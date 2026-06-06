Pesquisa recente com 8.300 adultos mais velhos no Brasil analisou um hábito comum à mesa: adicionar sal extra à comida já servida. O estudo avaliou com que frequência esse gesto aparece no dia a dia e como ele se relaciona com características de saúde, padrões alimentares e estilo de vida. Além disso, os pesquisadores observaram diferenças claras entre homens e mulheres. Assim, eles indicam que esse comportamento simples pode funcionar como um sinal de alerta em saúde pública.

Os participantes tinham idade avançada, moravam em diferentes regiões do país e respondiam a perguntas detalhadas sobre alimentação, uso do saleiro na mesa e outros hábitos cotidianos. Além do consumo de sal, a pesquisa considerou fatores como tabagismo, atividade física, peso corporal, presença de doenças crônicas e perfil socioeconômico. Com isso, os pesquisadores mapearam quem temperava a mais e de que forma esse gesto se conectava com o modo de viver e se alimentar. Dessa maneira, o estudo gerou um quadro amplo do comportamento alimentar dos idosos.

Pesquisa com idosos no Brasil associa hábito de temperar a mais à mesa a padrões de saúde e estilo de vida

Entre os principais achados, o estudo identificou que o hábito de colocar sal extra no prato aparece com maior frequência entre homens idosos. Eles relataram, em maior proporção, o costume de levar o saleiro à mesa e usá-lo quase diariamente ou sempre. Em muitos casos, o idoso adicionava sal antes mesmo de provar a refeição. Isso indica uma preferência consolidada por preparações mais salgadas e um limiar de paladar possivelmente elevado para o sabor salgado.

Nas mulheres mais velhas, o comportamento de temperar a mais surgiu de forma diferente. Quando esse hábito aparecia, ele vinha acompanhado de um conjunto de fatores ligados à dieta e ao estilo de vida. Entre eles, destacavam-se menor consumo de frutas e hortaliças, maior presença de alimentos ultraprocessados no cardápio e menor prática de atividade física. Esse padrão sugere que, no grupo feminino, o uso frequente de sal à mesa não ocorre de forma isolada. Em vez disso, ele se integra a um perfil alimentar e comportamental menos favorável à saúde. Além disso, muitas mulheres que temperavam a mais relatavam também sono de má qualidade e consumo frequente de bebidas açucaradas.

Idosos – depositphotos.com / Ischukigor

Qual a relação entre o sal extra no prato e a saúde cardiovascular?

A pesquisa reforça evidências já conhecidas sobre o consumo elevado de sódio e o risco de hipertensão arterial. Entre os idosos avaliados, aqueles que usavam mais sal de adição apresentavam maior probabilidade de ter pressão alta ou de usar medicamentos anti-hipertensivos. Embora o estudo tenha caráter observacional e não comprove causa e efeito, o padrão encontrado permanece consistente com o que outras populações mostram. Além disso, revisões internacionais de literatura apontam a mesma direção.

O excesso de sal favorece a retenção de líquidos, altera o equilíbrio de pressão dentro dos vasos sanguíneos e aumenta a sobrecarga do coração e dos rins. Em idosos, esse impacto tende a ficar ainda mais crítico, pois muitos já apresentam outras condições crônicas, como diabetes, insuficiência cardíaca ou doença renal. Assim, um hábito aparentemente simples, como recorrer ao saleiro na mesa, pode colaborar para manter a pressão descontrolada, mesmo em quem já faz tratamento adequado. Por isso, sociedades médicas recomendam que idosos monitorem o uso de sal em todas as refeições.

Além disso, o estudo destaca que o uso constante de sal extra geralmente se soma ao sal presente no preparo dos alimentos e ao sódio encontrado em produtos industrializados. Entre os participantes, surgia como prática comum o consumo de pães, embutidos, queijos salgados e refeições prontas, que já trazem grandes quantidades de sódio. Dessa forma, o temperar a mais funciona como um acréscimo em um cenário de ingestão de sal que, em muitos casos, já ultrapassa as recomendações. Portanto, o idoso aumenta o risco cardiovascular sem perceber a origem exata desse excesso.

