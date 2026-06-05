Cães e o campo magnético da Terra: A ciência por trás da magnetorrecepção canina

A magnetorrecepção em cães, ou seja, a capacidade de perceber o campo magnético da Terra, vem sendo estudada de forma mais sistemática apenas nas últimas décadas. Pesquisas recentes indicam que esses animais não apenas detectam variações sutis no ambiente, como também utilizam essa informação para se orientar no espaço. Esse mecanismo funciona como uma espécie de bússola interna, capaz de influenciar até comportamentos cotidianos, como o momento de urinar e defecar.

O interesse científico cresceu depois que observações de campo apontaram um padrão curioso: cães pareciam preferir determinadas direções ao realizar suas necessidades. A princípio, esse tipo de relato era tratado como mera curiosidade. Porém, trabalhos com metodologia controlada mostraram que havia um elemento físico objetivo envolvido: o alinhamento sistemático do corpo dos animais com o eixo norte-sul, especialmente quando o campo geomagnético se encontra estável.

O que é magnetorrecepção em cães?

Em diferentes espécies, esse sentido já havia sido demonstrado, como em aves migratórias, tartarugas marinhas e abelhas. No caso dos cães, a presença dessa sensibilidade magnética ainda é um campo em desenvolvimento, mas evidências acumuladas desde o início da década de 2010 apontam que os animais de companhia também contam com esse recurso sensorial extra.

Do ponto de vista biológico, os mecanismos exatos ainda estão em discussão. Duas hipóteses predominam: a existência de partículas de magnetita (um mineral sensível a campos magnéticos) em tecidos do corpo, atuando como microimãs internos, ou processos bioquímicos em células da retina dependentes da luz, que responderiam ao campo magnético. Em cães, nenhuma dessas possibilidades foi totalmente comprovada, mas resultados de comportamento reforçam que algum tipo de bússola biológica está em ação, influenciando decisões espaciais aparentemente simples.

Pesquisas científicas indicam que cães podem perceber o campo magnético da Terra e até alinhar o corpo no eixo norte-sul ao urinar ou defecar quando as condições geomagnéticas estão estáveis – depositphotos.com / IgorVetushko

Como foi descoberta a tendência de alinhar-se no eixo norte-sul?

Um dos trabalhos mais citados sobre magnetorrecepção em cães foi conduzido por uma equipe ligada à Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Ciências da Vida em Praga. O estudo, publicado em 2013 na revista Frontiers in Zoology, acompanhou centenas de cães de diferentes raças durante dois anos, totalizando milhares de observações de atos de defecar e urinar em condições naturais.

Os pesquisadores registraram, com bússolas e anotações precisas, a direção do eixo corporal dos animais durante esses comportamentos e cruzaram esses dados com medições do campo geomagnético, obtidas a partir de registros oficiais de observatórios. Quando o campo magnético estava calmo, sem grandes flutuações, os cães mostraram uma preferência marcante por se alinhar ao longo do eixo norte-sul. Já em períodos de instabilidade geomagnética, essa organização desaparecia, sugerindo dependência direta da qualidade do sinal magnético.

Essa associação entre alinhamento corporal e estabilidade do campo magnético levou os autores a propor que os cães realmente percebem as variações geomagnéticas e as utilizam para ajustar a própria posição no espaço. O comportamento não apareceu ao acaso: o padrão norte-sul foi estatisticamente significativo, tanto para a defecação quanto, com alguma variação, para a micção. Isso permitiu afastar explicações simples, como influência do vento, da posição do sol ou de obstáculos visíveis no ambiente imediato.

O comportamento de rodar é uma forma de calibrar essa bússola biológica?

Uma das observações mais comuns entre tutores é que o cão tende a rodar ou girar em torno do próprio eixo antes de defecar. Esse movimento já foi atribuído a diferentes fatores, como busca por segurança, nivelamento do terreno ou simples hábito. As pesquisas sobre magnetorrecepção canina sugerem outra possibilidade complementar: esse giro pode funcionar como um ajuste fino da orientação magnética, algo próximo de uma calibração sensorial.

