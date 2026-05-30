Células-tronco e diabetes: avanço científico em camundongos reacende esperança de restaurar controle natural da glicose

Cientistas de diferentes países deram um passo importante no combate ao diabetes. Eles conseguiram reverter a doença em camundongos por meio do transplante de células produtoras de insulina cultivadas em laboratório. Essas células surgiram a partir de células-tronco e retomaram, de forma semelhante ao que ocorre em um pâncreas saudável, o controle natural da glicose no sangue dos animais. Especialistas em endocrinologia e bioengenharia ainda analisam a descoberta com cautela.

O avanço ainda não oferece um tratamento disponível para pessoas com diabetes, mas indica um caminho promissor. Em vez de apenas corrigir a glicose com injeções ou medicamentos, a proposta busca restaurar o mecanismo biológico que regula o açúcar no sangue. Dessa forma, o organismo volta a produzir insulina de maneira automática. Ele reage às variações de glicose após as refeições ou em jejum, como ocorre em indivíduos sem a doença.

Como células-tronco se transformam em produtoras de insulina?

A palavra-chave nesse avanço é células-tronco e diabetes. Pesquisadores utilizam células-tronco pluripotentes, que conseguem se transformar em praticamente qualquer tipo de célula do corpo. Em laboratório, eles expõem essas células a uma sequência controlada de sinais químicos e proteínas. Esses sinais imitam o ambiente de desenvolvimento do pâncreas durante a gestação. Assim, as células passam por etapas sucessivas até se tornarem células beta, responsáveis por produzir insulina.

Entre 2021 e 2025, grupos nos Estados Unidos e em outros centros de pesquisa publicaram protocolos detalhados sobre essa diferenciação celular. Além disso, trabalhos envolvendo empresas de biotecnologia e universidades mostraram resultados animadores. Após o transplante dessas células beta derivadas de células-tronco, camundongos com diabetes induzido voltaram a apresentar níveis estáveis de glicose. Em muitos casos, os animais deixaram de precisar de insulina injetável por períodos prolongados.

Para evitar que o sistema imunológico destrua as novas células, principalmente em modelos que simulam o diabetes tipo 1, algumas equipes utilizam cápsulas de proteção, conhecidas como dispositivos de encapsulamento. Esses pequenos invólucros permitem a passagem de nutrientes e oxigênio, mas limitam o contato com células de defesa. Dessa forma, eles reduzem o risco de rejeição. Outras abordagens investigam modificações genéticas discretas nessas células para torná-las menos visíveis ao sistema imune. Além disso, alguns laboratórios estudam combinações com drogas imunomoduladoras em doses mais baixas.

De que maneira essa técnica restaura o controle natural da glicose?

Em indivíduos saudáveis, o pâncreas funciona como um sensor constante de glicose. Quando o açúcar no sangue sobe, as células beta liberam insulina, hormônio que permite a entrada de glicose nas células do corpo. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico destrói essas células. Já no diabetes tipo 2, ocorre resistência à insulina e perda progressiva da função das células beta. O transplante de células produtoras de insulina cultivadas em laboratório busca recompor esse sensor biológico.

Nos experimentos com camundongos, após o enxerto das células beta derivadas de células-tronco, pesquisadores observaram que os animais voltaram a modular a glicose sem necessidade de monitorização externa contínua. As novas células passaram a:

Perceber a elevação da glicose após a alimentação;

após a alimentação; Secretar insulina de maneira proporcional ao aumento do açúcar;

de maneira proporcional ao aumento do açúcar; Reduzir a glicemia a patamares considerados normais para a espécie;

a patamares considerados normais para a espécie; Responder novamente a novos picos de glicose, demonstrando função duradoura.

Essa restauração da regulação natural da glicose reacende o interesse em terapias celulares para o tratamento do diabetes. Em vez de agir apenas como um remédio pontual, a terapia tenta reconstruir o circuito fisiológico original de produção e liberação de insulina. Assim, o tratamento se aproxima do modo de funcionamento de um pâncreas normal. Além disso, alguns estudos já comparam essa abordagem com bombas de insulina e sistemas de pâncreas artificial.

diabetes_depositphotos.com / AndrewLozovyi

Quando essa biotecnologia pode chegar com segurança a humanos?

