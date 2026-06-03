Deslocamento do campo magnético da Terra já soma mais de 2.250 km; saiba como isso afeta aviões, navios e celulares

Desde que começou a ter monitamento sistemático, no início do século XX, o Polo Norte magnético da Terra já percorreu mais de 2.250 quilômetros. Esse ponto, para onde apontam as bússolas, deixou a região do norte do Canadá e se aproxima cada vez mais da Sibéria. Assim, o deslocamento, que hoje ocorre a dezenas de quilômetros por ano, obriga cientistas a revisar mapas e modelos utilizados silenciosamente por quase todos os sistemas de navegação modernos.

O tema ganhou espaço em relatórios técnicos e reuniões internacionais porque a mudança de posição do polo não é apenas uma curiosidade geográfica. Afinal, ela interfere em rotas aéreas, em cartas náuticas, em sistemas de orientação de satélites e até no funcionamento de aplicativos de mapa em smartphones. Ou seja, a cada nova atualização dos modelos magnéticos globais, empresas de tecnologia, autoridades aeronáuticas e marinhas de diversos países precisam ajustar cálculos que garantem que uma linha reta em um mapa digital corresponda, de fato, a um caminho seguro no mundo real.

Desde que começou a ter monitamento sistemático, no início do século XX, o Polo Norte magnético da Terra já percorreu mais de 2.250 quilômetros – depositphotos.com / Rangizzz



O que é o campo magnético terrestre e como ele se forma?

O campo magnético da Terra pode ser imaginado como uma espécie de escudo invisível que envolve o planeta. Ele surge principalmente no núcleo externo, uma camada de ferro e níquel em estado líquido que se move continuamente a milhares de quilômetros de profundidade. Assim, esses movimentos geram correntes elétricas, e as correntes, por sua vez, produzem o campo magnético, em um processo conhecido como dínamo geofísico.

Ao contrário de um ímã comum, fixo e rígido, o interior da Terra é dinâmico. O ferro líquido se agita impulsionado pelo calor do núcleo interno sólido, pela rotação do planeta e por diferenças de densidade entre as camadas. O resultado é um campo magnético que lembra o de um gigantesco ímã de barra, mas com irregularidades, áreas mais fortes e mais fracas e, sobretudo, polos que não ficam exatamente nos polos geográficos. Essa diferença é medida pelo chamado desvio magnético, fundamental em navegação.

Na superfície, esse campo força as agulhas das bússolas a apontarem para o polo magnético mais próximo, orienta animais migratórios e desvia parte das partículas carregadas vindas do Sol. Sem ele, a atmosfera seria muito mais vulnerável à radiação solar e cósmica, o que alteraria de forma profunda as condições para a vida na Terra.

Por que o Polo Norte magnético se desloca tanto?

O deslocamento do Polo Norte magnético é consequência direta da movimentação do ferro líquido no núcleo externo. Assim, à medida que os fluxos de metal se reorganizam, as correntes elétricas mudam de intensidade e posição, fazendo com que as linhas de campo magnético sejam puxadas para novas regiões. Esse processo não segue um padrão simples. Afinal, ele sofre com as variações de temperatura, composição e pela rotação do planeta.

Desde as primeiras medições sistemáticas, no início do século passado, o polo já se moveu mais de 2.250 quilômetros, saindo do norte do Canadá rumo ao Ártico russo. Em algumas décadas, o deslocamento foi relativamente lento, da ordem de 10 quilômetros por ano. Em outros períodos, como a partir do final dos anos 1990, a velocidade cresceu e passou a ser estimada em mais de 40 quilômetros anuais, segundo institutos geofísicos que acompanham o fenômeno.

Os cientistas utilizam satélites, observatórios em solo e expedições em regiões polares para mapear essas mudanças. Dados de missões como Swarm, da Agência Espacial Europeia, ajudam a identificar manchas de campo mais intenso ou mais fraco no núcleo, permitindo modelar a trajetória provável do polo nas próximas décadas. Entre as curiosidades discutidas em congressos especializados está a possibilidade de oscilações na velocidade do deslocamento, com fases de aceleração e desaceleração associadas a rearranjos internos do núcleo.

Deslocamento do Polo Norte magnético afeta aviões, navios e satélites?

A mudança de posição do Polo Norte magnético afeta diretamente qualquer tecnologia que dependa de direção, rumo ou orientação em relação ao Norte. Em aeronaves, usa-se dados magnéticos em instrumentos de bordo, em planos de voo e na numeração de pistas de aeroportos. Assim, quando o desvio magnético em determinada região atinge valores acima de certos limites, autoridades de aviação civil precisam atualizar cartas aeronáuticas. Ademais, em alguns casos renumerar pistas para manter a coerência com o rumo que os pilotos veem nos instrumentos.