Ao girar e reduzir a velocidade até parar, o cão teria a oportunidade de avaliar melhor o campo magnético naquela área específica, escolhendo a direção mais estável para posicionar o corpo. Isso não significa que o animal pense em termos de norte ou sul de forma consciente, mas sim que o sistema nervoso responde de maneira automática a um conforto ou desconforto magnético. O resultado perceptível é a preferência por um alinhamento consistente, desde que o campo geomagnético não esteja sofrendo interferências intensas.

Estudos não indicam que o giro seja exclusivo da magnetorrecepção. Ele pode reunir diferentes funções ao mesmo tempo: verificar cheiros, analisar o terreno, monitorar a presença de outros animais e, paralelamente, ajustar a orientação magnética. Essa leitura multifatorial ajuda a desmistificar o comportamento como mera mania e aponta para um conjunto de decisões sensoriais complexas, integrando olfato, visão, audição e um provável sentido magnético.

Como essa bússola interna ajuda na navegação e na orientação espacial?

A ideia de que cães possuem uma bússola interna levanta uma questão prática: de que forma isso contribui para a navegação cotidiana? Pesquisas em orientação espacial mostram que cães utilizam diversas pistas, entre elas memória de rotas, referências visuais, sons do ambiente e, principalmente, sinais olfativos. A magnetorrecepção seria mais um elemento nessa combinação, fornecendo um eixo estável para organizar mentalmente o mapa do território.

Em experimentos com trajetos controlados, alguns estudos indicam que cães conseguem retornar a um ponto de partida seguindo rotas alternativas às conhecidas, o que sugere capacidade de navegação baseada em mapa, não apenas em trilhas olfativas. A presença de um referencial magnético constante poderia auxiliar nessa tarefa, ajudando a manter a noção de direção mesmo quando o animal não vê o ponto de origem e não depende exclusivamente do faro.

Orientação de longa distância: em áreas abertas ou desconhecidas, o campo magnético oferece um referencial global, menos sujeito a mudanças rápidas.

em áreas abertas ou desconhecidas, o campo magnético oferece um referencial global, menos sujeito a mudanças rápidas. Complemento ao olfato: odores podem se dispersar com o vento; o eixo magnético permanece relativamente estável, servindo como linha de base.

odores podem se dispersar com o vento; o eixo magnético permanece relativamente estável, servindo como linha de base. Coerência espacial: a combinação entre norte-sul magnético e pontos de referência visuais ajuda o cérebro do cão a montar um mapa mais organizado do ambiente.

Essa integração de informações pode explicar relatos de retorno de cães a grandes distâncias, bem como a precisão com que encontram caminhos habituais, mesmo após desvios inesperados. A magnetorrecepção não substitui outros sentidos, mas contribui para uma navegação mais robusta.

Seu cachorro pode sentir algo que você não sente: o campo magnético da Terra – depositphotos.com / AllaSerebrina

Por que entender a magnetorrecepção em cães é importante?

Compreender a magnetorrecepção em cães amplia a visão sobre as capacidades cognitivas de animais domésticos. Durante muito tempo, comportamentos como o giro antes das necessidades ou a insistência em certas direções durante passeios foram tratados como excentricidades. Os dados científicos recentes mostram que esses gestos podem refletir processos sensoriais complexos, baseados em informações físicas do ambiente invisíveis aos seres humanos.

Do ponto de vista da pesquisa, esse campo abre portas para estudar como o cérebro integra múltiplos sentidos e como diferentes espécies evoluíram para usar o campo magnético de maneiras específicas. Também pode ter impacto em áreas práticas, como planejamento de espaços, bem-estar animal e até avaliação de possíveis efeitos de interferência magnética artificial sobre comportamentos cotidianos de cães em áreas urbanas densamente tecnificadas.

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Reconhecer que cães percebem mais do que sinais visíveis e audíveis. Considerar a influência do ambiente físico, incluindo o campo geomagnético, sobre o comportamento. Valorizar estudos de longo prazo, com observações extensivas e cruzamento de dados ambientais.

Ao trazer para o debate público informações sobre a bússola biológica dos cães, a magnetorrecepção deixa de ser um detalhe curioso e passa a ser tratada como uma peça importante na compreensão da relação desses animais com o espaço, com o ambiente urbano e com os próprios tutores. O alinhamento no eixo norte-sul, longe de ser apenas uma peculiaridade, torna-se um indicador de um sistema sensorial sofisticado que ainda está sendo desvendado pela ciência.