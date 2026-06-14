A incrível origem do alfabeto: como símbolos da Idade do Bronze deram origem às letras usadas no mundo moderno

A história da escrita está diretamente ligada à capacidade humana de registrar, transmitir e preservar informações. Ao longo de milênios, sinais desenhados em pedra, argila e pergaminho se transformaram nas letras usadas em telas e livros no século XXI. O que hoje parece natural, como ler uma frase simples, é resultado de uma longa sequência de inovações, adaptações culturais e necessidades práticas de diferentes povos.

Entre todos esses processos, a criação do primeiro alfabeto conhecido representa uma ruptura decisiva. Cerca de 4 mil anos atrás, na região da península do Sinai, um grupo de trabalhadores semitas, ligados ao mundo egípcio, simplificou imagens hieroglíficas e inaugurou uma forma de escrever baseada em sons, e não apenas em palavras inteiras ou ideias. Desde então, cada letra passou a carregar uma espécie de memória arqueológica, conectando o presente a épocas em que o bronze ainda era o principal metal utilizado.

Como surge o primeiro alfabeto na península do Sinai?

Escavações realizadas desde o início do século XX revelaram inscrições enigmáticas em locais como Serabit el-Khadim, uma área de mineração de turquesa no Sinai, usada pelos egípcios durante o Reino Médio e o Reino Novo. Nessas rochas, estudiosos identificaram sinais que não correspondiam exatamente aos hieróglifos clássicos, mas também não formavam um sistema completamente diferente. A hipótese construída por arqueólogos e linguistas é que trabalhadores semitas, familiarizados com o ambiente egípcio, adaptaram figuras conhecidas para representar os sons de sua própria língua.

Esse sistema, muitas vezes chamado de protosinaítico ou protoalfabético, é datado aproximadamente entre 1800 e 1500 a.C. Em vez de utilizar centenas de sinais como no sistema egípcio, esse grupo reduziu o repertório a poucas dezenas de símbolos. Cada símbolo estava associado ao som inicial de uma palavra em sua língua, e não mais ao valor semântico completo da imagem original. Essa simplificação teve forte impacto prático: permitia a anotação mais rápida de nomes, registros e possivelmente mensagens curtas em um contexto de trabalho e administração.

O primeiro alfabeto conhecido aproveitou e simplificou elementos dos hieróglifos egípcios – depositphotos.com / icon72



O que é o princípio acrofônico na origem do alfabeto?

O coração desse novo sistema está no chamado princípio acrofônico. Nesse mecanismo, um desenho que antes representava um objeto concreto passa a ser usado apenas para indicar o som inicial do nome desse objeto. Em vez de desenhar um boi para significar boi, a figura simplificada do animal passa a corresponder ao som inicial da palavra boi na língua dos escribas semitas do Sinai.

Um dos exemplos mais citados é o sinal que, em egípcio, podia representar uma cabeça de boi. Entre os falantes semitas, o animal era chamado de algo próximo a aleph. A imagem foi estilizada, girada e reduzida, tornando-se um traço simples, que passou a representar o som inicial // ou /a/. Com o tempo, esse sinal originou a letra que hoje se conhece como A. De modo semelhante, o desenho de uma casa, chamada beth em línguas semíticas, deu origem ao sinal para o som /b/, que acabaria evoluindo para a letra B. Assim, boi (aleph) e casa (beth) deixaram de ser apenas imagens para se tornar blocos sonoros reutilizáveis em qualquer palavra.

Esse processo se repetiu com diversos outros símbolos: a figura de uma mão, de água, de uma cabeça humana ou de um bastão. Cada um desses desenhos foi reinterpretado acrofonicamente, e o sistema deixou de depender de conhecimento religioso ou burocrático especializado. Arqueólogos e linguistas compararam inscrições, analisaram formas e confrontaram com línguas semíticas antigas para reconstruir essa cadeia de associações, mostrando como uma série de imagens cotidianas se transformou em um inventário de sons.

Como os fenícios transformaram esse sistema em um alfabeto internacional?

Entre o final da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro, povos de língua semítica no Levante, em especial os fenícios, herdaram e organizaram esse princípio acrofônico. O resultado foi um alfabeto consonantal mais padronizado, com cerca de 22 sinais, cada um designando um som específico. As letras ainda guardavam nomes como aleph, beth, gimel, daleth, cada qual ligado originalmente a um objeto.

Os fenícios, conhecidos como grandes navegadores e comerciantes do Mediterrâneo oriental, espalharam esse alfabeto por rotas marítimas que conectavam cidades como Tiro, Sidon e Biblos a regiões hoje correspondentes a Chipre, Grécia, norte da África e península Ibérica. A escrita fenícia, gravada em pedras, cerâmicas e objetos de metal, adaptava-se bem ao comércio e à diplomacia, devido ao pequeno número de sinais e à relativa facilidade de aprendizado em comparação com sistemas mais complexos.

