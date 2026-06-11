Por que Mato Grosso foi dividido? Entenda a criação de Mato Grosso do Sul e seus impactos históricos

A divisão do antigo estado de Mato Grosso, que resultou na criação de Mato Grosso do Sul em 1977, surgiu de um processo longo. Esse processo envolveu disputas políticas, interesses econômicos e desafios administrativos. A separação não ocorreu de um dia para o outro. Pelo contrário, ela refletiu tensões acumuladas entre diferentes regiões, com realidades muito distintas. Desse modo, ao entender esse desmembramento, você compreende melhor a organização do território brasileiro na segunda metade do século XX.

Na época, o antigo Mato Grosso ocupava uma área imensa. Esse território se estendia desde a fronteira com a Bolívia e o Paraguai até a região amazônica. Em um contexto de regime militar, o governo central atuou de forma intensa na reorganização do território nacional. Assim, as autoridades apresentaram a divisão como solução para facilitar a administração, estimular a economia regional e responder a antigas reivindicações do sul do estado por maior autonomia política.

Quais eram os desafios de administrar um Mato Grosso tão extenso?

Um dos argumentos mais recorrentes para justificar a criação de Mato Grosso do Sul envolvia a dificuldade de governar um território tão vasto. As distâncias entre cidades permaneciam grandes, as estradas em muitos casos continuavam precárias e diversas regiões ficavam isoladas do poder estadual. Em consequência disso, a população enfrentava dificuldades de acesso a serviços públicos básicos. Além disso, o governo não conseguia manter presença constante em áreas mais afastadas.

Na prática, a administração estadual se concentrava sobretudo em Cuiabá e em áreas mais próximas à capital. Enquanto isso, o sul do estado, com cidades como Campo Grande, Dourados e Corumbá, se desenvolvia com relativa autonomia econômica. Contudo, as lideranças locais reivindicavam mais atenção em infraestrutura, saúde, educação e segurança. Nesse contexto, políticos e técnicos apresentaram a criação de um novo estado como forma de aproximar o poder público das populações locais. Um governo estadual mais próximo poderia atender melhor essas demandas.

Além disso, o antigo Mato Grosso reunia realidades geográficas muito diferentes. Ao norte, predominavam áreas de floresta amazônica. Já ao centro e sul, destacavam-se as planícies pantaneiras e as regiões de cerrado. Essa diversidade aumentava a complexidade da gestão pública. As demandas em transporte, produção agrícola, preservação ambiental e fronteira exigiam estratégias específicas. No entanto, o governo nem sempre estabelecia o mesmo grau de prioridade para todas as regiões.

Mato Grosso do Sul_Cecília Carrilho/Arquivo pessoal

Diferenças econômicas entre norte e sul de Mato Grosso

A diferença econômica entre o norte e o sul de Mato Grosso também influenciou fortemente a divisão. Enquanto o norte se voltava cada vez mais para a ocupação da fronteira amazônica, com avanço da pecuária e depois da agricultura mecanizada, o sul já se integrava mais às rotas de comércio com o Sudeste. Além disso, a região se conectava a países vizinhos, especialmente Paraguai e Bolívia. Campo Grande, que se tornaria capital de Mato Grosso do Sul, se consolidava como polo regional de serviços, comércio e transporte.

Essa assimetria gerava percepções muito diferentes sobre prioridades de investimento. No sul, lideranças políticas e empresariais argumentavam que a região contribuía significativamente com a arrecadação. Entretanto, elas afirmavam que o governo estadual não devolvia, em obras e políticas públicas, o mesmo volume de recursos. Ao mesmo tempo, uma forte identidade regional se fortalecia. Setores locais defendiam a criação de um novo estado como forma de direcionar melhor o uso das riquezas produzidas na região.

Outro ponto relevante envolvia a forte presença da pecuária e, de forma crescente, da agricultura de grãos no sul. Esses fatores reforçavam a ideia de que a região possuía condições de sustentar financeiramente uma unidade federativa própria. Assim, autoridades e grupos locais apresentaram a divisão como maneira de fortalecer o desenvolvimento regional. Além disso, o novo estado poderia criar novas oportunidades de investimento e organizar melhor a infraestrutura de transporte e escoamento da produção.

Qual foi o papel do governo militar na criação de Mato Grosso do Sul?

A divisão de Mato Grosso ocorreu em um contexto de regime militar, período em que o governo federal mantinha forte controle sobre as decisões políticas e administrativas do país. Nesse cenário, a criação de Mato Grosso do Sul, formalizada em 1977 e efetivada em 1979, integrou uma estratégia mais ampla de reorganização territorial. O plano incluía a criação de estados e territórios federais em diferentes regiões, especialmente nas fronteiras e em áreas consideradas estratégicas.

Para o governo militar, a separação atendia a vários objetivos. Entre eles, destacavam-se:

Fortalecer o controle do território , especialmente em áreas de fronteira internacional;

, especialmente em áreas de fronteira internacional; Estimular o desenvolvimento econômico regional , por meio de novos investimentos e incentivos;

, por meio de novos investimentos e incentivos; Reforçar a presença do Estado em regiões consideradas estratégicas para a segurança nacional;

em regiões consideradas estratégicas para a segurança nacional; Responder a demandas locais por maior participação política, ainda que dentro dos limites impostos pelo regime.

O governo do presidente Ernesto Geisel tomou a decisão por meio de lei complementar. Naquele momento, o regime iniciava um processo gradual de abertura política. Contudo, o poder continuava concentrado em Brasília. As autoridades apresentaram a criação do novo estado como medida técnica e administrativa, alinhada ao discurso de modernização e integração nacional.

Demandas por autonomia política no sul e impactos da divisão

As demandas por maior autonomia política no sul de Mato Grosso surgiam desde décadas anteriores à criação de Mato Grosso do Sul. Lideranças locais defendiam que a formação de um novo estado permitiria a criação de instituições próprias. Entre elas, incluíam Assembleia Legislativa, tribunal de justiça e secretarias estaduais mais conectadas com os interesses regionais. Essa expectativa envolvia maior capacidade de decidir sobre orçamento, prioridades de obras e políticas públicas.

Com a efetivação da divisão, o governo escolheu Campo Grande como capital do novo estado. Essa escolha simbolizou a centralidade política e econômica do sul. Ao longo dos anos, observadores destacaram alguns impactos importantes:

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Nova organização administrativa, com criação de estruturas próprias de governo em Mato Grosso do Sul; Redefinição de fronteiras internas, que alterou responsabilidades de gestão entre Cuiabá e Campo Grande; Reforço da identidade regional sul-mato-grossense, tanto no cenário político quanto no campo cultural; Redistribuição de investimentos federais, agora direcionados a duas unidades da Federação em vez de apenas uma.

Depois da separação, a antiga unidade de Mato Grosso passou a se concentrar mais na região norte e centro. O estado voltou suas políticas para a ocupação da fronteira amazônica e do cerrado mato-grossense. Já Mato Grosso do Sul consolidou sua atuação na faixa de fronteira, na pecuária, na agricultura e na integração com os eixos rodoviários do Centro-Oeste. Assim, a separação reconfigurou o mapa político do Brasil e marcou de forma duradoura a história das duas unidades federativas.