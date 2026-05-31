Por que o leite fica no fundo do mercado: a ciência do layout de supermercados e a lógica da compra por impulso

Em boa parte de layout de supermercados brasileiros, a cena se repete: quem entra apenas para comprar leite e pão, normalmente sai com a cesta mais cheia do que planejava. Esse descompasso entre intenção e compra final não é mero acaso. Ele decorre de um conjunto de estratégias de economia comportamental, psicologia do consumo e design de varejo que organiza cada corredor, prateleira e ponto de venda com um objetivo central: estimular decisões rápidas, muitas vezes impulsivas, e prolongar o tempo de permanência na loja.

Esse planejamento do espaço físico não é feito de forma improvisada. A indústria de bens de consumo e as grandes redes varejistas investem, há décadas, em estudos de neuromarketing, rastreamento ocular, análise de fluxo de clientes e testes A/B de layouts. A partir desses dados, aprende-se como a atenção se desloca, quais cores chamam mais o olhar, em que momento o consumidor tende a se cansar mentalmente e em quais pontos está mais propenso a aceitar estímulos de compra imediata.

Por que o leite e o pão ficam sempre no fundo do supermercado?

A posição de itens essenciais, como o leite, o pão e às vezes os ovos, no fundo da loja é uma das estratégias mais estudadas em marketing de varejo. A lógica é simples: quanto mais distante o produto de primeira necessidade, maior o percurso até ele. Esse caminho forçado aumenta a exposição do consumidor a outros produtos, muitos deles de alto valor agregado ou com margens de lucro maiores. Do ponto de vista da economia comportamental, trata-se de explorar a tendência de compras não planejadas que surgem quando a pessoa encontra estímulos constantes ao longo do trajeto.

Esse modelo se apoia em evidências empíricas. Pesquisas de comportamento do consumidor em diferentes países indicam que uma fatia relevante do faturamento dos supermercados vem de itens que não estavam na lista inicial de compras. Ao organizar o layout para que o fluxo principal passe por corredores de snacks, bebidas, produtos de higiene e limpeza, o varejo aumenta a chance de que esses itens entrem no carrinho por impulso. A necessidade de pegar o leite no fundo funciona, assim, como um gancho para expor o cliente ao maior número possível de oportunidades de compra adicional.

Outro elemento é o chamado gerenciamento de fluxo. O reposicionamento de produtos básicos no fundo da loja molda trajetos previsíveis. A partir desses fluxos dominantes, a administração pode definir pontos de destaque, organizar promoções cruzadas (por exemplo, massas próximas a molhos e queijos) e ajustar campanhas sazonais. O resultado é um ambiente em que a circulação aparentemente espontânea é, na prática, amplamente roteirizada para favorecer o contato repetido com estímulos de consumo.

Layout dos supermercados é planejado para aumentar exposição a compras por impulso – depositphotos.com / AndrewLozovyi



Como o layout do supermercado estimula a compra por impulso?

A compra por impulso é um conceito consolidado na literatura de economia comportamental. Trata-se de decisões rápidas, pouco planejadas, fortemente influenciadas pelo contexto, pelas emoções momentâneas e pelos sinais visuais. Em supermercados, esse comportamento é intensificado por alguns fatores recorrentes: variedade abundante, prazos promocionais, embalagens chamativas e sensação constante de oportunidade limitada.

Na arquitetura do varejo, vários recursos são combinados para favorecer esse tipo de decisão. Entre eles, destacam-se:

Exposição em nível dos olhos: produtos posicionados na altura da visão tendem a ser mais lembrados e escolhidos;

produtos posicionados na altura da visão tendem a ser mais lembrados e escolhidos; Cores e contrastes: embalagens e faixas de preço em cores quentes ou contrastantes capturam a atenção em meio à prateleira;

embalagens e faixas de preço em cores quentes ou contrastantes capturam a atenção em meio à prateleira; Pilhas e ilhas promocionais: expositores no meio do corredor criam a sensação de oferta especial e urgência;

expositores no meio do corredor criam a sensação de oferta especial e urgência; Associação de categorias: produtos complementares próximos entre si facilitam compras adicionais não planejadas.