Na navegação marítima, navios utilizam bússolas magnéticas, giroscópios, GPS e sistemas integrados. O campo magnético entra tanto na bússola tradicional quanto nos algoritmos que corrigem rotas em caso de falha de outros sensores. Em altas latitudes, onde o campo é mais intenso e mais inclinado, um erro de alguns graus no modelo magnético pode representar quilômetros de desvio em longas travessias.

Satélites de observação da Terra, comunicação e meteorologia também precisam levar em conta o campo magnético. A orientação dos painéis solares, a estabilização de atitude e a proteção contra partículas energéticas envolvem cálculos baseados em modelos atualizados do campo. O deslocamento do polo altera a distribuição das linhas magnéticas e, com isso, muda regiões onde as partículas carregadas tendem a se concentrar, o que influencia tanto a operação dos equipamentos quanto a estimativa de riscos de falhas temporárias.

Como o campo magnético influencia bússolas, smartphones e aplicativos de localização

No cotidiano, o impacto mais perceptível está nos dispositivos que combinam sensores magnéticos com GPS, como smartphones, relógios inteligentes e sistemas de navegação veicular. Esses aparelhos usam um pequeno magnetômetro interno para saber para onde o aparelho está apontado e, a partir disso, alinhar mapas, rotas e instruções de direção em tempo real.

Se o modelo que relaciona o Norte magnético ao Norte verdadeiro estiver desatualizado, a seta no mapa pode girar de forma imprecisa, principalmente em regiões de maior variação magnética. Para reduzir esse problema, fabricantes de sistemas operacionais mantêm tabelas internas com versões recentes dos modelos globais, permitindo que o aparelho calcule a correção adequada para a posição do usuário.

Bússolas analógicas, bastante usadas em atividades de campo, montanhismo e navegação de pequenas embarcações, também dependem desse ajuste. Cartas topográficas e náuticas trazem informações sobre o desvio magnético local e sua taxa de variação anual. Quem planeja rotas em regiões remotas precisa considerar três referências: o Norte geográfico, o Norte da grade do mapa e o Norte magnético, ajustando o rumo de acordo com as diferenças indicadas.

Por que modelos magnéticos globais precisam ser atualizados?

Para integrar todas essas demandas, órgãos internacionais mantêm o chamado Modelo Magnético Mundial (World Magnetic Model WMM), referência adotada por forças armadas, aviação, navegação civil e empresas de tecnologia em diversos países. Esse modelo é resultado da combinação de dados de satélites, observatórios de superfície e medições em navios e aeronaves de pesquisa.

Tradicionalmente, o WMM era atualizado a cada cinco anos. No entanto, o aumento da velocidade do deslocamento do Polo Norte magnético levou instituições como o Serviço Geológico Britânico (BGS) e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) a revisar esse intervalo sempre que necessário. Em alguns anos recentes, foi preciso publicar uma atualização antecipada para corrigir discrepâncias que já impactavam sistemas de navegação em alta latitude.

Na prática, a atualização desses modelos funciona como a troca de uma base de dados que indica, ponto a ponto, qual é o desvio entre o Norte geográfico e o Norte magnético. Sistemas embarcados em aviões, navios, plataformas de petróleo e satélites carregam versões desse modelo e passam a usar as novas referências em seus cálculos de rota. Aplicativos de mapas e dispositivos de navegação pessoal recebem as correções por atualizações de software, muitas vezes sem que o usuário perceba.

No cotidiano, o impacto mais perceptível está nos dispositivos que combinam sensores magnéticos com GPS, como smartphones, relógios inteligentes e sistemas de navegação veicular – depositphotos.com / leungchopan

O que os estudos indicam sobre o futuro do Polo Norte magnético?

Laboratórios de geofísica ao redor do mundo mantêm modelos numéricos que tentam reproduzir o comportamento do campo magnético a partir da dinâmica do núcleo terrestre. Essas simulações procuram identificar tendências, como a aproximação contínua do Polo Norte magnético da Sibéria ou a possibilidade de variações bruscas na intensidade do campo em determinadas regiões.

Entre os temas de pesquisa em destaque está a tentativa de prever com mais precisão o ritmo do deslocamento nas próximas décadas. Uma questão recorrente é se a velocidade atual tende a se estabilizar, aumentar ou diminuir. Há também interesse em compreender melhor as chamadas anomalias magnéticas, áreas em que o campo é mais fraco, como a Anomalia do Atlântico Sul, que afeta a operação de satélites que passam sobre a América do Sul e o Atlântico.

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Embora não haja consenso sobre o comportamento de muito longo prazo, a comunidade científica concorda em um ponto: o campo magnético terrestre é intrinsecamente variável. O acompanhamento em tempo quase real por satélites, aliado à atualização periódica de modelos como o WMM, tornou-se peça central para manter a confiabilidade de sistemas de navegação e comunicação em um planeta cujo interior permanece em constante movimento.