Como o consumo de sal pode se relacionar ao declínio cognitivo?

Outro ponto da investigação analisou a possível ligação entre alto consumo de sal e declínio cognitivo em adultos mais velhos. A pesquisa considerou testes de memória, atenção e outras funções mentais aplicados aos participantes, além de diagnósticos prévios de comprometimento cognitivo leve ou demência. Embora os resultados ainda exijam análises mais aprofundadas, os autores apontam uma associação entre hábitos alimentares ricos em sódio, hipertensão de longa data e pior desempenho cognitivo em alguns grupos. Assim, o estudo sugere que controlar o sal talvez ajude também a proteger o cérebro.

Estudos internacionais indicam que a pressão alta não controlada, ao longo de anos, pode contribuir para danos em vasos cerebrais, microinfartos silenciosos e alterações na circulação do cérebro. Em idosos que acumulam fatores de risco, como sedentarismo, tabagismo e dieta salgada, o efeito combinado pode acelerar perdas cognitivas. No contexto brasileiro analisado, o ato de acrescentar sal no prato apareceu ligado a esses outros comportamentos. Portanto, o ambiente se torna menos protetor para o cérebro. Além disso, pesquisas recentes sugerem que o excesso de sódio pode interferir nos mecanismos de inflamação e na saúde da barreira hematoencefálica.

Em termos práticos, a pesquisa não afirma que o uso do saleiro à mesa causa diretamente problemas de memória. Em vez disso, ela indica que esse gesto cotidiano pode sinalizar um estilo de vida que, somado, aumenta a vulnerabilidade ao declínio cognitivo. Por isso, o monitoramento desse comportamento ajuda profissionais de saúde a identificar grupos que merecem acompanhamento mais próximo. Dessa forma, torna-se possível planejar estratégias específicas de orientação alimentar e de controle da pressão arterial, associadas a estímulos à atividade intelectual e social.

Por que temperar a mais pode ser um indicador de risco em saúde pública?

Os resultados chamam atenção para o potencial do hábito de adicionar sal à mesa como um marcador simples de risco em saúde coletiva. Trata-se de uma pergunta fácil de incluir em consultas médicas, questionários de triagem ou ações de atenção básica, sem necessidade de exames complexos. Ao identificar quem temperava a mais com frequência, profissionais podem suspeitar de ingestão excessiva de sódio e investigar outros pontos do padrão alimentar e do cotidiano. Assim, o cuidado se torna mais direcionado e eficiente.

Entre idosos, essa abordagem ganha relevância adicional. A fase da velhice costuma envolver múltiplas doenças crônicas, uso de diversos medicamentos e mudanças nos sentidos, como o paladar, que pode ficar menos sensível. Com isso, parte da população tende a aumentar a quantidade de sal para sentir mais sabor, o que reforça o ciclo do consumo elevado. A observação do uso do saleiro torna-se, assim, uma porta de entrada para conversas sobre formas alternativas de realçar o gosto dos alimentos. Entre essas opções, destacam-se o uso de ervas, especiarias, alho, cebola, limão e técnicas de preparo diferentes, como grelhar e assar.

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Do ponto de vista de políticas públicas, o estudo com 8.300 adultos mais velhos reforça a importância de campanhas de redução de sal, rotulagem clara de produtos industrializados e incentivo a refeições preparadas com menos sódio. Ao mostrar que homens apresentam maior prevalência de temperar a mais e que, entre mulheres, o comportamento se conecta a um conjunto de escolhas de dieta e estilo de vida, a pesquisa sugere que gestores devem adaptar estratégias de educação em saúde aos diferentes perfis. Dessa forma, o gesto de levar o saleiro à mesa, aparentemente pequeno, passa a funcionar como um sinal útil para orientar ações de prevenção. Essas ações podem focar hipertensão, doenças cardiovasculares e preservação da saúde cognitiva na população idosa brasileira.