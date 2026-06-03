Mosca perde as asas e sacrifica parte da visão após encontrar hospedeiro para economizar energia

Entre os parasitas que chamam atenção de biólogos que estudam evolução e comportamento, as chamadas deer keds conhecidas como mosca-do-veado ou mosca-dos-cervos ocupam um lugar curioso. Afinal, esses insetos hematófagos vivem grande parte da vida escondidos no pelo de mamíferos, alimentando-se de sangue de forma constante. Um ponto que despertou interesse recente da comunidade científica é o fato de essas moscas reduzirem a capacidade visual depois que encontram um hospedeiro, alterando a forma como seus olhos funcionam ao longo da vida.

Uma pesquisa publicada no Journal of Experimental Biology analisa justamente essa transformação. O trabalho mostra que, após pousar e se estabelecer em um animal, a mosca-do-veado passa por uma espécie de reprogramação interna. Assim, alguns genes ligados à visão diminuem de atividade, e o inseto passa a investir energia em outras funções, como alimentação, manutenção do corpo e reprodução. Portanto, esse fenômeno oferece um exemplo concreto de como ambiente, genética e evolução podem atuar juntos para moldar a fisiologia de uma espécie.

Um ponto que despertou interesse recente da comunidade científica é o fato de essas moscas reduzirem a capacidade visual depois que encontram um hospedeiro, alterando a forma como seus olhos funcionam ao longo da vida – Wilhelm Zimmerling PAR/Wikimedia Commons

Ciclo de vida da mosca-do-veado: do voo ao parasitismo permanente

O ciclo de vida da mosca-do-veado é dividido, de forma simplificada, em duas etapas principais. Uma fase de dispersão, em que o inseto voa ativamente em busca de um hospedeiro, e uma fase parasitária, em que vive praticamente fixo no corpo de um mamífero. Na primeira fase, a visão e as asas são fundamentais. Afinal, a mosca usa os olhos para localizar animais no ambiente, identificando silhuetas, movimento e contrastes de luz.

Após encontrar um hospedeiro adequado, normalmente um cervo ou outro grande mamífero, o inseto pousa no corpo do animal, caminha entre os pelos e se fixa à pele com ajuda das garras das patas. A partir daí, estabelece uma rotina de alimentação constante com sangue. Assim, esse estilo de vida reduz o deslocamento pelo ambiente externo e torna desnecessário um voo prolongado.

Do ponto de vista reprodutivo, o ciclo também é peculiar. Em vez de colocar ovos em grande quantidade, as fêmeas produzem larvas que se desenvolvem internamente e são depositadas prontas para formar pupas, geralmente no ambiente onde o hospedeiro circula. Essas pupas ficam no solo até emergirem como adultos alados, reiniciando o processo de busca por um novo animal.

Por que essas moscas perdem as asas e reduzem a visão?

Um dos comportamentos mais marcantes das moscas-do-veado é a perda das asas depois de pousar em um animal. Em vez de manter a capacidade de voo, o inseto rompe ou descarta as asas, tornando-se praticamente incapaz de deixar o hospedeiro. Para um organismo que depende de contato constante com o sangue, abandonar o voo não é um prejuízo, mas sim parte de uma estratégia de vida estável sobre o corpo do mamífero.

Do ponto de vista evolutivo, manter asas funcionais exige investimento de energia. Músculos, estruturas rígidas e manutenção do tecido alado têm custos metabólicos. No caso da mosca-do-veado, depois que o animal encontra um hospedeiro, o voo deixa de ser necessário. Por isso, a asa se torna uma estrutura pouco útil. A remoção das asas reduz o risco de o inseto se desprender acidentalmente e também elimina a necessidade de sustentar um aparato caro do ponto de vista energético.

Algo semelhante ocorre com a visão. Na fase de voo, olhos compostos bem desenvolvidos ajudam a localizar o hospedeiro. No entanto, uma vez instalado no pelo de um animal, o ambiente passa a ser escuro, apertado e relativamente constante. A visão deixa de ser tão importante quanto antes. Nesse contexto, reduzir a atividade de genes ligados à percepção visual e à construção do olho passa a ser coerente com um estilo de vida voltado à sucção de sangue e à reprodução.

Quais genes de visão foram analisados e o que muda nesses insetos?

O estudo divulgado no Journal of Experimental Biology investigou como a expressão de genes relacionados à visão se altera em diferentes momentos da vida da mosca-do-veado. Entre os genes analisados, destacam-se os que codificam opsinas proteínas essenciais para a detecção de luz nos fotorreceptores dos olhos. Essas moléculas funcionam como sensores que permitem ao inseto perceber variações de luminosidade e formar imagens.

Os pesquisadores compararam a atividade desses genes em moscas jovens, recém-emergidas e ainda em fase de voo, com a atividade observada em indivíduos que já estavam estabelecidos em hospedeiros. Os resultados mostraram que, após a fixação no animal, a expressão das genes de opsinas e de outros componentes da via visual cai significativamente. Em termos simples, o sistema de visão vai sendo desligado aos poucos.

