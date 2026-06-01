Por que abrimos a boca e fazemos careta ao passar rímel? O segredo bizarro do cérebro que você nunca percebeu no espelho

Ao segurar o aplicador de rímel bem perto dos olhos, muitas pessoas percebem algo curioso: a boca se abre, o queixo desce ou as sobrancelhas sobem sem que isso seja planejado. Esse gesto automático, que costuma gerar risadas em frente ao espelho, não é apenas um hábito aprendido. A explicação está em circuitos reais do sistema nervoso, que conectam músculos da face, pálpebras e mandíbula por meio de nervos cranianos e centros de controle no tronco encefálico.

Esse fenômeno mostra que o corpo humano nem sempre separa de forma rígida cada movimento. Apesar de existirem nervos específicos para a mastigação, para a mímica facial e para mover os olhos, muitos desses caminhos passam por regiões comuns do cérebro. Quando uma área é fortemente ativada, outras podem ser recrutadas de maneira involuntária, o que ajuda a entender por que a simples tentativa de não piscar ao encostar algo perto do olho acaba puxando junto o reflexo de abrir a boca ou arquear a testa.

Nervos cranianos

O ponto central para entender esse mistério do rímel é a organização dos nervos cranianos. Diferente dos nervos que saem da medula espinhal e percorrem braços e pernas, esses nervos emergem diretamente do encéfalo, principalmente do tronco encefálico, e são responsáveis por funções como movimentos oculares, expressão facial, mastigação e sensibilidade da face. Entre os mais envolvidos nesse comportamento estão o nervo oculomotor (III par), o trigêmeo (V par) e o facial (VII par).

O nervo oculomotor comanda parte dos músculos que movimentam o globo ocular e também o músculo que mantém a pálpebra superior elevada. O trigêmeo é o principal responsável pela sensibilidade do rosto, incluindo a superfície dos olhos, e por músculos da mastigação. Já o facial coordena a maioria dos músculos de expressão, como os que levantam as sobrancelhas e movimentam os lábios. Todos eles possuem núcleos localizados próximos entre si no tronco encefálico, o que favorece conexões internas e reflexos combinados.

O tronco encefálico coordena reflexos que fazem sobrancelhas, pálpebras e boca reagirem juntos perto dos olhos – depositphotos.com / VGeorgiev



Por que o rosto inteiro reage ao passar rímel nos olhos?

Ao aproximar um pincel, cotonete ou aplicador de maquiagem da região dos cílios, terminações nervosas ligadas ao nervo trigêmeo entram em ação. Essas fibras sensoriais estão presentes na pele das pálpebras, na conjuntiva e nos próprios cílios, funcionando como sensores de toque e ameaça. Quando percebem algo muito perto do olho, enviam sinais rápidos ao tronco encefálico, especialmente para estruturas que modulam o chamado reflexo de piscar.

Esse reflexo é um mecanismo de proteção: diante de um possível risco à córnea, a pálpebra se fecha quase instantaneamente. A resposta motora principal é comandada pelo nervo facial, que contrai o músculo orbicular dos olhos. No entanto, o mesmo estímulo pode irradiar para outros núcleos motores vizinhos, recrutando músculos da testa, da bochecha e até da mandíbula. Assim, num único pacote de reação involuntária, a pessoa tende a contrair a testa, erguer as sobrancelhas ou abrir parcialmente a boca enquanto tenta controlar o piscar.

Como o tronco encefálico conecta olhos, testa e mandíbula?

O tronco encefálico funciona como uma central de distribuição de comandos motores e sensoriais. Ali se agrupam núcleos dos nervos oculomotor, trigêmeo e facial, entre outros. Interneurônios, que são células responsáveis por conectar diferentes regiões, criam pequenas pontes entre núcleos motores. Quando a sensibilidade do olho aciona fortemente os circuitos do trigêmeo, parte dessa atividade se espalha para regiões que controlam músculos próximos, gerando movimentos associados.

No caso de abrir a boca, entram em cena os núcleos motores do trigêmeo, ligados à musculatura da mastigação. Pesquisas em neurofisiologia mostram que movimentos forçados ou mantidos de olhos e pálpebras podem alterar o tônus de músculos da mandíbula, justamente porque compartilham vias de modulação no tronco encefálico. Ao tentar manter o olho bem aberto para passar rímel com precisão, o organismo redistribui a tensão muscular, e a mandíbula se relaxa, descendo levemente. O resultado visível é a boca entreaberta.

O nervo oculomotor e o esforço de manter os olhos abertos

Outro elemento importante é o funcionamento do nervo oculomotor. Ele ativa o músculo levantador da pálpebra superior, responsável por manter o olho aberto contra a gravidade. Quando uma pessoa foca intensamente em não piscar, esse músculo é acionado com mais força, gerando uma sensação de esforço ao redor dos olhos. Para estabilizar essa contração, o cérebro costuma recrutar músculos vizinhos, como os da testa, controlados pelo nervo facial.

Esse recrutamento complementar explica por que algumas pessoas erguem as sobrancelhas ao aplicar maquiagem próxima aos olhos. A participação da testa ajuda a sustentar a posição das pálpebras, reduz a chance de fechamento involuntário e amplia o campo visual. Ao mesmo tempo, o relaxamento da mandíbula, ligado à modulação do trigêmeo, contribui para diminuir a tensão geral do rosto. Assim, sobrancelhas levantadas e boca aberta passam a fazer parte do mesmo padrão motor associado à tarefa.

Esse comportamento é aprendido ou realmente reflexo?

Estudos em controle motor indicam que muitos gestos do cotidiano misturam reflexos inatos com sinergias motoras aprendidas ao longo da vida. A sinergia motora ocorre quando o cérebro passa a acionar em conjunto grupos de músculos que, na prática, funcionam bem em equipe para certa ação. No caso do rímel, a combinação de manter os olhos bem abertos, reagir à sensação de ameaça à córnea e tentar ter precisão fina com a mão favorece um pacote de movimentos repetidos, que acaba se tornando automático.

Embora haja uma base anatômica concreta núcleos próximos, vias do trigêmeo, facial e oculomotor se cruzando no tronco encefálico o padrão específico de cada pessoa também depende de experiência prévia. Alguns indivíduos mostram mais elevação de sobrancelhas, outros maior abertura da boca, e há quem praticamente não exiba esses gestos. A estrutura neurológica cria a possibilidade de reflexos cruzados; a prática e o hábito reforçam ou diminuem esse comportamento ao longo do tempo.

Ao tentar não piscar durante a maquiagem, o cérebro recruta músculos da testa e da mandíbula de forma involuntária – depositphotos.com / ShotStudio



O que essa curiosidade revela sobre o sistema nervoso?

A reação automática ao passar maquiagem nos olhos mostra, na prática, que o sistema nervoso funciona em redes integradas, e não como peças isoladas. Os nervos cranianos envolvidos com visão, expressão facial e mastigação compartilham vias de controle e centros de processamento, permitindo respostas rápidas de proteção ao olho, mas também produzindo efeitos paralelos curiosos.

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Transformar essa cena comum diante do espelho em tema de divulgação científica ajuda a ilustrar conceitos de neuroanatomia de forma concreta: o papel protetor do reflexo de piscar, a sensibilidade do trigêmeo na região ocular, a ação do oculomotor na pálpebra e a influência do facial na expressão. Sem recorrer a explicações místicas ou exageradas, essa pequena careta cotidiana se torna um exemplo acessível de como o cérebro coordena múltiplos músculos ao mesmo tempo, a partir de vias nervosas reais e bem descritas pela ciência.