País que pode desaparecer do mapa sonha em disputar a Copa do Mundo e chama atenção para a crise climática global

Um país pequeno do Pacífico Central tenta driblar o próprio desaparecimento enquanto alimenta um sonho esportivo. Kiribati, um arquipélago que enfrenta a elevação do nível do mar, quer disputar uma Copa do Mundo de futebol. O pedido para participar da edição de 2030 não se resume ao desejo de entrar em campo. A iniciativa funciona como alerta sobre o futuro de um Estado reconhecido pela ONU que, nas próximas décadas, pode perder grande parte de seu território para o oceano.

Em campos improvisados, muitas vezes de areia ou gramados irregulares, jovens de Kiribati jogam descalços, com traves simples e pouco material esportivo. Mesmo assim, a seleção local segue treinamentos, participa de amistosos regionais e cultiva o objetivo de representar o país em um Mundial. Ao mesmo tempo, a população convive com alagamentos mais frequentes, erosão costeira e salinização de fontes de água potável.

Kiribati – depositphotos.com / trentinness@hotmail.com

Onde fica Kiribati e por que o país corre risco de desaparecer?

Kiribati se localiza no meio do Oceano Pacífico, próximo à Linha do Equador. O país reúne 33 ilhas de coral de baixa altitude, espalhadas por uma área oceânica extensa. Muitas ilhas mal chegam a dois metros acima do nível do mar. Essa característica torna o território extremamente vulnerável à elevação do oceano, que avança de forma gradual, mas constante.

Relatórios recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC, indicam aumento contínuo do nível do mar até o fim do século. Em Kiribati, moradores relatam perdas de faixas de areia, destruição de casas próximas à costa e invasão de água salgada em plantações. O governo já comprou terras em outros países, como Fiji, para garantir uma possível área de reassentamento, caso partes do arquipélago se tornem inabitáveis.

Além disso, a economia local depende muito da pesca e de atividades de subsistência. A crise climática pressiona esse modelo. A combinação de eventos extremos, acidificação dos oceanos e escassez de terras seguras ameaça meios de vida e tradições culturais. Nesse contexto, a seleção de futebol representa um símbolo de continuidade nacional diante de um cenário de incerteza.

País que pode sumir do mapa sonha em jogar Copa do Mundo: qual é o apelo de Kiribati?

Nos últimos anos, representantes de Kiribati intensificaram pedidos para reconhecimento esportivo internacional. O país ainda não integra a FIFA, o que impede a participação em eliminatórias oficiais. A federação local se filiou a algumas entidades regionais menores, mas enfrenta dificuldades estruturais. Faltam estádios adequados, recursos para viagens e programas de formação em larga escala.

Mesmo com essas limitações, autoridades do esporte e membros do governo defendem um convite especial para a Copa do Mundo de 2030. O apelo destaca duas dimensões. Em primeiro lugar, uma vaga traria visibilidade para a crise climática que afeta ilhas baixas como Kiribati. Em segundo lugar, a participação reforçaria a identidade nacional em um momento em que o próprio território corre risco.

A FIFA, por sua vez, segue um regulamento que exige filiação formal e critérios técnicos para a entrada de novas seleções. A entidade ampliou o número de participantes do Mundial e criou projetos de desenvolvimento em países menores. Porém, ainda não concedeu exceções desse tipo para uma Copa. Até agora, o debate sobre Kiribati ocorre mais no campo simbólico, em discursos políticos, campanhas de organizações civis e reportagens internacionais.

Como a mudança climática afeta Kiribati e outras ilhas do Pacífico?

A situação de Kiribati se insere em um quadro mais amplo. Ilhas como Tuvalu, Ilhas Marshall e Maldivas também relatam riscos de perda de território. A elevação do nível do mar decorre sobretudo do derretimento de geleiras e da expansão térmica dos oceanos. Mesmo que países reduzam emissões de gases de efeito estufa, parte desse processo já está em curso e exigirá adaptação constante.

Na prática, comunidades insulares precisam erguer defesas costeiras, mudar cultivos agrícolas e, em alguns casos, planejar migrações internas ou externas. Em Kiribati, algumas vilas já se deslocaram para áreas um pouco mais altas, embora o espaço disponível permaneça limitado. Esse movimento altera rotinas, separa famílias e pressiona infraestruturas frágeis, como escolas e unidades de saúde.

Organismos internacionais tratam casos como Kiribati como exemplo de injustiça climática. O país tem baixíssima responsabilidade histórica nas emissões globais. Ainda assim, enfrenta efeitos intensos da mudança do clima. Por isso, lideranças kiribatianas utilizam fóruns diplomáticos para cobrar redução de emissões e apoio financeiro para adaptação. O futebol entrou nesse debate como ferramenta de comunicação e mobilização.

O que representa para Kiribati disputar uma Copa do Mundo?

O sonho de jogar uma Copa do Mundo extrapola o campo esportivo. Para muitos moradores, ver a bandeira de Kiribati em um Mundial significaria reconhecimento da existência do país, independentemente do que ocorra com o território físico nas próximas décadas. A seleção funcionaria como ponto de referência para uma diáspora que pode crescer com possíveis deslocamentos forçados.

A tentativa de entrada na Copa também revela a forma como o esporte se conecta a causas globais. Clubes, atletas e federações passaram a falar mais sobre aquecimento global, justiça climática e preservação de comunidades vulneráveis. Nesse cenário, Kiribati se apresenta como símbolo de uma pergunta ainda em aberto: como o mundo pretende proteger povos que veem o mar avançar dia após dia?

Para a população local, o futebol oferece um espaço de normalidade. Crianças se reúnem em campos simples depois das aulas, adultos organizam pequenos torneios e a rádio nacional transmite informações sobre amistosos da seleção. Enquanto isso, autoridades monitoram marés, negociam acordos internacionais e estudam planos de reassentamento. A bola rola, mas o relógio climático continua em contagem constante.

Esporte, identidade e uma crise que ultrapassa fronteiras

A história de Kiribati lança luz sobre a relação entre esporte, identidade nacional e emergência climática. O país busca um lugar na maior competição de futebol do planeta ao mesmo tempo em que luta para manter casas, escolas e cemitérios fora da água. O pedido para jogar a Copa de 2030, portanto, carrega a mensagem de que os impactos da mudança do clima não permanecem distantes do cotidiano. Eles já se refletem em sonhos, projetos de vida e na própria ideia de pertencimento.

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Enquanto federações discutem regulamentos e governos negociam metas de redução de emissões, campos de futebol em Kiribati seguem cheios sempre que a maré permite. A cada partida, jogadores e torcedores reforçam um vínculo coletivo que não depende apenas de fronteiras físicas. Nesse sentido, o futuro da seleção kiribatiana se conecta a uma questão maior: em um planeta em aquecimento, que espaço a comunidade internacional reserva para países que lutam por existir, dentro e fora das quatro linhas?