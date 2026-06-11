O gato Manês, também conhecido como Manx, pertence a uma raça que chama atenção pela ausência de cauda e pela história ligada à Ilha de Man, no Mar da Irlanda. Considerado um símbolo local, esse felino se destaca tanto pela aparência quanto pelo temperamento sociável e ativo. Assim, ele desperta curiosidade em tutores e admiradores de gatos em diferentes países.

Ao longo dos anos, o Manês ganhou espaço em lares e em exposições de felinos. Isso ocorreu especialmente por causa de sua forma de se relacionar com pessoas e outros animais. Trata-se de um gato robusto, de movimentos ágeis e postura atenta. Além disso, ele costuma se adaptar bem a ambientes internos, desde que receba estímulo físico e mental de forma adequada.

Gato Manês: o felino sem cauda que encanta pela origem e personalidade única

A origem do gato Manês se liga à Ilha de Man, localizada entre a Inglaterra e a Irlanda. Registros antigos indicam que a raça surgiu de forma natural, a partir de uma mutação genética que afetou o desenvolvimento da cauda. Com o tempo, os moradores da região passaram a valorizar e selecionar esses animais. Dessa forma, eles ajudaram a fixar as características da raça.

A mutação responsável pela cauda ausente ou encurtada apresenta caráter dominante. Isso significa que basta um dos pais carregar o gene para que parte da ninhada apresente o traço. Por outro lado, quando dois gatos Manx com o mesmo gene se cruzam, podem surgir filhotes com problemas de coluna. Essa possibilidade levou criadores responsáveis a estabelecer cuidados específicos na reprodução, a fim de reduzir riscos à saúde.

Quais são as principais características físicas do gato Manês?

O gato Manês apresenta porte médio, corpo compacto e musculoso. Uma das marcas registradas da raça envolve o tronco arredondado, com peito amplo e dorso curto. As patas traseiras se mostram visivelmente mais longas que as dianteiras. Por isso, o animal lembra um coelho quando permanece parado e realiza saltos firmes e precisos.

Quanto à cauda, a raça apresenta variações internas bem definidas. Alguns indivíduos nascem totalmente sem cauda (rumpy). Outros apresentam um pequeno toquinho (rumpy riser ou stumpy). Há ainda gatos com cauda quase completa, conhecidos em alguns registros como Manx de cauda longa. No entanto, todos pertencem ao mesmo grupo, desde que sigam o padrão corporal da raça.

A pelagem do Manês pode ser curta ou semilonga, dependendo da linha de criação. Ela aparece em ampla variedade de cores e padrões, o que aumenta o apelo visual da raça. A textura costuma ser densa, com subpelo que protege do frio. Essa característica se relaciona ao clima mais rigoroso da região de origem. Além disso, os olhos se mostram grandes, arredondados e expressivos, combinando ou contrastando com a cor do pelo.

Gato Manês_depositphotos.com / akarawut



Como é o temperamento e o comportamento do gato Manx?

No aspecto comportamental, o gato Manês se mostra sociável e participativo na rotina da casa. Em geral, ele cria laços fortes com a família e acompanha pessoas de um cômodo a outro. Dessa maneira, demonstra interesse por atividades diárias. Em muitos casos, ele interage bem com crianças respeitosas e com outros animais, desde que a adaptação ocorra de forma gradual.

Outra característica marcante envolve o comportamento ativo. Trata-se de um gato que aprecia brincar, correr e explorar ambientes variados. As patas traseiras fortes favorecem saltos para prateleiras, arranhadores altos e móveis mais elevados. Por esse motivo, os tutores devem oferecer estímulos variados, como brinquedos interativos, circuitos verticais e sessões de brincadeiras regulares.

Ao mesmo tempo, o Manx apresenta um lado equilibrado. Ele se mostra brincalhão, mas também aprecia momentos de descanso próximo aos tutores. Em ambientes tranquilos e previsíveis, tende a demonstrar confiança. A socialização desde filhote contribui para que o gato se torne um adulto mais seguro em situações novas. Assim, ele lida melhor com visitas, mudanças ou consultas veterinárias.

Quais cuidados de saúde e curiosidades envolvem o gato Manês?

A ausência de cauda no gato Manês se relaciona diretamente à coluna vertebral. Por isso, a raça se tornou um exemplo importante em genética felina. A mesma mutação que reduz ou elimina a cauda pode afetar vértebras da região lombossacral. Em alguns casos, essa alteração resulta em problemas neurológicos, dificuldade de locomoção ou falhas no controle da bexiga e do intestino.

Por esse motivo, criadores responsáveis costumam adotar algumas condutas específicas:

Evitar o cruzamento entre dois gatos totalmente sem cauda;

Realizar exames veterinários periódicos, incluindo avaliação ortopédica e neurológica;

Observar o desenvolvimento dos filhotes desde cedo, identificando sinais de desconforto ou dificuldade de movimentação.

Além dos aspectos ligados à coluna, o Manês requer cuidados semelhantes aos de outras raças domésticas. Dessa forma, o tutor garante bem-estar e qualidade de vida ao animal:

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Alimentação balanceada, ajustada à idade e ao nível de atividade; Vacinação e vermifugação, seguindo orientações do médico-veterinário; Higiene bucal, com acompanhamento profissional e, quando possível, escovação regular; Controle de peso, importante para não sobrecarregar articulações e coluna; Enriquecimento ambiental, que reduz estresse e estimula o comportamento natural.

Entre as curiosidades, muitos tutores relatam que o gato Manês apresenta, em alguns momentos, comportamento semelhante ao de um cão. Ele pode seguir a pessoa preferida ou esperar perto da porta, por exemplo. A combinação de corpo compacto, patas traseiras potentes e cauda ausente ou curta reforça a imagem de um felino singular. Assim, a história desse gato na Ilha de Man continua despertando interesse no mundo todo.