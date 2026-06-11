Pequenos no tamanho, gigantes na importância: os animais que sustentam o equilíbrio dos ecossistemas
Em diferentes cantos do planeta, uma parte importante da vida depende de organismos tão pequenos que muitas vezes passam despercebidos. Saiba mais!
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Em diferentes cantos do planeta, uma parte importante da vida depende de organismos tão pequenos que muitas vezes passam despercebidos. Assim, esses animais minúsculos, que vão de abelhas a besouros subterrâneos, desempenham papéis essenciais na manutenção dos ecossistemas. Apesar do tamanho reduzido, a atividade diária desses invertebrados sustenta processos naturais que garantem alimento, água limpa, fertilidade do solo e equilíbrio das cadeias alimentares.
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Pesquisas recentes mostraram que a vida humana moderna, mesmo cercada por tecnologia, continua sendo ligada ao trabalho silencioso desses pequenos animais. Quando uma colmeia desaparece, quando uma comunidade de cupins é eliminada ou quando a diversidade de besouros decompostos diminui, toda a engrenagem ecológica ao redor começa a se alterar. Em muitos casos, os impactos são sentidos em setores como agricultura, abastecimento de água e saúde pública.
Por que os menores animais sustentam ecossistemas inteiros?
A palavra-chave central nesse debate é pequenos animais, um grupo que inclui insetos, minhocas, aracnídeos e diversos microrganismos visíveis a olho nu. Afinal, eles atuam como polinizadores, recicladores de nutrientes, decompositores e engenheiros do solo. Portanto, sem essas funções, florestas, campos agrícolas e até áreas urbanas perderiam grande parte de sua capacidade de se regenerar e de produzir alimentos.
De forma geral, esses seres vivos garantem que a matéria orgânica não se acumule, que o solo permaneça fértil e arejado e que as plantas consigam se reproduzir. Ao transformar folhas, galhos, excrementos e carcaças em nutrientes reaproveitáveis, esses organismos fecham o ciclo da vida. A energia que entra no sistema por meio da fotossíntese das plantas só consegue circular graças à intensa atividade desses pequenos funcionários da natureza.
Como abelhas, formigas e outros pequenos animais mantêm a produção de alimentos?
As abelhas são o exemplo mais conhecido do impacto desproporcional dos pequenos animais. Estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) estimam que cerca de três quartos das culturas agrícolas destinadas à alimentação humana dependem, em algum grau, da polinização por insetos, principalmente abelhas silvestres e domésticas. Assim, frutas, hortaliças, oleaginosas e até culturas usadas como ração animal são beneficiadas por esse serviço ecológico gratuito.
Não são apenas as abelhas que cumprem essa função. Afinal, borboletas, mariposas, moscas, besouros e até algumas espécies de formigas auxiliam na transferência de pólen entre flores. Assim, a diversidade de polinizadores garante que diferentes plantas floresçam, frutifiquem e mantenham populações saudáveis. Sem esse conjunto de pequenos animais polinizadores, muitas espécies vegetais teriam sua reprodução comprometida, o que impactaria diretamente a oferta de alimentos e a renda de agricultores.
Por sua vez, formigas acumulam funções distintas. Além de dispersar sementes de diversas plantas, muitas espécies ajudam a controlar pragas ao predar insetos que atacam cultivos agrícolas. Em determinadas áreas, sua movimentação constante no solo melhora a aeração e facilita a infiltração da água da chuva, contribuindo para a manutenção da umidade e reduzindo a erosão.
Pequenos animais e o invisível trabalho de reciclagem do solo
No subsolo, o protagonismo é das minhocas, de diversos besouros e de outros invertebrados que se alimentam de matéria orgânica morta. Afinal, esses organismos trituram folhas, raízes, fezes e restos de animais, transformando tudo em partículas menores que serão finalmente decompostas por fungos e bactérias. Ademais, esse processo gera húmus e libera nutrientes essenciais, como nitrogênio e fósforo, que voltam a ficar disponíveis para as plantas.
Experimentos conduzidos por universidades na Europa, Ásia e América Latina têm demonstrado que solos ricos em minhocas apresentam maior produtividade agrícola, maior capacidade de retenção de água e melhor estrutura física. Em muitos locais, quando o uso intensivo de agrotóxicos ou a compactação do solo reduz a presença desses pequenos animais do subsolo, a resposta é uma queda gradual na fertilidade e aumento da necessidade de fertilizantes artificiais.
