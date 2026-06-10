Como as baleias ajudam a combater o aquecimento global e retiram carbono da atmosfera dos oceanos da Terra

Os oceanos costumam aparecer nas manchetes por causa de tempestades, plástico e pesca, mas uma parte decisiva da história do clima passa silenciosamente pelas rotas das baleias. Esses mamíferos gigantes não apenas ocupam o topo da cadeia alimentar marinha; eles também participam ativamente da regulação do clima global. Ao longo de décadas de vida, as baleias ajudam a capturar e estocar carbono, favorecem a produtividade dos mares e influenciam processos que conectam atmosfera, oceano e fundo marinho.

Entre as funções climáticas desempenhadas por esses cetáceos, uma das mais estudadas nas últimas duas décadas é a chamada bomba de baleias, expressão usada por pesquisadores para descrever como a movimentação diária desses animais entre águas profundas e superficiais redistribui nutrientes essenciais. Esse mecanismo, aliado à grande quantidade de carbono acumulada em seus corpos, levou cientistas a comparar as baleias a verdadeiras florestas flutuantes que sequestram gás carbônico de maneira lenta, mas constante.

O que é a bomba de baleias e por que ela importa para o clima?

A bomba de baleias descreve um processo biogeoquímico em que a migração vertical das baleias funciona como um elevador ecológico de nutrientes. Muitas espécies se alimentam em camadas mais profundas, ricas em organismos como krill e pequenos peixes, e sobem para respirar e descansar perto da superfície. Nesse trajeto, os animais consomem alimento no fundo e liberam fezes e urina nas águas superficiais, criando uma espécie de fertilizante marinho em suspensão.

Esses resíduos são particularmente ricos em ferro, nitrogênio e fósforo, elementos indispensáveis ao crescimento do fitoplâncton microalgas que flutuam nos primeiros metros da coluna dágua e realizam fotossíntese. Em regiões oceânicas pobres em nutrientes, como áreas do Atlântico Sul, Pacífico Sul e Antártico, pequenas quantidades adicionais de ferro podem desencadear aumentos significativos de biomassa fitoplanctônica. Ao crescer, o fitoplâncton absorve dióxido de carbono (CO) diretamente da atmosfera, transformando-o em matéria orgânica.

Estudos oceanográficos contemporâneos indicam que esse adubo produzido pelas baleias pode ampliar a produtividade primária em zonas de alimentação importantes, como o Oceano Austral. Pesquisas com amostras de plumas fecais de baleias mostram concentrações de nutrientes dezenas de vezes superiores às da água ao redor. Esse enriquecimento promove florescimentos de fitoplâncton que atuam como um sumidouro natural de carbono, reforçando a função dos oceanos como reguladores do clima planetário.

Conhecidas como “florestas flutuantes”, as baleias armazenam toneladas de carbono ao longo da vida e contribuem para o equilíbrio climático do planeta – depositphotos.com / mic1805



Como as baleias funcionam como florestas flutuantes de carbono?

Além de estimular o crescimento do fitoplâncton, as baleias desempenham outro papel-chave na dinâmica do carbono: o armazenamento de CO em seus próprios corpos. Assim como árvores acumulam carbono em troncos e raízes, esses mamíferos guardam grandes quantidades de matéria orgânica em músculos, gordura e ossos ao longo de décadas. Cada baleia de grande porte pode reter várias toneladas de carbono, resultado de anos de alimentação em cadeias tróficas que começam justamente no fitoplâncton.

Quando um desses animais morre, ocorre o que biólogos chamam de queda de baleia (whale fall). A carcaça afunda lentamente até o fundo do mar, levando consigo o carbono que havia sido incorporado ao corpo durante a vida do animal. Uma parte desse material é consumida por comunidades de organismos especializados das profundezas, mas outra fração permanece estocada nos sedimentos por períodos muito longos, chegando a séculos ou milênios, dependendo das condições locais.

