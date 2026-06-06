Portela coloca chapéu panamá em sua logo de águia, numa homenagem a Monarco, o enredo em 2027

A atualização da marca da Portela para o carnaval de 2027 coloca novamente a escola de Madureira no centro das atenções do samba carioca. A tradicional águia, símbolo consagrado da agremiação, agora ostenta um chapéu panamá. Esse elemento é associado a Monarco, um de seus maiores baluartes. Com isso, o gesto marca o início das homenagens ao compositor, que será enredo da azul e branca. Ao mesmo tempo, inspira o retorno do carnavalesco Paulo Barros à escola.

O anúncio surge num momento em que a Portela completa quase uma década sem conquistar o título do Grupo Especial. Paralelamente, a escola reforça a proposta de dialogar com sua própria história, sem abrir mão de uma linguagem visual mais contemporânea. Assim, a escolha do chapéu panamá na águia funciona como elo entre o passado de glória e o projeto estético que a equipe de carnaval desenvolve para o desfile de 2027. Além disso, a mudança sinaliza um reposicionamento da marca da Portela diante do público e da própria comunidade portelense.

Qual é o significado da nova marca da Portela em 2027?

A nova marca da Portela em 2027, com a águia usando chapéu panamá, representa uma síntese entre tradição e homenagem. Ao incorporar um elemento tão ligado à imagem de Monarco, a escola transforma seu símbolo em um tributo direto ao compositor. A mudança não substitui o emblema histórico. Em vez disso, adiciona uma camada de narrativa visual que remete ao enredo Ao mestre, com carinho, dedicado ao baluarte.

Segundo a comunicação da escola, Gabi Carneiro e Gil Lira, integrantes do departamento, idealizaram a proposta em diálogo com a Direção de Carnaval. Desse modo, o processo colaborativo evidencia um esforço de construção coletiva da identidade visual. Nele, artistas, comunicadores e gestores de carnaval participam da concepção da marca. O objetivo declarado busca fazer com que o símbolo portelense reflita esse novo momento vivido pela agremiação, preservando a força histórica da águia e, ao mesmo tempo, ampliando sua presença nas mídias digitais.

Na prática, a marca atualizada se projeta para atuar em diversas frentes. Ela será usada em material gráfico oficial, redes sociais, produtos licenciados e peças promocionais do enredo de 2027. Dessa forma, a marca da Portela em 2027 deixa de se limitar a um brasão institucional. Ela também funciona como cartaz do tributo a Monarco, reforçando o enredo já na fase de preparação do carnaval. Além disso, cria uma identidade visual coesa para campanhas de engajamento com torcedores, projetos sociais da escola e ações com a Velha Guarda.

chapéu Panamá_depositphotos.com / anamejia18



Monarco, baluarte da Portela e símbolo do samba

Monarco, batizado Hildemar Diniz, construiu uma trajetória diretamente associada à Portela e à memória do samba carioca. Nascido em 1933, ele viveu parte da infância em Nova Iguaçu, onde ajudava nas despesas de casa vendendo frutas. Depois, retornou ainda jovem para o subúrbio do Rio. Em Oswaldo Cruz, ele teve contato com rodas de samba e passou a conviver com figuras centrais da história portelense, como Paulo da Portela.

Na década de 1950, ele ingressou na Ala de Compositores da escola, levado por Alcides Malandro Histórico, com quem firmou parceria constante. Além de compositor, Monarco atuou como cavaquinista, percussionista e diretor de harmonia. Assim, ele se tornou referência interna na agremiação. Em paralelo, consolidou uma obra extensa, que inclui sambas clássicos como Passado de glória, peça fundamental no repertório de aquecimento da escola antes dos desfiles.

Ao longo da carreira fonográfica, o artista lançou 16 discos. Entre eles estão Portela passado de glória (1970), gravado com a Velha Guarda da Portela e produzido por Paulinho da Viola, e Monarco de todos os tempos (2018). Além disso, canções como O quitandeiro, Lenço, Triste desventura, Vai vadiar e Coração em desalinho ampliaram sua presença para além da escola. Muitas delas se consagraram na voz de intérpretes como Zeca Pagodinho. Hoje, pesquisadores do samba e novos compositores estudam essas obras como referências de poesia, melodia e identidade portelense. Ao mesmo tempo, projetos de memória, como rodas de conversa e oficinas, utilizam seus sambas como material de formação.

Como o enredo de 2027 deve retratar Monarco e a Portela?

O enredo da Portela para 2027, com Monarco como tema central, tende a abordar tanto a dimensão artística quanto a trajetória de vida do compositor. A escolha do título Ao mestre, com carinho indica uma narrativa voltada à reverência e à memória afetiva, mas construída em moldes típicos dos grandes desfiles da escola. Nesse contexto, a expectativa gira em torno de como o carnavalesco Paulo Barros, conhecido por propostas visuais marcantes, vai articular esses elementos na avenida.

Alguns eixos possíveis para o desenvolvimento desse enredo incluem:

Infância e formação : a saída de Nova Iguaçu, o retorno ao Rio e o contato com o universo do samba nos subúrbios, destacando as dificuldades e, sobretudo, o ambiente comunitário que moldou o artista.

: a saída de Nova Iguaçu, o retorno ao Rio e o contato com o universo do samba nos subúrbios, destacando as dificuldades e, sobretudo, o ambiente comunitário que moldou o artista. Relação com a Portela : entrada na Ala de Compositores, convivência com bambas, participação na Velha Guarda e, ainda, o papel de Monarco como guardião da memória da escola.

: entrada na Ala de Compositores, convivência com bambas, participação na Velha Guarda e, ainda, o papel de Monarco como guardião da memória da escola. Obra musical : destaque para sambas que se tornaram hinos da escola e sucessos da música brasileira, com possíveis releituras cênicas na avenida, integrando coreografias e recursos tecnológicos.

: destaque para sambas que se tornaram hinos da escola e sucessos da música brasileira, com possíveis releituras cênicas na avenida, integrando coreografias e recursos tecnológicos. Legado: influência sobre novas gerações de compositores e o papel como referência de portelense raiz, incluindo depoimentos, imagens de arquivo e homenagens da comunidade.

Portela, identidade visual e memória do samba

A decisão de atrelar a nova marca da Portela à figura de Monarco reforça um movimento mais amplo de valorização da memória no carnaval carioca. Cada vez mais, as escolas de samba escolhem enredos sobre seus próprios baluartes, fundadores e compositores. Além disso, utilizam a avenida como espaço de preservação de histórias e trajetórias. Nesse contexto, a atualização do símbolo da agremiação em 2026 compõe um capítulo adicional dessa narrativa.

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Ao mesmo tempo, a mudança revela como a identidade visual das escolas acompanha transformações de público, plataformas de comunicação e formas de consumo da cultura do samba. A águia com chapéu panamá, empregada em campanhas, redes sociais e produtos, passa a se associar facilmente ao enredo de 2027. Isso facilita o reconhecimento imediato da proposta artística. Assim, a marca da Portela em 2027 cumpre um duplo papel: homenageia um mestre do samba e atualiza a imagem da maior campeã do carnaval, mantendo viva a história que a própria águia simboliza desde as primeiras gerações da escola. Além disso, a escola fortalece seu vínculo com as novas gerações de foliões, que passam a identificar na marca uma síntese entre memória, afeto e inovação. Dessa maneira, a Portela reafirma seu lugar como referência de tradição e, simultaneamente, de renovação no carnaval carioca.