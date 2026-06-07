Parkinson e dopamina: como a falta desse neurotransmissor afeta o controle dos movimentos do corpo

A Doença de Parkinson é um distúrbio neurológico que atinge principalmente o controle dos movimentos. Ela costuma surgir de forma lenta e progressiva, alterando tarefas simples do dia a dia, como caminhar, escrever ou abotoar uma camisa. Um dos pontos centrais dessa condição é a relação direta com a dopamina, uma substância produzida no cérebro que atua como mensageira entre os neurônios.

Com o passar do tempo, a perda de células nervosas que produzem dopamina provoca falhas na comunicação entre áreas cerebrais responsáveis pela coordenação motora. Esse processo não acontece de uma hora para outra, mas de maneira gradual, o que explica por que muitos indivíduos passam anos com sinais discretos antes de receberem o diagnóstico. A ligação entre Parkinson e dopamina ajuda a entender, de forma simples, por que os sintomas mais marcantes estão ligados ao movimento.

O que é dopamina e por que ela é tão importante no Parkinson?

A dopamina é um neurotransmissor, isto é, uma substância que permite que um neurônio converse com outro. No contexto da Doença de Parkinson, ela é produzida principalmente em uma região específica do cérebro que envia sinais para áreas que planejam e executam movimentos. Quando há dopamina em quantidade adequada, esses comandos chegam de forma organizada, permitindo gestos suaves, postura estável e mudanças rápidas de posição.

Na Doença de Parkinson, muitos desses neurônios produtores de dopamina morrem ou deixam de funcionar corretamente. Com menos dopamina disponível, os sinais que coordenam o início e o fim de cada movimento se tornam irregulares. É como se o cérebro tentasse dar ordens para o corpo, mas parte dessas mensagens se perdesse no caminho. Esse desequilíbrio explica a presença de tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos, características frequentes da doença.

Ilustração de moléculas de dopamina – depositphotos.com / katerynakon



Como a falta de dopamina afeta o controle dos movimentos?

O cérebro conta com um conjunto de circuitos que organizam tudo o que envolve o movimento: levantar da cadeira, levar o garfo à boca, girar o corpo, manter o equilíbrio e até ajustar a expressão do rosto. A dopamina atua como um regulador nesses circuitos, ajudando a iniciar a ação, manter o movimento fluido e interrompê-lo no momento certo. Quando essa substância está reduzida, o corpo passa a apresentar respostas motoras mais lentas e menos precisas.

Na Doença de Parkinson, essa perda de dopamina provoca uma espécie de travamento interno. O indivíduo pode saber exatamente o que deseja fazer, mas o corpo demora a responder. A dificuldade não está na força muscular em si, e sim na coordenação entre a intenção do movimento e a execução. É por isso que muitos sinais aparecem principalmente na parte motora, mesmo que outras áreas, como o humor e o sono, também possam ser afetadas.

Início dos movimentos: torna-se mais difícil dar o primeiro passo ou começar uma tarefa.

torna-se mais difícil dar o primeiro passo ou começar uma tarefa. Continuidade: o gesto fica fragmentado, com passos curtos ou braços que balançam menos ao caminhar.

o gesto fica fragmentado, com passos curtos ou braços que balançam menos ao caminhar. Interrupção: há mais dificuldade para parar de andar ou mudar de direção rapidamente.

Quais são os principais sintomas motores da Doença de Parkinson?

Os sintomas motores estão diretamente relacionados à queda nos níveis de dopamina. Três deles se destacam na maioria dos casos: tremores, rigidez e lentidão dos movimentos. Eles podem surgir de forma isolada ou em conjunto, variando em intensidade ao longo do tempo.

Tremor: costuma ser mais evidente em repouso, como quando a mão está parada sobre o colo. Pode lembrar um contar de moedas nos dedos. Em algumas pessoas, atinge também braços, queixo ou pernas. Rigidez: é a sensação de músculos duros, como se estivessem sempre contraídos. Essa tensão dificulta movimentos amplos, prejudica a postura e pode causar cansaço ao realizar tarefas simples. Lentidão (bradicinesia): é a redução da velocidade e da amplitude dos movimentos. Gestos comuns, como virar na cama, levantar da cadeira ou abotoar uma camisa, passam a exigir mais tempo e esforço.

Além desses, outros sinais motores podem aparecer, como alterações na marcha, diminuição do balanço dos braços, passos curtos e arrastados, e maior risco de perda de equilíbrio. A expressão facial também pode ficar menos móvel, dando a impressão de um rosto mais parado. Todos esses aspectos refletem o impacto da queda de dopamina na orquestração fina dos movimentos.

A falta de dopamina interfere na comunicação entre áreas do cérebro responsáveis pelo controle dos movimentos – depositphotos.com / vampy1



Como os tratamentos tentam compensar a perda de dopamina?

Os tratamentos atuais para a Doença de Parkinson procuram, de maneiras diferentes, repor ou simular a ação da dopamina no cérebro. O objetivo é melhorar os sintomas motores e facilitar as atividades do dia a dia, embora ainda não exista cura que reverta a morte dos neurônios. As abordagens mais comuns envolvem medicamentos e, em alguns casos, procedimentos complementares.

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Reposição de dopamina: uso de remédios que se transformam em dopamina dentro do cérebro, ajudando a restabelecer parte da comunicação entre os neurônios.

uso de remédios que se transformam em dopamina dentro do cérebro, ajudando a restabelecer parte da comunicação entre os neurônios. Medicamentos que imitam a dopamina: substâncias que se ligam aos mesmos locais onde a dopamina agiria, tentando reproduzir seus efeitos nos circuitos motores.

substâncias que se ligam aos mesmos locais onde a dopamina agiria, tentando reproduzir seus efeitos nos circuitos motores. Outros remédios de apoio: fármacos que prolongam a ação da dopamina ou equilibram outros mensageiros químicos, para suavizar oscilações dos sintomas.

fármacos que prolongam a ação da dopamina ou equilibram outros mensageiros químicos, para suavizar oscilações dos sintomas. Tratamentos não medicamentosos: fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, que trabalham marcha, equilíbrio, fala e adaptações para as atividades diárias.

Nos últimos anos, também têm sido utilizadas técnicas de estimulação cerebral em situações específicas, com o objetivo de ajustar os circuitos alterados pelo baixo nível de dopamina. Mesmo com a progressão natural da Doença de Parkinson, a combinação de estratégias que atuam sobre a dopamina e de cuidados de reabilitação pode oferecer melhor organização dos movimentos e maior autonomia nas tarefas cotidianas.