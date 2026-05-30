Da Roma Antiga à Unificação: como a identidade italiana sobreviveu à queda do Império e se reconstruiu ao longo dos séculos

Durante séculos, homens e mulheres que viviam na península Itálica se apresentavam ao mundo de maneiras muito diferentes da palavra que hoje parece tão óbvia: italianos. A transformação de cidadãos romanos em italianos não foi um evento único, mas um processo lento, marcado por rupturas políticas, quedas de impérios, invasões, reorganizações religiosas e, sobretudo, por uma memória persistente da ideia de Itália. Essa história de identidade perdida e reconstruída ajuda a entender por que um antigo território do Império Romano só viria a se unificar oficialmente em 1861.

Na Antiguidade, a palavra Itália já era conhecida, mas tinha significados diferentes dos atuais. Com o tempo, o termo passou a designar, no contexto romano, a península como região privilegiada do Império. Ainda assim, em documentos, inscrições e leis, a autodefinição mais forte era a de cives Romani, cidadãos de Roma. O sentimento de pertencimento girava em torno da cidade e do império, não de uma nação no sentido moderno. A crise desse modelo de identidade começou quando a própria estrutura imperial entrou em colapso.

Quando o romano deixou de ser a principal identidade?

O ponto de virada costuma ser associado à fragmentação do Império Romano do Ocidente, formalmente encerrado em 476 d.C., quando o chefe militar Odoacro depôs o último imperador em Roma. Antes disso, conflitos internos, crises econômicas e disputas políticas já enfraqueciam a unidade. O poder foi progressivamente deslocado para outras capitais, como Ravena e, sobretudo, Constantinopla, no Império Romano do Oriente. Aos poucos, chamar-se romano deixou de significar fazer parte de um império coeso que controlava o Mediterrâneo.

Com a queda do governo central romano na península, multiplicaram-se autoridades locais e reinos germânicos, como o reino ostrogodo e, depois, o domínio lombardo. A lealdade cotidiana passou a ser dirigida a reis, duques e cidades específicas. Em cartas, crônicas e leis, aparecem referências a romanos principalmente como grupo jurídico ou étnico dentro desses reinos, em contraste com os godos ou lombardos. A identidade romana não desapareceu de imediato, mas deixou de ser uma identidade política universal.

Mesmo fragmentada por reinos e invasões, a península continuou sendo chamada de Itália em documentos da Igreja e de impérios medievais – depositphotos.com / vukkosticart@gmail.com



Qual foi o impacto das invasões bárbaras na ideia de Itália?

As chamadas invasões bárbaras não foram apenas episódios de violência, mas também de instalação de novas elites e reorganização territorial. Ostrogodos, lombardos, francos e outros povos dividiram a península em vários reinos e ducados. As fronteiras políticas se multiplicaram, o que dificultou qualquer identificação ampla como italianos. Na documentação medieval, é comum o destaque para pertenças mais estreitas: ao reino lombardo, ao Império Carolíngio, à comuna de Florença ou de Veneza, por exemplo.

Ainda assim, o nome Itália não desapareceu. Ele continuou a ser usado em textos oficiais e eclesiásticos. O Império Carolíngio e, depois, o Sacro Império Romano-Germânico adotaram o título de rei da Itália para quem dominava parte da península. Sob a superfície fragmentada, a ideia de um espaço chamado Itália se mantinha presente, sobretudo como referência geográfica e política de alto nível, mesmo que distante do dia a dia da maior parte da população.

Persistência do termo Itália em títulos reais e imperiais;

Diversidade de reinos e cidades autônomas na mesma península;

Convívio entre populações de origem romana e elites germânicas;

Manutenção do latim como língua da administração e da Igreja.

Itália, italianos e a influência da Igreja

A Igreja teve papel central na preservação de uma memória comum na península. O bispo de Roma, o papa, foi ganhando relevância política ao longo da Idade Média, especialmente à medida que os poderes seculares mudavam ou desapareciam. Os documentos papais, concílios e crônicas eclesiásticas continuaram a usar o latim e a mencionar Itália como região. Nessas fontes, o território italiano aparecia como um espaço de dioceses, mosteiros e rotas de peregrinação interligadas.

Ao mesmo tempo, o latim falado foi se transformando gradualmente nas línguas românicas locais. Surgiram os dialetos que, séculos depois, seriam chamados de italianos regionais. A Igreja ajudou a manter uma certa unidade cultural ao preservar textos antigos, ensinar o latim e reforçar celebrações comuns, ainda que cada cidade tivesse suas próprias tradições. Assim, mesmo com conflitos entre cidades-Estado, guerras entre papas e imperadores e rivalidades comerciais, elementos compartilhados ligavam as populações da península.

Manutenção do latim como língua culta comum; Rede de mosteiros e dioceses espalhadas pela península; Uso do termo Itália em documentos da Cúria Romana; Circulação de pessoas e ideias por rotas de peregrinação.

Como a ideia de nação italiana ganhou força?

Entre os séculos XIV e XVI, o Renascimento trouxe novo interesse pelo passado romano. Intelectuais como Dante Alighieri, Petrarca e Maquiavel fizeram referências a uma Itália dominada por potências estrangeiras ou dividida entre cidades rivais. Embora falassem mais como letrados do que como representantes de um sentimento popular amplo, seus textos ajudaram a articular a noção de uma comunidade cultural italiana, ainda que politicamente fragmentada.

Nos séculos seguintes, a península foi disputada por potências europeias, como Espanha, Áustria e França. Vários Estados coexistiam: o Reino de Nápoles, o Ducado de Milão, a República de Veneza, o Estado Pontifício, entre outros. A palavra-chave italianos aparecia ocasionalmente, sobretudo em descrições externas, para indicar habitantes da península, mas sem o peso de cidadania nacional moderna. A ideia de uma Itália submetida ou dividida, porém, alimentou debates intelectuais e projetos políticos.

A ideia de uma nação italiana ganhou força no século XIX, quando o Risorgimento unificou a península e criou oficialmente o Reino da Itália – depositphotos.com / AnnaNepaBO



Da memória de Roma ao cidadão italiano do século XIX

No século XIX, o chamado Risorgimento reuniu movimentos, líderes e correntes de pensamento que defendiam a unificação política da península. Figuras como Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour e Giuseppe Garibaldi utilizaram de forma intensa a linguagem da nação italiana. Jornais, panfletos, discursos parlamentares e hinos passaram a falar de italianos como povo com história, cultura e destino comuns, vinculando-se tanto à herança romana quanto à tradição cristã e à experiência compartilhada de dominação estrangeira.

Quando o Reino da Itália foi proclamado em 1861, e depois com a anexação de Roma em 1870, essa identidade passou a ter base jurídica: havia agora um Estado italiano, com cidadãos italianos. O processo, porém, não apagou de imediato as identidades locais, regionais e linguísticas. Ao longo das décadas, escolas, serviço militar, imprensa e políticas estatais trabalharam para consolidar o uso do italiano padrão e da ideia de nação. A antiga condição de romanos, perdida com a queda do império, foi substituída, após muitos séculos, por uma nova forma de pertencimento coletivo.

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Assim, a trajetória que vai do cidadão romano ao cidadão italiano mostra menos uma linha reta e mais uma sequência de camadas sobrepostas. A fragmentação do império, as invasões de povos germânicos, a ação contínua da Igreja, a memória de Roma e a experiência comum na península mantiveram vivo o nome Itália. A palavra ganhou significados distintos ao longo do tempo, até se tornar, no século XIX, o rótulo oficial de um Estado nacional e de seus habitantes, ligados por uma história longa de perda, reinvenção e reconstrução de identidade.