fases do desenvolvimento esses trechos permanecem ativos; Relacionar essas atividades à função de genes já conhecidos por atuar em regiões cerebrais ligadas à linguagem; Explorar associações estatísticas entre essas variantes e medidas de desempenho cognitivo ou de organização cerebral.

Além dessas etapas, pesquisadores também começam a integrar dados de aprendizado de idiomas, testes padronizados de memória e medidas de processamento auditivo. Dessa maneira, torna-se possível comparar, por exemplo, se determinadas variantes regulatórias herdadas de neandertais se correlacionam com maior rapidez na aquisição de segundas línguas ou com maior sensibilidade a ritmos e entonações da fala.

O que essa descoberta muda sobre a história da espécie humana?

A presença de interruptores genéticos de origem neandertal em áreas do genoma associadas à linguagem reforça a ideia de que a capacidade de comunicação não surgiu de forma abrupta nem exclusivamente em uma única linhagem. Em vez disso, a linguagem humana atual resulta de um mosaico de contribuições genéticas, culturais e ambientais. Nesse cenário, o intercâmbio de DNA entre grupos humanos antigos ajustou, ao longo de milhares de anos, mecanismos regulatórios finos que ajudam a moldar o cérebro.

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Esses achados também levantam novas questões sobre a diversidade de habilidades cognitivas dentro da própria espécie humana. Variações em interruptores genéticos ligados ao desenvolvimento do cérebro contribuem para explicar diferenças individuais em aprendizado de idiomas, sensibilidade a sons ou maneira de processar informações verbais. Além disso, pesquisas recentes relacionam algumas dessas variantes a diferenças sutis em memória de trabalho e atenção. Em última análise, para a comunidade científica, esse tipo de estudo abre caminho para um entendimento mais detalhado de como pequenas alterações regulatórias, herdadas de ancestrais distantes, continuam a influenciar até hoje a forma como a humanidade fala, pensa e organiza o conhecimento.