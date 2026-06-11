Pequenos no tamanho, gigantes na importância: os animais que sustentam o equilíbrio dos ecossistemas

Em diferentes cantos do planeta, uma parte importante da vida depende de organismos tão pequenos que muitas vezes passam despercebidos. Assim, esses animais minúsculos, que vão de abelhas a besouros subterrâneos, desempenham papéis essenciais na manutenção dos ecossistemas. Apesar do tamanho reduzido, a atividade diária desses invertebrados sustenta processos naturais que garantem alimento, água limpa, fertilidade do solo e equilíbrio das cadeias alimentares.

Pesquisas recentes mostraram que a vida humana moderna, mesmo cercada por tecnologia, continua sendo ligada ao trabalho silencioso desses pequenos animais. Quando uma colmeia desaparece, quando uma comunidade de cupins é eliminada ou quando a diversidade de besouros decompostos diminui, toda a engrenagem ecológica ao redor começa a se alterar. Em muitos casos, os impactos são sentidos em setores como agricultura, abastecimento de água e saúde pública.

Em diferentes cantos do planeta, uma parte importante da vida depende de organismos tão pequenos que muitas vezes passam despercebidos – depositphotos.com / michaflo



Por que os menores animais sustentam ecossistemas inteiros?

A palavra-chave central nesse debate é pequenos animais, um grupo que inclui insetos, minhocas, aracnídeos e diversos microrganismos visíveis a olho nu. Afinal, eles atuam como polinizadores, recicladores de nutrientes, decompositores e engenheiros do solo. Portanto, sem essas funções, florestas, campos agrícolas e até áreas urbanas perderiam grande parte de sua capacidade de se regenerar e de produzir alimentos.

De forma geral, esses seres vivos garantem que a matéria orgânica não se acumule, que o solo permaneça fértil e arejado e que as plantas consigam se reproduzir. Ao transformar folhas, galhos, excrementos e carcaças em nutrientes reaproveitáveis, esses organismos fecham o ciclo da vida. A energia que entra no sistema por meio da fotossíntese das plantas só consegue circular graças à intensa atividade desses pequenos funcionários da natureza.

Como abelhas, formigas e outros pequenos animais mantêm a produção de alimentos?

As abelhas são o exemplo mais conhecido do impacto desproporcional dos pequenos animais. Estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) estimam que cerca de três quartos das culturas agrícolas destinadas à alimentação humana dependem, em algum grau, da polinização por insetos, principalmente abelhas silvestres e domésticas. Assim, frutas, hortaliças, oleaginosas e até culturas usadas como ração animal são beneficiadas por esse serviço ecológico gratuito.

Não são apenas as abelhas que cumprem essa função. Afinal, borboletas, mariposas, moscas, besouros e até algumas espécies de formigas auxiliam na transferência de pólen entre flores. Assim, a diversidade de polinizadores garante que diferentes plantas floresçam, frutifiquem e mantenham populações saudáveis. Sem esse conjunto de pequenos animais polinizadores, muitas espécies vegetais teriam sua reprodução comprometida, o que impactaria diretamente a oferta de alimentos e a renda de agricultores.

Por sua vez, formigas acumulam funções distintas. Além de dispersar sementes de diversas plantas, muitas espécies ajudam a controlar pragas ao predar insetos que atacam cultivos agrícolas. Em determinadas áreas, sua movimentação constante no solo melhora a aeração e facilita a infiltração da água da chuva, contribuindo para a manutenção da umidade e reduzindo a erosão.

Pequenos animais e o invisível trabalho de reciclagem do solo

No subsolo, o protagonismo é das minhocas, de diversos besouros e de outros invertebrados que se alimentam de matéria orgânica morta. Afinal, esses organismos trituram folhas, raízes, fezes e restos de animais, transformando tudo em partículas menores que serão finalmente decompostas por fungos e bactérias. Ademais, esse processo gera húmus e libera nutrientes essenciais, como nitrogênio e fósforo, que voltam a ficar disponíveis para as plantas.

Experimentos conduzidos por universidades na Europa, Ásia e América Latina têm demonstrado que solos ricos em minhocas apresentam maior produtividade agrícola, maior capacidade de retenção de água e melhor estrutura física. Em muitos locais, quando o uso intensivo de agrotóxicos ou a compactação do solo reduz a presença desses pequenos animais do subsolo, a resposta é uma queda gradual na fertilidade e aumento da necessidade de fertilizantes artificiais.

