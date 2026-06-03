Bactérias e genes aliados: Como a microbiota do bebê no primeiro ano de vida pode proteger contra o autismo e o TDAH

Uma equipe internacional de cientistas apresentou, em 2026, uma nova peça do quebra-cabeça sobre o neurodesenvolvimento infantil. O grupo detalhou, em artigo divulgado pelo ScienceDaily, como a combinação entre genética, microbiota e alterações epigenéticas ao nascer pode influenciar o cérebro de crianças até os três anos de idade. O trabalho aponta uma rota biológica que liga o modo como os genes ligam e desligam, as bactérias intestinais do bebê e o risco de sinais precoces de autismo e TDAH.

Esse tipo de estudo ganha espaço porque muitos pais e profissionais de saúde buscam entender por que algumas crianças desenvolvem dificuldades de atenção, linguagem ou interação social ainda na primeira infância. Os pesquisadores analisaram amostras biológicas desde o nascimento e acompanharam as crianças nos primeiros anos de vida. Desse modo, associaram o mapa epigenético inicial, o perfil da microbiota ao longo do primeiro ano e o aparecimento de comportamentos ligados a transtornos do neurodesenvolvimento.

O que são alterações epigenéticas ao nascer e por que elas importam?

A epigenética descreve marcas químicas que regulam a atividade dos genes sem alterar a sequência do DNA. Essas marcas, como a metilação, funcionam como interruptores e definem quais genes entram em ação em cada tecido. No momento do nascimento, fatores como tipo de parto, uso de antibióticos, estado nutricional da gestante e estresse perinatal influenciam essas marcas epigenéticas.

Os cientistas observaram que determinados padrões epigenéticos no cordão umbilical se associam, mais tarde, ao tipo de bactérias que se instalam no intestino do bebê. Em outras palavras, o recém-nascido chega ao mundo com um roteiro epigenético que orienta a forma como o organismo se relaciona com os microrganismos. Esse roteiro não determina o futuro sozinho, mas orienta a resposta imune, o metabolismo e a formação de barreiras de proteção, como a mucosa intestinal.

Genética, microbiota e neurodesenvolvimento: como essa tríade se conecta?

A palavra-chave central desse debate é microbiota, o conjunto de bactérias, vírus e fungos que vivem principalmente no intestino. O estudo apresentado mostrou que o perfil da microbiota no primeiro ano de vida segue, em parte, a programação epigenética inicial. Assim, alterações epigenéticas ao nascer modulam quais grupos bacterianos encontram ambiente mais favorável para crescer. Essa dinâmica ajuda a explicar diferenças individuais no povoamento intestinal entre bebês que vivem em condições semelhantes.

Os dados sugerem que uma microbiota mais estável e diversa durante o primeiro ano de vida se associa a trajetórias de desenvolvimento mais organizadas até os três anos. Nesses casos, as crianças tendem a apresentar melhor regulação emocional, atenção mais sustentada e menos sinais comportamentais ligados a autismo e TDAH. Já perfis de microbiota mais instáveis, com perda de diversidade ou predomínio de espécies pró-inflamatórias, aparecem com mais frequência em crianças que exibem dificuldades precoces de comunicação, interação social e controle da impulsividade.

O intestino se comunica com o cérebro por múltiplas rotas. A microbiota produz metabólitos que circulam no sangue, estimula o sistema imune e influencia a integridade da barreira hematoencefálica. Dessa forma, alterações epigenéticas que afetam a composição bacteriana também modulam o ambiente químico que cerca o cérebro em desenvolvimento. O estudo, portanto, desenha uma cadeia de eventos: marca epigenética ao nascer, composição da microbiota no primeiro ano e, por fim, padrões de comportamento aos três anos.

Como esse equilíbrio pode reduzir sinais precoces de autismo e TDAH?

Os pesquisadores não falam em cura ou previsão exata de diagnóstico. Em vez disso, apontam perfis de risco. Bebês com determinadas assinaturas epigenéticas e um padrão de microbiota mais inflamatório, por exemplo, exibem maior probabilidade de apresentar sinais compatíveis com transtorno do espectro autista ou TDAH aos três anos. Em contrapartida, crianças com marcas epigenéticas associadas a maior tolerância imunológica tendem a abrigar bactérias produtoras de metabólitos benéficos, como alguns ácidos graxos de cadeia curta. Esse cenário se relaciona a menor frequência de dificuldades comportamentais na primeira infância.

O estudo destaca alguns mecanismos centrais:

Modulação da inflamação: microbiota equilibrada reduz mediadores inflamatórios que podem interferir na formação de conexões neurais.

microbiota equilibrada reduz mediadores inflamatórios que podem interferir na formação de conexões neurais. Produção de metabólitos neuroativos: certos microrganismos produzem substâncias que regulam a atividade de neurotransmissores ligados à atenção e ao humor.

certos microrganismos produzem substâncias que regulam a atividade de neurotransmissores ligados à atenção e ao humor. Maturação da barreira intestinal: um intestino mais íntegro diminui a passagem de moléculas que poderiam ativar de forma exagerada o sistema imune.

Com isso, o equilíbrio entre epigenética e microbiota cria uma espécie de janela de proteção durante os primeiros anos de vida.

bebe – depositphotos.com / alenkasm

Quais são as implicações para a medicina preventiva do futuro?

Essa descoberta abre caminho para novas estratégias de medicina preventiva voltadas à saúde mental infantil. A partir de perfis epigenéticos obtidos ao nascer, combinados com o monitoramento da microbiota, equipes médicas poderão identificar crianças com maior vulnerabilidade. Em seguida, profissionais poderão propor intervenções precoces, antes do aparecimento de sinais comportamentais mais marcantes.

Entre as possíveis aplicações práticas, os especialistas já discutem alguns caminhos:

Avaliação epigenética em amostras de cordão umbilical em maternidades selecionadas. Acompanhamento periódico da microbiota por meio de exames de fezes durante o primeiro ano. Orientação individualizada sobre aleitamento, introdução alimentar e uso racional de antibióticos. Desenvolvimento de probióticos e prebióticos ajustados ao perfil epigenético e bacteriano do bebê. Monitoramento do desenvolvimento cognitivo e social com instrumentos padronizados a partir dos 18 meses.

Essas ações não substituem o diagnóstico clínico de autismo ou TDAH, porém podem antecipar cuidados e reduzir o impacto funcional desses quadros ao longo da vida.

Como pais e profissionais podem se preparar para esse novo cenário?

Embora a pesquisa ainda esteja em fase de validação em diferentes populações, o estudo lança uma mensagem clara: o período que vai da gestação ao primeiro ano de vida exerce papel central no neurodesenvolvimento. Profissionais de saúde, portanto, passam a olhar com mais atenção para práticas que preservam tanto a saúde epigenética quanto a microbiota. Entre essas práticas, entram o apoio ao pré-natal adequado, o planejamento do uso de medicamentos na gestação e o estímulo à amamentação sempre que possível.

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A reportagem de divulgação científica também ressalta a necessidade de políticas públicas que integrem genética, microbiologia e saúde mental infantil. Programas de triagem neonatal, por exemplo, poderão incluir no futuro painéis epigenéticos ao lado dos testes metabólicos tradicionais. Essa integração tende a favorecer o diagnóstico precoce de trajetórias de risco e a orientar intervenções mais precisas. Assim, o conhecimento sobre a ligação entre epigenética, microbiota e cérebro começa a sair do laboratório e entra gradualmente no planejamento da prática clínica e da saúde coletiva.