A passagem dos testes em camundongos para estudos em humanos exige etapas rígidas e prolongadas. Especialistas em biomedicina lembram que, antes de qualquer aplicação clínica ampla, pesquisadores precisam cumprir vários estágios de pesquisa. Alguns grupos já iniciaram ensaios clínicos iniciais, principalmente em adultos com diabetes tipo 1 de longa data, utilizando versões preliminares dessas células derivadas de células-tronco. Em paralelo, equipes multidisciplinares monitoram cuidadosamente os resultados.

De forma geral, os próximos passos costumam seguir uma sequência estruturada:

Ensaios pré-clínicos ampliados: pesquisadores realizam testes em diferentes modelos animais, incluindo espécies maiores que camundongos, para avaliar eficácia, segurança e duração do efeito. Fase 1 em humanos: equipes médicas estudam pequenos grupos de voluntários para analisar segurança, possíveis efeitos adversos e dose adequada. Fases 2 e 3: cientistas expandem o número de participantes, comparam com tratamentos já existentes e avaliam de forma detalhada benefícios e riscos. Avaliação regulatória: agências reguladoras, como FDA, EMA e autoridades sanitárias nacionais, analisam os dados antes de qualquer aprovação.

Pesquisadores envolvidos nesse campo estimam prazos de vários anos até que um tratamento baseado em células-tronco e diabetes alcance ampla disponibilidade. Isso vale mesmo considerando que alguns estudos clínicos limitados já estejam em andamento em 2026. A velocidade desse processo depende do desempenho das terapias nos ensaios iniciais e da ocorrência, ou não, de eventos adversos significativos. Além disso, políticas públicas e investimentos em infraestrutura de produção também influenciam o ritmo.

Quais são os principais desafios científicos e clínicos pela frente?

Apesar dos resultados animadores em camundongos, especialistas apontam obstáculos importantes para que a reversão do diabetes em humanos se torne realidade em escala. Entre os desafios mais citados pela literatura científica recente estão:

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Rejeição imunológica : o sistema imune humano tende a atacar células estranhas, especialmente em indivíduos com histórico de autoimunidade, como no diabetes tipo 1.

: o sistema imune humano tende a atacar células estranhas, especialmente em indivíduos com histórico de autoimunidade, como no diabetes tipo 1. Risco de tumor : qualquer terapia com células-tronco precisa demonstrar que não forma tumores. Por isso, equipes exigem protocolos rigorosos de diferenciação e controle de qualidade.

: qualquer terapia com células-tronco precisa demonstrar que não forma tumores. Por isso, equipes exigem protocolos rigorosos de diferenciação e controle de qualidade. Escalonamento de produção : fabricantes precisam gerar bilhões de células beta em condições seguras e padronizadas, o que representa um grande desafio industrial e regulatório.

: fabricantes precisam gerar bilhões de células beta em condições seguras e padronizadas, o que representa um grande desafio industrial e regulatório. Duração do efeito : pesquisadores buscam entender por quanto tempo essas células permanecem funcionais e se será necessário repetir o transplante em intervalos determinados.

: pesquisadores buscam entender por quanto tempo essas células permanecem funcionais e se será necessário repetir o transplante em intervalos determinados. Custo e acesso: gestores de saúde precisam garantir que a tecnologia não permaneça restrita a poucos centros, mas alcance sistemas de saúde públicos e privados.

Diante desses pontos, pesquisadores em endocrinologia e bioengenharia seguem trabalhando em estratégias combinadas. Eles desenvolvem melhorias nos dispositivos de encapsulamento, testam ajustes genéticos controlados e usam biomateriais que favorecem a sobrevivência das células. Além disso, equipes avaliam modelos de terapia personalizada e fontes alternativas de células, como células do próprio paciente reprogramadas. A expectativa, baseada nos dados publicados até o momento, aponta para avanços contínuos nos próximos anos, com novos resultados em modelos animais e, gradualmente, em ensaios clínicos, mantendo o foco na segurança e na eficácia para pessoas com diferentes formas de diabetes.