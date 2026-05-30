Roer para viver: como dentes de crescimento contínuo garantem a sobrevivência de roedores e coelhos

Em muitos pequenos mamíferos, os dentes não são estruturas estáticas. Em roedores e lagomorfos, como coelhos, chinchilas e ratos, os incisivos crescem sem parar ao longo de toda a vida. Esse padrão de crescimento contínuo, conhecido como dentes elodontes, exige equilíbrio preciso entre formação de tecido dentário e desgaste mecânico diário. Quando esse equilíbrio se perde, surgem alterações de mordida e dificuldades para se alimentar.

O interesse científico por essa anatomia singular aumentou nas últimas décadas, acompanhando a popularização de coelhos, porquinhos-da-índia e outros pequenos mamíferos como animais de companhia. Pesquisas em odontologia veterinária e zoologia revelam que o dente desses animais funciona quase como uma linha de produção biológica, constantemente ativa. Essa adaptação está diretamente ligada ao tipo de dieta, à forma de mastigação e ao comportamento de roer observado na natureza.

O que são dentes elodontes e como se diferenciam dos braquidontes?

Em termos simples, dentes elodontes são aqueles de crescimento contínuo, sem raiz verdadeira definida, presentes em roedores e lagomorfos. Ao contrário dos dentes braquidontes típicos de humanos, cães e gatos , que possuem coroa limitada e raízes bem formadas, os elodontes mantêm regiões formadoras de dentina e esmalte ativas por toda a vida. Isso permite que o incisivo continue se alongando à medida que é desgastado.

Nos dentes braquidontes, o desenvolvimento ocorre em uma fase específica da vida. Após a erupção e o fechamento das raízes, o dente passa a sofrer apenas desgaste, sem reposição de tecido em grande escala. Já nos incisivos elodontes, o ápice (extremidade interna do dente, próxima ao osso) comporta-se como uma fábrica permanente, com células-tronco odontogênicas gerando novas camadas de dentina e esmalte. Essa diferença explica por que um coelho pode ter incisivos que crescem vários milímetros por mês, enquanto a dentição humana se mantém praticamente estável.

Os dentes elodontes funcionam como uma linha de produção biológica, formando novo esmalte e dentina ao longo de toda a vida do animal – depositphotos.com / AllaSerebrina



Como funciona o mecanismo biológico de crescimento contínuo dos incisivos?

O crescimento dos dentes elodontes depende de uma região especializada chamada nicho de células-tronco, localizada na base do incisivo. Nessa área, células imaturas se dividem e se diferenciam em odontoblastos (formadores de dentina) e ameloblastos (formadores de esmalte). Esse processo, conhecido como dentogênese contínua, alimenta a porção ativa do dente que progride em direção à cavidade oral.

Enquanto uma extremidade do incisivo recebe constantemente novo tecido, a outra é desgastada durante a mastigação e o ato de roer. Em condições normais, a taxa de crescimento se ajusta à intensidade de desgaste. Em alguns roedores, estimativas apontam para crescimento de até 2 a 3 mm por semana nos incisivos superiores. Essa dinâmica é influenciada por fatores como genética, tipo de alimento, presença de objetos abrasivos e até condições de saúde sistêmica, como alterações hormonais e carências nutricionais.

Por que o desgaste abrasivo é essencial para evitar má oclusão dentária?

O crescimento contínuo dos dentes só é funcional quando acompanhado de desgaste mecânico equilibrado. Roedores e lagomorfos dependem de alimentos fibrosos, duros ou com partículas abrasivas como gramíneas, feno e cascas de sementes para lixar os incisivos e parte dos molares. Sem esse atrito, os dentes podem crescer de forma exagerada, alterar o encaixe entre maxila e mandíbula e provocar a chamada má oclusão dentária.

