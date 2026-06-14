São Joaquim como você nunca viu: o segredo da cidade da neve na serra catarinense que os guias turísticos não contam
Localizada na Serra Catarinense, São Joaquim se consolidou como uma das cidades mais lembradas do Brasil quando o assunto é neve e frio intenso.
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Localizada na Serra Catarinense, São Joaquim se consolidou como uma das cidades mais lembradas do Brasil quando o assunto é neve e frio intenso. A aproximadamente 1.350 metros de altitude, o município atrai visitantes de várias regiões do país em busca de geadas, paisagens cobertas de gelo e do clima típico de inverno rigoroso. Além disso, o destino combina tradição rural, produção de maçãs e vinhos de altitude, além de roteiros em áreas naturais preservadas.
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Ao longo dos meses mais frios, entre maio e agosto, São Joaquim registra com frequência temperaturas abaixo de zero. Como resultado, o município exibe formações de geada recorrentes e, em alguns anos, episódios de neve que mobilizam moradores, turistas e a imprensa nacional. Mesmo quando os flocos não aparecem, a sensação de inverno marcado por lareiras acesas, neblina e campos brancos ao amanhecer transforma a cidade em um ponto de interesse turístico para quem busca um clima diferente do restante do país.
Por que São Joaquim é conhecida como a cidade da neve?
A fama de São Joaquim ligada à neve surge diretamente de sua altitude elevada e da posição geográfica na Serra Catarinense. Essas características favorecem a entrada de massas de ar polar fortes e derrubam os termômetros no inverno. Dessa forma, geadas intensas entram quase na rotina dessa época e a neve ocorre, em alguns anos, com mais frequência do que em outras regiões brasileiras.
Além disso, a cobertura constante da mídia ao longo das últimas décadas reforça essa imagem. Sempre que a previsão indica possibilidade de neve, a cidade entra no radar nacional e regional. Imagens de ruas, praças e campos com gelo ou flocos caindo aparecem com frequência nos noticiários e nas redes sociais. Desse modo, São Joaquim se firma como referência de turismo de inverno no Brasil. Isso atrai tanto curiosos em busca do primeiro contato com o frio intenso quanto viajantes que já conhecem a cidade e retornam pela experiência climática.
O que fazer em São Joaquim no inverno com foco na neve?
Durante a temporada de frio, o visitante encontra diversas atividades ligadas ao clima gelado e à paisagem de serra. Ainda que a neve não ocorra de forma garantida, a experiência de acompanhar a previsão, sair cedo para ver a geada e circular por mirantes e propriedades rurais já compõe o roteiro de quem procura a cidade da neve. Além disso, muitos viajantes incluem cafés aquecidos, vinícolas e lojas de produtos típicos em seus passeios diários.
- Observação de geadas: nas madrugadas e manhãs frias, campos e telhados ganham uma cobertura de gelo, cenário muito procurado para fotos e vídeos.
- Visita a mirantes e pontos altos: áreas elevadas do município registram as menores temperaturas, o que aumenta a chance de ver neve quando há previsão.
- Passeios por propriedades rurais: fazendas e sítios recebem visitantes para caminhadas, cavalgadas e observação da paisagem serrana coberta de gelo, principalmente ao amanhecer.
- Turismo gastronômico de inverno: restaurantes oferecem pratos mais encorpados, sopas, fondues e comidas típicas que combinam com o frio intenso.
O planejamento da viagem geralmente leva em conta a possibilidade de frio extremo. Por isso, muitas pessoas reservam hospedagem com lareira, aquecimento e cobertores extras. Além disso, os viajantes se equipam com casacos grossos, toucas e luvas. Em períodos de alerta para neve, a expectativa aumenta e o movimento no comércio local cresce de forma significativa. Nesse contexto, cafeterias, lojas de roupas de frio e estabelecimentos com produtos regionais ganham ainda mais destaque.
Turismo além da neve: vinhos, maçãs e paisagens da Serra Catarinense
Embora a palavra-chave neve em São Joaquim apareça sempre associada ao município, o turismo local não se limita ao inverno rigoroso. A cidade se destaca também pela produção de maçãs e, mais recentemente, pelos vinhos de altitude, que ganham espaço no cenário nacional. Vinícolas abertas à visitação recebem turistas para degustações, passeios pelos vinhedos e explicações sobre o cultivo em clima frio. Em muitos casos, os visitantes participam de visitas guiadas com enólogos e harmonizações especiais.
Ao longo do ano, a região apresenta diferentes atrativos naturais. Na primavera e no verão, a paisagem se transforma, com campos verdes, cachoeiras mais acessíveis e estradas cênicas pela Serra Catarinense. Muitas pessoas combinam a passagem por São Joaquim com outros destinos serranos, formando um circuito que inclui cidades vizinhas, cânions, vales e mirantes. Dessa forma, o turista encontra opções em todas as estações e não depende apenas do inverno. Além disso, quem prefere atividades ao ar livre explora trilhas leves, prática de ciclismo e piqueniques em áreas verdes.
- Vinhos de altitude: visitas guiadas, enoturismo e harmonizações com pratos típicos serranos, muitas vezes acompanhados por vista para os vinhedos.
- Produção de maçãs: propriedades mostram o cultivo, a colheita e a importância econômica da fruta para o município, com possibilidade de compras diretas.
- Roteiros cênicos: estradas oferecem vistas para vales, campos de araucárias e formações rochosas, ideais para quem gosta de fotografia.
- Eventos sazonais: festas ligadas à colheita, à cultura local e à gastronomia movimentam a economia durante todo o ano e fortalecem a identidade regional.
Como organizar uma viagem para aproveitar o frio em São Joaquim?
Planejar uma visita a São Joaquim envolve alguns cuidados práticos, principalmente para quem deseja vivenciar ao máximo o clima de neve e geada. A escolha do período, da hospedagem e até mesmo do tipo de veículo influencia na experiência, sobretudo em dias de grande queda de temperatura. Além disso, o viajante precisa considerar reservas antecipadas, já que a alta temporada de inverno costuma lotar hotéis e pousadas.
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- Escolher a época: os meses de junho, julho e agosto concentram os dias mais frios e as maiores chances de geadas fortes, embora maio também registre bom frio.
- Acompanhar a previsão: boletins meteorológicos especializados ajudam a identificar possíveis episódios de neve e indicam o melhor momento para viajar.
- Garantir hospedagem aquecida: pousadas e hotéis com lareira, calefação e boa estrutura para o inverno tornam a estadia mais confortável e segura.
- Preparar o vestuário: roupas para frio intenso, segunda pele, gorros, luvas e calçados fechados entram na lista de itens importantes para o visitante.
- Verificar as estradas: em dias de geada forte, algumas vias ficam escorregadias e exigem atenção redobrada ao dirigir, principalmente nas primeiras horas do dia.
São Joaquim fortalece cada vez mais sua imagem de destino de inverno, associada à neve, à geada e ao clima serrano. No entanto, a cidade também amplia sua oferta de experiências ligadas à natureza, à vitivinicultura e à produção agrícola. Assim, o município se mantém em evidência no mapa turístico brasileiro, atraindo tanto quem busca o frio extremo quanto quem se interessa por um contato mais amplo com a Serra Catarinense. Por fim, quem planeja a viagem com antecedência aproveita melhor cada passeio, em qualquer estação.