Esse processo transforma as baleias em autênticos vetores de sequestro de carbono em profundidade. Diferentemente de muitos fluxos de CO que retornam rapidamente à atmosfera, o carbono ligado à biomassa desses cetáceos tem maior probabilidade de permanecer fora do sistema atmosférico por tempos geológicos relevantes. Ao conectar a fotossíntese do fitoplâncton à queda de matéria orgânica no fundo marinho, as baleias integram diferentes camadas do oceano em um circuito de captura e armazenamento de carbono.

Por que a conservação das baleias é uma estratégia climática?

A conservação das populações de baleias é discutida tradicionalmente sob a ótica da biodiversidade e da ética ambiental, mas, nos últimos anos, estudos em ecologia climática destacaram uma dimensão adicional: a de serviço ecossistêmico de regulação do clima. Ao favorecerem o crescimento do fitoplâncton pela bomba de baleias e ao funcionarem como reservatórios vivos de carbono, esses animais participam de uma forma de sequestro de carbono azul, associada a ecossistemas marinhos.

Modelagens recentes sugerem que a recuperação de populações de grandes baleias, reduzidas drasticamente pela caça industrial no século XX, poderia aumentar significativamente a quantidade de CO absorvida pelos oceanos. Embora não substitua reduções de emissões de origem humana, esse mecanismo natural é visto por pesquisadores como uma ferramenta complementar em estratégias de mitigação climática. Programas de conservação marinha começam a integrar esse tipo de serviço em cálculos econômicos, destacando que a proteção dos cetáceos também tem dimensão climática mensurável.

Algumas iniciativas internacionais discutem a possibilidade de incluir a proteção das baleias em políticas de clima, ao lado de florestas, manguezais e pradarias marinhas. Entre as ações apontadas por especialistas estão:

fortalecimento de acordos contra a caça comercial de baleias;

redução de colisões com navios por meio de rotas alternativas e limites de velocidade;

controle de poluição sonora subaquática que interfere na comunicação desses animais;

proteção de áreas de alimentação e reprodução, onde a bomba de nutrientes é mais intensa;

monitoramento por satélite e pesquisa genética para avaliar o estado das populações.

Uma baleia não é apenas um animal marinho. Ela também participa de um ciclo natural que conecta nutrientes, fitoplâncton e sequestro de carbono nos oceanos – depositphotos.com / andipu



Quais são os mecanismos ecológicos que conectam baleias, fitoplâncton e CO?

A relação entre baleias e clima envolve uma cadeia de processos interligados. De forma simplificada, pode ser descrita em etapas que começam na superfície e terminam no fundo oceânico. Cada uma dessas fases é objeto de estudo em oceanografia biológica, química e física, formando um quadro integrado da chamada bomba biológica de carbono.

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Fotossíntese marinha: o fitoplâncton, impulsionado por luz solar e nutrientes, captura CO dissolvido na água, que está em equilíbrio com o gás na atmosfera. Transferência trófica: zooplâncton, krill e pequenos peixes consomem fitoplâncton, transferindo o carbono para níveis mais altos da cadeia alimentar, incluindo as baleias. Bomba de baleias: ao se alimentarem em profundidade e liberarem resíduos ricos em ferro e nitrogênio na superfície, as baleias reforçam o crescimento do fitoplâncton, fechando um ciclo de fertilização natural. Estocagem corporal: o carbono ingerido pelas baleias permanece em seus tecidos por décadas, configurando uma reserva de longo prazo em organismos de grande porte. Exportação para o fundo: com a morte, a carcaça afunda e transporta esse carbono para as profundezas, onde parte dele é sequestrado em sedimentos marinhos.

Esse encadeamento mostra que a presença de grandes cetáceos não é apenas um detalhe da biodiversidade, mas um componente estrutural do funcionamento dos oceanos. Em um cenário de mudanças climáticas aceleradas, a manutenção e a recuperação de populações de baleias passam a ser tratadas não apenas como tema de conservação, mas também como parte das discussões globais sobre regulação natural do clima e sequestro de carbono em grande escala.