Adeus ao varal tradicional? Conheça as soluções compactas que estão revolucionando a forma de secar roupas em casas e apartamentos

Em cidades cada vez mais verticalizadas, o varal tradicional de chão ou de teto vem dando lugar a soluções mais enxutas e adaptadas à rotina em espaços menores. Em apartamentos e casas pequenas, os novos modelos de varais compactos e verticais se tornaram aliados importantes para quem precisa secar roupas sem ocupar a sala, a varanda inteira ou corredores de circulação. Assim, a proposta é simples: manter a eficiência na secagem, mas com melhor aproveitamento de cada metro disponível.

Essa mudança é impulsionada por alguns fatores claros, como a redução média da área dos imóveis, o crescimento dos lares com menos moradores e a popularização de lavanderias que se integram à cozinha ou à varanda. Nesses ambientes menores, soluções como varais retráteis, dobráveis, de torre e de parede ajudam a manter a casa organizada, liberam espaço visual e reduzem o incômodo de ter roupas penduradas pela casa por longos períodos.

Em cidades cada vez mais verticalizadas, o varal tradicional de chão ou de teto vem dando lugar a soluções mais enxutas e adaptadas à rotina em espaços menores – depositphotos.com / mschuppi



Por que os varais compactos e verticais estão em alta?

A palavra-chave nesse cenário é otimização de espaço. Por isso, os varais compactos e verticais permitem concentrar muitas peças em uma área reduzida, sem bloquear a circulação nem interferir em móveis e eletrodomésticos. Além disso, esses modelos costumam ser mais versáteis. Afinal, podem ser recolhidos, dobrados ou retraídos quando não estão em uso, deixando o ambiente com aspecto mais limpo e organizado.

Outra razão para a popularidade desses varais em grandes centros urbanos é a mudança no estilo de vida. Ou seja, famílias menores, casais sem filhos e pessoas que moram sozinhas tendem a lavar roupas em ciclos menores e mais frequentes. Para esse perfil, um varal compacto ou vertical atende bem ao volume de peças, sem a necessidade de ocupar varandas amplas ou quintais. Ademais, o custo também é um fator relevante. Assim, em comparação com secadoras elétricas, esses varais oferecem uma solução de baixo consumo de energia, com investimento inicial mais acessível.

Quais são os principais modelos de varais compactos e verticais?

No mercado atual, é possível encontrar diferentes alternativas ao varal tradicional, cada uma com características específicas. Entre as opções mais comuns, destacam-se:

Varal retrátil: instalado geralmente na parede, conta com cordas ou hastes que se estendem durante o uso e se recolhem depois. É indicado para áreas de serviço estreitas, corredores e varandas pequenas.

instalado geralmente na parede, conta com cordas ou hastes que se estendem durante o uso e se recolhem depois. É indicado para áreas de serviço estreitas, corredores e varandas pequenas. Varal dobrável: pode ser fixado na parede ou apoiado no chão. Quando não está em uso, dobra-se em direção à parede ou é guardado em armários, liberando a área de circulação.

pode ser fixado na parede ou apoiado no chão. Quando não está em uso, dobra-se em direção à parede ou é guardado em armários, liberando a área de circulação. Varal de torre (vertical): composto por vários andares de hastes, aproveita a altura do ambiente. Permite pendurar muitas peças em uma base pequena, sendo prático para apartamentos com pouca área de piso livre.

composto por vários andares de hastes, aproveita a altura do ambiente. Permite pendurar muitas peças em uma base pequena, sendo prático para apartamentos com pouca área de piso livre. Varal de parede ou sanfonado: preso à parede, abre-se em formato sanfona, avançando para o ambiente apenas quando necessário. É comum em lavanderias compactas e sacadas.

Em muitos casos, esses modelos podem ser combinados com acessórios, como pregadores específicos, suportes para meias e cabideiros integrados, o que facilita a organização por tipo de peça e acelera o processo de pendurar e recolher roupas.

Como os varais verticais ajudam na organização do dia a dia?

Os varais verticais, como os modelos de torre e alguns sistemas de parede com múltiplos níveis, se destacam por aproveitar a altura do cômodo, um recurso muitas vezes subutilizado em apartamentos pequenos. Ao distribuir as roupas em diferentes andares, esse tipo de varal reduz o espalhamento de peças pela casa e concentra a secagem em um único ponto.

Esse formato também contribui para separar melhor os tipos de roupa. Um andar pode ser reservado a camisetas, outro a peças íntimas e um terceiro a toalhas, por exemplo. Essa divisão visual facilita a rotina de quem tem pouco tempo e precisa agilizar a tarefa de recolher e guardar. Em ambientes integrados, como cozinhas com área de serviço, o uso de varais compactos e verticais ainda diminui o impacto estético das roupas no ambiente, já que parte delas fica mais agrupada e discreta.

Como escolher o melhor varal compacto para cada ambiente?

A escolha do varal compacto ou vertical mais adequado depende da combinação de três fatores principais: rotina da família, volume de roupas lavadas e características do ambiente. Antes da compra, é recomendável observar com atenção o espaço disponível para instalação ou apoio, o fluxo de pessoas naquele local e a incidência de sol e circulação de ar.

Rotina da família: lares com crianças ou muitas trocas diárias de roupa tendem a precisar de maior capacidade de secagem. Nesses casos, varais de torre com múltiplos níveis ou sistemas de parede mais robustos costumam atender melhor. Volume de roupas: para quem lava pequenas quantidades com frequência, modelos retráteis ou dobráveis podem ser suficientes. Já para quem acumula roupas e prefere lavar em um único dia, é interessante combinar mais de um tipo de varal. Características do ambiente: em áreas estreitas, como corredores e sacadas pequenas, varais de parede, sanfonados ou retráteis aproveitam melhor o espaço. Em ambientes com boa altura e piso livre, o varal de torre se torna uma opção eficiente.

Também é importante avaliar materiais e resistência. Estruturas em alumínio ou aço com pintura adequada tendem a ser mais duráveis em locais úmidos. Para quem mora em regiões com alta umidade, vale priorizar modelos que permitam boa circulação de ar entre as hastes, reduzindo o risco de odores nas roupas.

Os varais compactos e verticais permitem concentrar muitas peças em uma área reduzida, sem bloquear a circulação nem interferir em móveis e eletrodomésticos – depositphotos.com / serezniy



Quais cuidados garantem melhor uso dos varais compactos e verticais?

Alguns cuidados simples ajudam a prolongar a vida útil desses varais e a melhorar o desempenho na secagem. Entre as práticas mais comuns estão:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Distribuir o peso das roupas de forma equilibrada, evitando sobrecarga em um único ponto.

Respeitar o limite de peso indicado pelo fabricante, especialmente em varais de parede e retráteis.

Deixar espaço entre as peças para que o ar circule, acelerando a secagem e evitando umidade excessiva.

Recolher o varal retrátil ou dobrável após o uso, reduzindo o desgaste de peças móveis e mantendo o ambiente organizado.

Limpar periodicamente as hastes e cordas, retirando poeira e resíduos que possam sujar as roupas recém-lavadas.

Com esses cuidados e uma escolha alinhada ao perfil do imóvel e da família, os varais compactos e verticais tendem a se integrar de forma estável à rotina doméstica. Em um cenário de imóveis menores e vida urbana mais intensa, essas soluções seguem ganhando espaço como alternativas funcionais ao varal tradicional.