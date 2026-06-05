Lábios secos, hábito inconsciente: O que a ciência explica sobre lamber os lábios

O hábito de lamber os lábios costuma aparecer de forma automática, principalmente em dias frios, secos ou em ambientes com ar-condicionado. No primeiro momento, a saliva parece hidratar e aliviar a sensação de ressecamento, mas esse efeito dura pouco. Poucos minutos depois, a pele volta a repuxar, pode arder e, com o tempo, surgem rachaduras persistentes. Esse comportamento repetitivo cria um ciclo vicioso de ressecamento que tem explicações bem definidas na fisiologia da pele e na composição da saliva.

Do ponto de vista dermatológico, os lábios são uma região especialmente vulnerável. A mucosa labial tem uma camada de queratina muito fina, quase não possui glândulas sebáceas e produz pouco sebo, o que reduz a proteção natural contra a perda de água. Por isso, qualquer fator que retire ainda mais umidade ou agrida a barreira cutânea acaba amplificando o dano. Entre esses fatores, o hábito de lamber a boca se destaca por unir, ao mesmo tempo, desidratação, alteração de pH e ação de enzimas digestivas.

Como a saliva, ao evaporar, aumenta o ressecamento labial?

A água da saliva se espalha temporariamente sobre a superfície dos lábios, dando a falsa impressão de hidratação. Em seguida, essa água evapora rapidamente, sobretudo em ambientes frios, secos ou com vento. A evaporação não retira apenas o líquido depositado; ela também puxa água das camadas mais superficiais da mucosa, fenômeno semelhante ao que ocorre quando a pele molhada seca ao ar. Assim, o hábito de lamber os lábios aumenta a perda transepidérmica de água, deixando a região ainda mais desidratada.

Outro ponto importante é o pH da saliva. Em condições normais, a saliva humana é levemente ácida a neutra, variando aproximadamente entre pH 6,2 e 7,6, dependendo da alimentação, da produção salivar e de outros fatores. Esse pH, adequado para a digestão inicial de carboidratos e para a proteção dos dentes, não é ideal para a mucosa labial exposta repetidamente. Com o contato constante, o filme hidrolipídico já escasso nos lábios se desequilibra, favorecendo microfissuras e irritação.

As enzimas digestivas presentes na saliva podem agredir a barreira natural dos lábios, favorecendo irritação, descamação e rachaduras – depositphotos.com / AllaSerebrina



Por que as enzimas da saliva agridem a barreira cutânea dos lábios?

A saliva não é apenas água com sais; ela contém proteínas, anticorpos e enzimas digestivas. Entre elas, destacam-se a amilase salivar, que inicia a quebra de carboidratos, e a lipase, envolvida na digestão de gorduras. Esses compostos foram projetados para atuar sobre alimentos dentro da boca, e não sobre a superfície delicada dos lábios. Quando a pessoa lambe a região repetidamente, essas enzimas entram em contato prolongado com a camada externa da mucosa labial.

A ação da amilase pode interferir em componentes glicídicos presentes no extrato córneo, enquanto a lipase é capaz de atuar sobre lipídeos que ajudam a manter a integridade da barreira cutânea. Em uma área que já apresenta pouco sebo e pouco estrato córneo, essa digestão superficial enfraquece ainda mais a proteção natural. O resultado é um processo inflamatório crônico, com vermelhidão, ardor, descamação e rachaduras. Esse quadro é conhecido como queilite factícia, termo usado para descrever lesões labiais causadas por hábitos repetitivos, como lamber, morder ou esfregar a boca.

Queilite factícia: o que acontece com os lábios nesse ciclo vicioso?

Na queilite factícia, o ciclo costuma seguir um padrão bem definido. O clima seco ou frio, o vento ou a exposição prolongada ao ar-condicionado ressecam a mucosa labial. Surge a sensação de lábios ásperos, o que leva a pessoa a lamber mais vezes na tentativa de aliviar o desconforto. A saliva evapora, retira ainda mais água e deixa o lábio em estado de maior secura. As enzimas e o pH da saliva agridem a barreira cutânea, favorecendo fissuras, descamação e, em alguns casos, pequenas erosões.

Com o aumento da irritação, a tendência é repetir o hábito de lamber ou até morder a região, reforçando o comportamento automático. Estudos em dermatologia e estomatologia descrevem esse quadro como uma inflamação crônica de origem comportamental, frequentemente associada a situações de estresse, ansiedade ou mania de umedecer os lábios. Em casos mais intensos, pode haver sangramento, dor ao falar ou ao se alimentar, além de maior risco de infecções secundárias por bactérias ou fungos.

Em climas secos ou frios, protetores labiais com barreira oclusiva ajudam a reduzir a perda de água e a proteger a mucosa contra o vento e o frio – depositphotos.com / IgorVetushko



Como proteger os lábios de forma adequada em climas secos ou frios?

Para interromper o ciclo do ressecamento causado pelo hábito de lamber os lábios, a principal estratégia é substituir o alívio momentâneo da saliva por medidas de hidratação e proteção baseadas em evidências. Especialistas em pele e mucosas costumam recomendar três frentes principais: barreira física, hidratação adequada e controle de fatores ambientais. A escolha do produto e o modo de uso fazem diferença direta na recuperação da mucosa.

Uso de protetores labiais com barreira oclusiva: produtos à base de petrolato, ceras vegetais, manteiga de karité, lanolina purificada ou ceramidas ajudam a formar uma película protetora sobre os lábios, reduzindo a perda de água e protegendo contra o vento e o frio.

produtos à base de petrolato, ceras vegetais, manteiga de karité, lanolina purificada ou ceramidas ajudam a formar uma película protetora sobre os lábios, reduzindo a perda de água e protegendo contra o vento e o frio. Hidratantes com agentes umectantes suaves: substâncias como glicerina, ácido hialurônico de baixo peso molecular e pantenol atraem água para as camadas superficiais, auxiliando na recuperação da hidratação sem irritar.

substâncias como glicerina, ácido hialurônico de baixo peso molecular e pantenol atraem água para as camadas superficiais, auxiliando na recuperação da hidratação sem irritar. Protetor solar labial: em dias de sol, filtros com fator de proteção específico para lábios ajudam a evitar dano adicional pela radiação ultravioleta, que também pode ressecar e inflamar a região.

Algumas medidas práticas podem ser incorporadas no dia a dia para reduzir o impacto do clima seco ou frio:

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Aplicar um protetor labial hidratante várias vezes ao dia, especialmente antes de sair ao vento ou ao frio. Reforçar a camada de barreira à noite, quando a regeneração da pele é mais intensa. Aumentar a ingestão de água ao longo do dia, ajudando a manter a hidratação geral do organismo. Evitar produtos com fragrâncias fortes, álcool ou mentol em pessoas com histórico de lábios sensíveis, pois podem irritar ainda mais. Observar e tentar reduzir conscientemente o hábito de lamber ou morder os lábios, buscando apoio profissional caso o comportamento seja muito repetitivo.

Em situações em que a queilite factícia já está instalada, com rachaduras profundas, dor ou sinais de infecção, a avaliação por dermatologista ou dentista especializado em mucosa oral costuma ser indicada. Esses profissionais podem orientar o uso de pomadas com agentes anti-inflamatórios suaves, emolientes mais concentrados ou tratamentos específicos, sempre considerando o histórico clínico individual e outras possíveis causas de inflamação labial. Assim, a combinação de informação, mudança de hábito e cuidado diário tende a reduzir o ressecamento e a proteger a integridade dos lábios ao longo do tempo.