Além das opsinas, o estudo avaliou genes ligados ao desenvolvimento e à manutenção de estruturas oculares, como proteínas envolvidas na formação dos omatídeos (as unidades que formam o olho composto) e na transmissão de sinais nervosos entre olho e cérebro. Essa atividade também se mostrou reduzida em moscas adaptadas ao hospedeiro, sugerindo um rebaixamento geral da importância da visão para o comportamento adulto fixado.

Como a redução da visão afeta o comportamento da mosca-do-veado?

A queda na atividade dos genes de visão se reflete em mudanças práticas no comportamento. Na fase de dispersão, as moscas voam, reagem a movimentos e luz e exibem um padrão de busca ativo. Quando estabelecidas no hospedeiro, passam a ter movimentos mais restritos, circulando apenas pela pelagem e pela pele do animal. Nessa etapa, o contato tátil e os sinais químicos como calor e odor tornam-se mais relevantes do que estímulos visuais.

Com menos necessidade de enxergar o ambiente ao redor, o inseto realoca recursos internos. A energia que antes seria usada para manter olhos altamente funcionais e neurônios visuais ativos pode ser direcionada para sistemas como:

Digestão e processamento do sangue , permitindo refeições frequentes;

, permitindo refeições frequentes; Sistema reprodutivo , aumentando a produção de larvas e a chance de perpetuar a espécie;

, aumentando a produção de larvas e a chance de perpetuar a espécie; Reparo de tecidos , importante para um parasita exposto a defesas imunológicas do hospedeiro;

, importante para um parasita exposto a defesas imunológicas do hospedeiro; Resistência a variações de temperatura e outras condições físicas no corpo do animal.

Esse redirecionamento de energia não significa que a mosca fique completamente cega, mas indica que a visão deixa de ser prioridade. O comportamento passa a ficar alinhado com um estilo de vida de longo prazo sobre o hospedeiro, em vez de exploração ativa do ambiente externo.

O que essa estratégia revela sobre economia de energia e evolução?

O conceito de economia de energia é central para entender a importância desse estudo. Em ecologia e evolução, organismos tendem a favorecer soluções que usem energia de forma eficiente. Estruturas ou funções pouco usadas tornam-se candidatas a serem reduzidas ou até perderem relevância ao longo de gerações, desde que essa mudança traga vantagens de sobrevivência ou reprodução.

No caso da mosca-do-veado, a redução da visão e a perda das asas ilustram essa lógica. Um animal que vive quase o tempo todo fixado a um hospedeiro não precisa de grandes capacidades de voo nem de um sistema visual robusto. Ao diminuir o investimento nesses sistemas, a espécie pode concentrar recursos em funções diretamente ligadas à alimentação e à reprodução, o que tende a aumentar a eficiência biológica em seu nicho específico.

Esse comportamento tem paralelos em outros parasitas. Muitos vermes intestinais, por exemplo, apresentam sistemas sensoriais simplificados, pois o ambiente interno de um hospedeiro é estável e previsível. De modo semelhante, insetos que passam boa parte da vida em tocas ou galerias, como alguns cupins e formigas, podem exibir olhos reduzidos ou até ausentes. A mosca-do-veado soma-se a esse conjunto de exemplos, oferecendo um caso bem documentado com base em análise genética detalhada.

No caso da mosca-do-veado, a redução da visão e a perda das asas ilustram essa lógica. Um animal que vive quase o tempo todo fixado a um hospedeiro não precisa de grandes capacidades de voo nem de um sistema visual robusto – Gwendolyn Erdosh/Wikimedia Commons

Qual a importância científica da descoberta para o público geral?

Para além do interesse em um inseto específico, a pesquisa com as deer keds contribui para entender como ambiente, genética e evolução se conectam. O ambiente no caso, o corpo de um hospedeiro cria pressões seletivas que favorecem indivíduos mais bem adaptados a viver nesse contexto. A genética responde a essas pressões por meio de alterações na ativação de genes associados a diferentes funções, como a visão. Com o tempo, esse ajuste fino de uso de energia pode se consolidar como uma característica típica da espécie.

Do ponto de vista do público geral, o estudo ajuda a ilustrar que evolução não se resume a mudanças visíveis como tamanho, cor ou forma. Há uma camada menos aparente, relacionada a quais genes são ativados, quando e em que intensidade. Entender esse nível de detalhe permite que cientistas expliquem com mais precisão como certos parasitas se tornam tão eficientes em explorar seus hospedeiros, o que tem impacto em áreas como saúde animal, controle de pragas e conservação de ecossistemas.

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Em síntese, a mosca-do-veado oferece um exemplo concreto de como um organismo pode ajustar seu orçamento energético ao longo do ciclo de vida, diminuindo a importância de funções como a visão quando elas deixam de ser úteis. Essa estratégia, documentada com dados de expressão gênica, reforça a ideia de que a evolução atua não apenas na forma dos organismos, mas também na forma como eles distribuem e utilizam sua energia para sobreviver e se reproduzir.