A má oclusão em animais com dentes elodontes pode gerar sérias consequências: ferimentos na mucosa oral, dificuldade para fechar a boca, dor, perda de peso e até incapacidade de apreender e triturar alimentos. Em coelhos domésticos com dieta pobre em fibras, por exemplo, é comum o desenvolvimento de pontas afiadas nos molares e alongamento anormal dos incisivos. Nesses casos, a odontologia veterinária recorre a desgastes corretivos com instrumentos específicos, buscando restaurar a linha de contato entre os arcos dentários.

Como o comportamento de roer e a dieta se relacionam com a engenharia dentária desses animais?

O comportamento de roer observado em roedores e lagomorfos não se limita à busca por alimento. Trata-se de uma resposta direta à necessidade de controle do tamanho dos dentes elodontes. Na natureza, esses animais passam grande parte do dia mastigando vegetação fibrosa, sementes, raízes e cascas de árvores. Esse repertório comportamental garante o desgaste adequado de incisivos e molares, contribuindo para a saúde oral e para o bom funcionamento do aparelho digestivo.

Em ambiente doméstico, a oferta de alimento muito macio, combinado à falta de itens apropriados para roer, reduz o atrito e favorece o crescimento excessivo dos dentes. Por isso, veterinários especializados recomendam dietas ricas em fibras longas como feno de alta qualidade e objetos seguros para desgaste, como blocos de madeira apropriados e brinquedos específicos. Tanto a biologia dos dentes elodontes quanto as necessidades nutricionais desses animais caminham lado a lado, influenciando diretamente seu bem-estar.

Dietas pobres em fibras e falta de desgaste adequado podem causar crescimento excessivo dos dentes, levando à má oclusão e dificuldade para se alimentar – depositphotos.com / IgorVetushko



Quais curiosidades envolvem o esmalte, a cor e a velocidade de crescimento dos dentes elodontes?

Uma característica curiosa dos incisivos de muitos roedores é a coloração amarelada ou alaranjada na porção externa. Esse tom está ligado ao alto teor de minerais, como ferro, incorporados ao esmalte dentário. Esse esmalte é mais espesso e resistente na face anterior do dente do que na posterior. Com o desgaste constante, a dentina mais macia se consome mais rapidamente na parte interna, enquanto o esmalte externo se mantém, criando uma borda afiada que facilita o corte de alimentos.

A velocidade de crescimento desses dentes varia entre espécies e até entre indivíduos. Em ratos de laboratório, estudos registram taxas médias de crescimento diário entre 0,2 e 0,4 mm, enquanto em coelhos o acréscimo mensal dos incisivos pode chegar a cerca de 10 a 12 mm em condições específicas. Essa produção em série requer aporte constante de cálcio, fósforo, proteínas e vitaminas, especialmente a vitamina D, essenciais para a formação de esmalte e dentina de boa qualidade.

Incisivos elodontes apresentam esmalte apenas na face externa, o que contribui para o formato em cinzel.

Lagomorfos, como coelhos, têm não só incisivos, mas também pré-molares e molares de crescimento contínuo.

Roedores exibem duas arcadas de incisivos; lagomorfos possuem um par adicional de pequenos incisivos atrás dos primeiros na maxila.

Qual o papel da odontologia veterinária na saúde de animais com dentes elodontes?

A odontologia veterinária de pequenos mamíferos evoluiu de forma significativa desde o início dos anos 2000, acompanhando o melhor entendimento da anatomia dos dentes elodontes. Exames regulares da cavidade oral, radiografias dentárias e avaliação da dieta passaram a integrar a rotina de atendimento desses animais. A identificação precoce de alterações de crescimento, fraturas ou má oclusão permite intervenções menos invasivas e reduz o risco de complicações sistêmicas.

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Profissionais da área orientam tutores sobre a importância de combinar alimentação adequada, enriquecimento ambiental e monitoramento periódico do comprimento dos incisivos. Essa abordagem preventiva respeita a engenharia dentária própria de roedores e lagomorfos, preservando a função mastigatória e o estado nutricional. Ao compreender como a anatomia dos dentes de crescimento contínuo se relaciona com o comportamento, a dieta e a saúde geral, torna-se possível manejar melhor essas espécies, tanto em ambiente doméstico quanto em programas de conservação e pesquisa.