A partir da perspectiva do neuromarketing, esses estímulos atuam sobre sistemas de recompensa do cérebro relacionados à antecipação de prazer e à curiosidade. Estudos com técnicas de imagem cerebral, embora ainda em desenvolvimento, indicam que a combinação de novidade, preço percebido como vantajoso e apelo visual aumenta a propensão à escolha imediata. O supermercado, ao estruturar o ambiente, dialoga com esses mecanismos, sem depender de um raciocínio deliberado por parte do consumidor.

Por que chocolates e doces ficam ao lado do caixa?

A presença de chocolates, balas e pequenos snacks na região dos caixas é um exemplo clássico de exploração da compra por impulso em um momento muito específico: o fim da jornada de compra. Nesse ponto, diversos estudos apontam para um fenômeno conhecido como fadiga de decisão. Depois de escolher dezenas de itens, comparar preços, calcular gastos e avaliar marcas, o consumidor chega à fila mentalmente mais cansado e com menor disposição para analisar cada nova decisão de forma detalhada.

É nesse cenário de cansaço cognitivo que entram os produtos de gratificação imediata. Chocolates, chicletes, bebidas prontas e pequenos brinquedos infantis têm algumas características em comum:

Preço unitário relativamente baixo, o que reduz a percepção de risco; Consumo rápido e prazer associado, gerando sensação imediata de recompensa; Embalagens coloridas e visíveis, pensadas para chamar atenção inclusive de crianças.

Na prática, o caixa transforma-se em um ponto quente de vendas, onde a disposição espacial aproveita o tempo de espera. As filas prolongadas funcionam como janelas de exposição: enquanto aguarda, o cliente olha ao redor, examina os itens e, muitas vezes, adiciona algo ao carrinho sem grande reflexão. Pesquisas em varejo indicam que uma parcela significativa das vendas de balas e chocolates em supermercados é gerada exatamente nesses metros finais antes de pagar.

Corredores e prateleiras seguem estratégias estudadas pela psicologia do consumo – depositphotos.com / AndrewLozovyi

Como o cansaço mental e o percurso pelos corredores são explorados?

Ao longo da experiência de compra, o consumidor é submetido a uma sequência contínua de decisões: marca, sabor, tamanho, preço, promoção, forma de pagamento. A literatura de economia comportamental mostra que, à medida que o número de escolhas aumenta, a qualidade do julgamento tende a cair. Esse fenômeno, discutido em estudos sobre sobrecarga de opções, ajuda a explicar por que o ambiente do supermercado é especialmente propício a decisões impulsivas, principalmente na reta final da visita.

O layout que obriga a transitar por diversos corredores reforça essa dinâmica. Produtos organizados por categorias amplas limpeza, higiene pessoal, alimentos não perecíveis, congelados criam uma sensação de completude que incentiva a revisar mentalmente se falta alguma coisa. Somam-se, ainda, estímulos sonoros e visuais: chamadas de oferta no sistema de som, cartazes de desconto, banners digitais. Tudo isso alimenta a ideia de oportunidade, reduzindo o foco exclusivamente nos itens de primeira necessidade.

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Assim, a arquitetura do varejo funciona como um roteiro silencioso. Itens básicos no fundo, produtos de maior margem em pontos estratégicos, doces e snacks no caixa e um conjunto de sinais visuais espalhados ao longo do caminho formam uma engrenagem coerente. Baseadas em estudos de comportamento do consumidor e em dados de vendas reais, essas práticas buscam, de forma sistemática, ampliar o número de itens no carrinho, combinar necessidades planejadas com desejos momentâneos e transformar cada visita ao supermercado em uma sequência de decisões em que a lógica do impulso encontra um terreno especialmente favorável.