Os cupins, muitas vezes associados apenas a danos em estruturas de madeira, também são importantes engenheiros de ecossistemas. Em savanas e florestas tropicais, seus ninhos aumentam a heterogeneidade do solo, criando áreas com maior concentração de nutrientes e maior infiltração de água. Estudos em savanas africanas e brasileiras mostram que a presença de cupinzeiros está ligada a uma vegetação mais diversa e a uma fauna mais rica em aves, répteis e pequenos mamíferos.
Quais são os riscos do declínio desses pequenos organismos?
Relatórios publicados nos últimos anos por grupos internacionais de pesquisa, como a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), alertam para um declínio acentuado nas populações de insetos em várias regiões do mundo. Assim, as principais causas apontadas são a perda de habitat, o uso intensivo de pesticidas, a poluição, as espécies invasoras e as mudanças climáticas.
Entre as preocupações mais citadas está a chamada crise dos polinizadores. Em alguns países, estudos de campo indicam redução de abelhas nativas e de outros insetos polinizadores em áreas agrícolas e naturais. Esse fenômeno pode levar a quedas na produtividade de culturas dependentes de polinização animal, encarecendo alimentos e alterando a disponibilidade de frutas e vegetais frescos. Em regiões onde pequenos agricultores têm menos acesso a tecnologias, o impacto tende a ser ainda maior.
O desaparecimento de animais decompositores e recicladores do solo também traz riscos silenciosos. Em ambientes degradados, onde o número de minhocas, besouros e outros invertebrados diminui, a decomposição da matéria orgânica fica mais lenta. Isso pode resultar em solos menos férteis, maior acúmulo de resíduos e perda de carbono do solo para a atmosfera, afetando inclusive o balanço climático.
Efeitos em cascata na biodiversidade e nas cadeias alimentares
Os pequenos animais também formam a base de muitas cadeias alimentares. Peixes de água doce, anfíbios, aves insetívoras, morcegos e inúmeros outros animais dependem diretamente de insetos e outros invertebrados como principal fonte de alimento. Quando há queda brusca na população desses organismos, espécies que se alimentam deles podem enfrentar escassez, reduzindo suas taxas de reprodução e sobrevivência.
Esse efeito em cascata pode atingir níveis superiores da cadeia alimentar. Menos insetos significam menos alimento para aves; menos aves podem representar desequilíbrio no controle de pragas agrícolas ou de espécies que transmitem doenças. A perda de pequenos animais pode, portanto, alterar a composição de comunidades inteiras, favorecendo algumas espécies em detrimento de outras e reduzindo a diversidade geral dos ecossistemas.
Pesquisas em florestas tropicais e temperadas indicam que a simplificação dessas redes alimentares torna os sistemas naturais mais vulneráveis a eventos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor ou inundações. Ecossistemas com baixa diversidade de pequenos invertebrados tendem a se recuperar mais lentamente após distúrbios, o que afeta serviços ambientais básicos, entre eles a produção de água, a proteção de encostas e a regulação do clima local.
Que caminhos a ciência aponta para proteger esses pequenos gigantes?
Frente a esse cenário, estudiosos da biodiversidade têm defendido medidas integradas para preservar pequenos animais essenciais. Entre as estratégias mais citadas estão:
- Redução do uso de pesticidas e adoção de manejo integrado de pragas.
- Criação de corredores ecológicos e manutenção de áreas naturais em paisagens agrícolas.
- Proteção de abelhas nativas e incentivo à apicultura sustentável.
- Cuidados com o solo, evitando compactação e uso excessivo de fertilizantes químicos.
- Monitoramento de populações de insetos para detectar declínios precoces.
Em muitos países, programas de pesquisa e políticas públicas têm incorporado o conceito de serviços ecossistêmicos, reconhecendo que pequenos animais polinizadores, decompositores e engenheiros do solo prestam funções essenciais para a sociedade. A manutenção dessas populações passa a ser tratada não apenas como questão de conservação da natureza, mas também como parte da segurança alimentar, da saúde ambiental e do planejamento urbano e rural.
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Ao redor do mundo, experiências em agricultura regenerativa, restauração ecológica e manejo de paisagens apontam que práticas mais amigáveis à biodiversidade tendem a favorecer o retorno de abelhas, formigas, minhocas, besouros, cupins e tantos outros organismos discretos. O futuro de muitos ecossistemas, e da própria espécie humana, continua ligado ao trabalho contínuo desses pequenos gigantes que sustentam a vida em escala planetária.