Os cupins, muitas vezes associados apenas a danos em estruturas de madeira, também são importantes engenheiros de ecossistemas. Em savanas e florestas tropicais, seus ninhos aumentam a heterogeneidade do solo, criando áreas com maior concentração de nutrientes e maior infiltração de água. Estudos em savanas africanas e brasileiras mostram que a presença de cupinzeiros está ligada a uma vegetação mais diversa e a uma fauna mais rica em aves, répteis e pequenos mamíferos.

Quais são os riscos do declínio desses pequenos organismos?

Relatórios publicados nos últimos anos por grupos internacionais de pesquisa, como a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), alertam para um declínio acentuado nas populações de insetos em várias regiões do mundo. Assim, as principais causas apontadas são a perda de habitat, o uso intensivo de pesticidas, a poluição, as espécies invasoras e as mudanças climáticas.

Entre as preocupações mais citadas está a chamada crise dos polinizadores. Em alguns países, estudos de campo indicam redução de abelhas nativas e de outros insetos polinizadores em áreas agrícolas e naturais. Esse fenômeno pode levar a quedas na produtividade de culturas dependentes de polinização animal, encarecendo alimentos e alterando a disponibilidade de frutas e vegetais frescos. Em regiões onde pequenos agricultores têm menos acesso a tecnologias, o impacto tende a ser ainda maior.

O desaparecimento de animais decompositores e recicladores do solo também traz riscos silenciosos. Em ambientes degradados, onde o número de minhocas, besouros e outros invertebrados diminui, a decomposição da matéria orgânica fica mais lenta. Isso pode resultar em solos menos férteis, maior acúmulo de resíduos e perda de carbono do solo para a atmosfera, afetando inclusive o balanço climático.

Efeitos em cascata na biodiversidade e nas cadeias alimentares

Os pequenos animais também formam a base de muitas cadeias alimentares. Peixes de água doce, anfíbios, aves insetívoras, morcegos e inúmeros outros animais dependem diretamente de insetos e outros invertebrados como principal fonte de alimento. Quando há queda brusca na população desses organismos, espécies que se alimentam deles podem enfrentar escassez, reduzindo suas taxas de reprodução e sobrevivência.

Esse efeito em cascata pode atingir níveis superiores da cadeia alimentar. Menos insetos significam menos alimento para aves; menos aves podem representar desequilíbrio no controle de pragas agrícolas ou de espécies que transmitem doenças. A perda de pequenos animais pode, portanto, alterar a composição de comunidades inteiras, favorecendo algumas espécies em detrimento de outras e reduzindo a diversidade geral dos ecossistemas.

Pesquisas em florestas tropicais e temperadas indicam que a simplificação dessas redes alimentares torna os sistemas naturais mais vulneráveis a eventos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor ou inundações. Ecossistemas com baixa diversidade de pequenos invertebrados tendem a se recuperar mais lentamente após distúrbios, o que afeta serviços ambientais básicos, entre eles a produção de água, a proteção de encostas e a regulação do clima local.

No subsolo, o protagonismo é das minhocas, de diversos besouros e de outros invertebrados que se alimentam de matéria orgânica morta – depositphotos.com / wawritto

Que caminhos a ciência aponta para proteger esses pequenos gigantes?

Frente a esse cenário, estudiosos da biodiversidade têm defendido medidas integradas para preservar pequenos animais essenciais. Entre as estratégias mais citadas estão:

Redução do uso de pesticidas e adoção de manejo integrado de pragas.

e adoção de manejo integrado de pragas. Criação de corredores ecológicos e manutenção de áreas naturais em paisagens agrícolas.

e manutenção de áreas naturais em paisagens agrícolas. Proteção de abelhas nativas e incentivo à apicultura sustentável.

e incentivo à apicultura sustentável. Cuidados com o solo , evitando compactação e uso excessivo de fertilizantes químicos.

, evitando compactação e uso excessivo de fertilizantes químicos. Monitoramento de populações de insetos para detectar declínios precoces.

Em muitos países, programas de pesquisa e políticas públicas têm incorporado o conceito de serviços ecossistêmicos, reconhecendo que pequenos animais polinizadores, decompositores e engenheiros do solo prestam funções essenciais para a sociedade. A manutenção dessas populações passa a ser tratada não apenas como questão de conservação da natureza, mas também como parte da segurança alimentar, da saúde ambiental e do planejamento urbano e rural.

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Ao redor do mundo, experiências em agricultura regenerativa, restauração ecológica e manejo de paisagens apontam que práticas mais amigáveis à biodiversidade tendem a favorecer o retorno de abelhas, formigas, minhocas, besouros, cupins e tantos outros organismos discretos. O futuro de muitos ecossistemas, e da própria espécie humana, continua ligado ao trabalho contínuo desses pequenos gigantes que sustentam a vida em escala planetária.