Fontes epigráficas encontradas em sítios arqueológicos da Síria, do Líbano e de ilhas mediterrâneas mostram variações regionais, mas mantêm a mesma base estrutural. A partir dessas inscrições, pesquisadores conseguem seguir a trilha de como o alfabeto fenício foi progressivamente ajustado por outros povos, servindo de molde para novos sistemas.

De que forma gregos e romanos adaptaram esse legado até chegar ao alfabeto latino?

Por volta do século VIII a.C., comunidades gregas em contato com mercadores fenícios adotaram esse alfabeto e o reconfiguraram segundo as necessidades de sua própria língua. Uma das inovações mais importantes foi o uso de alguns sinais antes pouco utilizados para marcar vogais, som ausente na notação fenícia, que era essencialmente consonantal. Assim, letras como alpha, epsilon, iota, omicron e upsilon passaram a indicar sons vocálicos distintos.

Os nomes gregos das letras ainda preservam ecos semíticos: alpha deriva de aleph, beta de beth, gamma de gimel, e assim por diante. A forma gráfica também foi modificada, girada e estilizada, mas estudos comparativos de paleografia permitem reconhecer os parentescos entre os sinais protossinaíticos, fenícios e gregos. Inúmeras inscrições arcaicas em pedras, vasos e monumentos ajudam a acompanhar essa transição, mostrando períodos em que coexistiam diferentes direções de escrita e variantes de letras.

Mais tarde, os romanos apropriaram-se de versões do alfabeto grego transmitidas por intermediários como os etruscos, povo da península Itálica. A partir desse conjunto, construíram o que hoje se chama de alfabeto latino, que se consolidou com 23 letras na Antiguidade e foi posteriormente ampliado para 26 em algumas línguas europeias. Em inscrições romanas preservadas em pedra, observam-se formas já bastante familiares de letras como A, B, C, D e E, que continuam em uso em grande parte do mundo contemporâneo.

Os romanos herdaram e adaptaram letras de sistemas anteriores, consolidando o alfabeto latino – depositphotos.com / axel2001

Como a leitura atual se conecta a pictogramas da Idade do Bronze?

Do ponto de vista da arqueologia e da linguística comparada, o ato de ler um texto em português, espanhol, inglês ou francês hoje envolve uma cadeia de heranças que remonta à Idade do Bronze. Cada vez que alguém reconhece a letra A, está, de forma indireta, acionando um símbolo que começou como a figura de um boi, reinterpretada por trabalhadores semitas no Sinai, organizada pelos fenícios, reinventada pelos gregos e sistematizada pelos romanos.

Da mesma maneira, ao encontrar a sequência A-B, é possível perceber um eco distante de aleph e beth, boi e casa, que um dia foram imagens gravadas em pedra. Essa continuidade é reconstruída por meio de comparações de formas gráficas, análises de nomes de letras em diferentes línguas e estudos de documentos descobertos em escavações espalhadas pelo Mediterrâneo e pelo Oriente Próximo.

Com base nessas evidências, especialistas mostram que a escrita alfabética não surgiu de um único ato planejado, mas de experimentações práticas em contextos específicos de trabalho, religião e comércio. O resultado é um sistema flexível, que atravessou impérios e foi adaptado para dezenas de idiomas. Ler, em 2026, significa também participar dessa longa história de simplificações, empréstimos culturais e reorganizações de sinais que começaram com figuras de animais e objetos cotidianos.

Principais etapas na evolução do alfabeto em perspectiva

Para organizar cronologicamente essa trajetória, pode-se destacar algumas fases centrais identificadas por arqueólogos e linguistas:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Inscrições protossinaíticas (cerca de 18001500 a.C.): simplificação de hieróglifos egípcios por grupos semitas no Sinai.

(cerca de 18001500 a.C.): simplificação de hieróglifos egípcios por grupos semitas no Sinai. Alfabeto fenício (a partir de cerca de 1100 a.C.): padronização de um conjunto consonantal usado em ampla rede comercial.

(a partir de cerca de 1100 a.C.): padronização de um conjunto consonantal usado em ampla rede comercial. Alfabeto grego (século VIII a.C. em diante): introdução de vogais explícitas e adaptação à fonética do grego.

(século VIII a.C. em diante): introdução de vogais explícitas e adaptação à fonética do grego. Alfabeto latino (séculos VIII a.C.): seleção e modificação de sinais herdados de sistemas anteriores, difundidos pelo Império Romano.

Esse percurso, apoiado em achados materiais, inscrições datadas e comparações sistemáticas de sinais e sons, mostra que a escrita é um artefato histórico em constante transformação. As letras utilizadas diariamente carregam vestígios de boi, casa, água e outros elementos do cotidiano de povos que viveram há cerca de quatro milênios, transformando cada ato de leitura em um contato direto, mesmo que silencioso, com o passado remoto da humanidade.