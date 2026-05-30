Este hábito diário pode reduzir em até 35% o risco de demência, segundo cientistas – e a chave pode estar no seu café diz estudo

Nos últimos anos, o café deixou de ser visto apenas como um estimulante para ficar acordado e passou a chamar a atenção de pesquisadores que estudam o cérebro. Alguns estudos científicos sugerem que o consumo moderado de café, em torno de 2 a 3 xícaras por dia, pode estar associado a um menor risco de demência ao longo da vida. Essa relação tem despertado curiosidade, principalmente porque envolve uma bebida presente na rotina de grande parte da população adulta.

Embora os dados apontem para uma possível proteção, os especialistas reforçam que isso não significa que o café funcione como um remédio ou uma garantia contra problemas de memória. Trata-se de uma associação estatística, observada em grandes grupos de pessoas acompanhadas por vários anos. Outros fatores, como alimentação, sono, atividade física e genética, também influenciam bastante a saúde do cérebro.

Consumo moderado de café e demência: o que os estudos mostram?

Pesquisas recentes em diferentes países têm analisado os hábitos de consumo de café e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e outros tipos de demência. De forma geral, indivíduos que relataram ingerir 2 a 3 xícaras por dia apresentaram, em alguns estudos observacionais, um risco menor de desenvolver demência em comparação com aqueles que não consumiam café ou consumiam em quantidades muito reduzidas.

Esses resultados costumam vir de estudos de coorte, em que grupos são acompanhados por muitos anos. Neles, pesquisadores comparam quem bebe pouco, moderadamente ou em excesso. O que se observa com frequência é um padrão em curva: quem bebe em quantidade moderada tende a ter melhores desfechos cognitivos do que quem quase não bebe ou consome em grandes volumes diários. No entanto, esses estudos não conseguem provar causa e efeito, apenas indicar uma relação.

Além da cafeína, o café contém antioxidantes naturais que ajudam a combater o estresse oxidativo, processo relacionado ao envelhecimento das células cerebrais – depositphotos.com / HayDmitriy



Como o café pode ajudar o cérebro a se proteger?

Para entender por que o café pode estar ligado a um menor risco de demência, cientistas analisam seus componentes e o impacto deles no sistema nervoso. Entre os principais elementos estudados estão a cafeína, os antioxidantes naturais presentes no grão e a possível redução de processos inflamatórios no cérebro. A combinação desses fatores pode contribuir para um ambiente cerebral mais estável ao longo dos anos.

A cafeína é conhecida por aumentar o estado de alerta, mas seus efeitos vão além. Ela interage com receptores específicos no cérebro, especialmente os receptores de adenosina, que estão ligados à sensação de cansaço. Ao bloquear esses receptores, a cafeína pode influenciar a liberação de outros neurotransmissores associados à atenção e à memória. Além disso, alguns estudos sugerem que a cafeína pode interferir em mecanismos relacionados ao acúmulo de proteínas envolvidas na doença de Alzheimer, embora esse ponto ainda esteja em investigação.

Outro aspecto relevante é o conteúdo de compostos antioxidantes no café, como polifenóis. Essas substâncias ajudam a combater o estresse oxidativo, que é um processo de dano às células causado por radicais livres. No cérebro, o estresse oxidativo está ligado ao envelhecimento neuronal e ao surgimento de placas e alterações estruturais. Ao reduzir esse estresse, o café pode colaborar para preservar as células nervosas por mais tempo.

O café reduz a inflamação no cérebro?

A inflamação crônica de baixa intensidade é apontada como um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de demência. Estudos experimentais e observacionais indicam que alguns componentes do café podem atuar na modulação de processos inflamatórios, inclusive em regiões cerebrais. Essa ação anti-inflamatória em longo prazo poderia ajudar a manter o tecido nervoso mais protegido.

Além disso, análises de marcadores sanguíneos em grupos de consumidores regulares de café mostram, em alguns casos, níveis mais baixos de substâncias associadas à inflamação sistêmica. Embora isso não comprove que o café desinflama o cérebro diretamente, aponta para um possível efeito indireto na saúde vascular e cerebral. Como a circulação sanguínea adequada é essencial para nutrir neurônios, qualquer melhoria nesse sistema pode ter reflexos no risco de declínio cognitivo.

Por que mais café não significa mais proteção?

Um ponto que chama atenção é que o efeito benéfico não aumenta com o consumo excessivo. Em certos estudos, pessoas que bebiam muitas xícaras por dia não apresentavam mais vantagem em relação àquelas que consumiam de forma moderada. Em alguns casos, quem exagerava no café chegava a ter outros problemas, como pior qualidade do sono ou aumento de ansiedade, fatores que também interferem na saúde do cérebro.

O padrão que aparece com frequência é o de dose ideal: um consumo moderado, em torno de 2 a 3 xícaras diárias, parece ser o ponto em que o equilíbrio entre benefícios e possíveis efeitos indesejados tende a ser mais favorável. Além disso, cada organismo responde de maneira diferente à cafeína. Algumas pessoas metabolizam a substância mais lentamente, ficando mais sensíveis a palpitações, insônia ou desconforto gástrico, o que pode limitar a quantidade adequada para cada perfil.

Especialistas ressaltam que o café não é uma proteção garantida contra demência, mas pode integrar um conjunto de hábitos saudáveis voltados à preservação da saúde do cérebro – depositphotos.com / massonforstock



O café é garantia contra demência?

Mesmo com resultados promissores, pesquisadores destacam que o café não deve ser entendido como proteção garantida contra demência. Os estudos mostram associação, e não uma ligação direta de causa e efeito. Isso significa que pessoas que tomam café moderadamente tendem a apresentar menor risco, mas ainda podem desenvolver problemas de memória por diversos motivos, como predisposição genética, doenças cardiovasculares ou outros fatores de estilo de vida.

Na prática, o café entra como um possível aliado dentro de um conjunto de hábitos que influenciam a saúde cerebral. Entre esses hábitos, costumam ser citados: alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, sono adequado, controle de pressão arterial e estímulos cognitivos frequentes, como leitura, estudos e interação social. O consumo moderado da bebida pode compor esse cenário, desde que respeitadas as particularidades de cada pessoa.

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Assim, o interesse científico no café e no risco de demência continua em expansão, com novos estudos previstos para os próximos anos. À medida que mais evidências forem reunidas, será possível entender com maior precisão em que medida a combinação de cafeína, antioxidantes e efeitos anti-inflamatórios contribui para manter o cérebro ativo e funcional por mais tempo.