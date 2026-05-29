O perigo escondido no mar: como as correntes de retorno causam afogamentos mesmo em praias calmas

Em muitos trechos do litoral, dias de mar aparentemente calmo escondem um dos fenômenos mais perigosos para banhistas: as correntes de retorno. Presentes em praias do Brasil e de outros países, esses fluxos de água que voltam em direção ao oceano aberto aparecem pesquisadores e equipes de salvamento como uma das principais causas de afogamentos no mar em 2026. Embora sejam invisíveis em boa parte do tempo, seu efeito pode ser sentido em poucos segundos. Assim, a pessoa é arrastada para longe da faixa de areia sem entender o que está acontecendo.

As correntes de retorno não se manifestam como ondas gigantes ou redemoinhos cinematográficos. Em muitos casos, atuam em áreas onde o mar parece tranquilo, com ondas menores e pouca espuma. Portanto, é justamente essa aparência comum que contribui para o risco. Ou seja, banhistas desavisados entram em zonas onde a força da água é muito maior do que conseguem suportar. Em especial, pessoas com pouca familiaridade com o mar ou que não sabem nadar com eficiência.

Em muitos trechos do litoral, dias de mar aparentemente calmo escondem um dos fenômenos mais perigosos para banhistas: as correntes de retorno – depositphotos.com / Jonathan_Chancasana

O que são correntes de retorno e como elas funcionam?

A chamada corrente de retorno é um fluxo concentrado de água que se desloca da região próxima à praia em direção ao mar aberto. Ela se forma porque a água das ondas que quebram na areia precisa voltar para o oceano, e nem sempre esse retorno ocorre de forma uniforme ao longo da costa. Em determinados pontos, esse volume se acumula e escoa por um canal estreito e profundo, criando uma espécie de esteira que puxa para fora, em sentido oposto às ondas.

Especialistas descrevem o processo em etapas simples. Ou seja, as ondas avançam em direção à praia, se quebram e empilham água junto à faixa de areia; esse excesso procura o caminho de menor resistência para retornar. Quando encontra uma passagem mais funda, sem bancos de areia, a água acelera e forma a corrente de retorno. Em alguns casos, esse corredor pode ter apenas alguns metros de largura. Porém, com velocidade suficiente para arrastar uma pessoa, mesmo em dias sem ressaca ou ventos fortes.

Correntes de retorno são a principal causa de afogamentos no mar?

Em muitos balneários costeiros, relatórios de corpos de bombeiros e serviços de salvamento apontam as correntes de retorno como o fator mais frequente em afogamentos e resgates. Assim, a dinâmica ajuda a explicar essa estatística: o banhista é levado rapidamente para uma área mais funda, entra em pânico ao perceber que se distancia da praia, tenta nadar contra a corrente e se esgota em pouco tempo. Sem fôlego e força, o risco de submersão aumenta consideravelmente.

Estudos de segurança aquática indicam que a maior parte dos incidentes graves está relacionada não apenas à presença da corrente, mas também ao desconhecimento sobre seu funcionamento. A falsa ideia de que a água puxa para baixo leva muitas pessoas a pensar em um buraco ou sucção, quando na realidade o movimento predominante é horizontal, em direção ao mar aberto. Por isso, essa confusão pode dificultar a reação adequada no momento crítico.

Como identificar uma corrente de retorno na praia?

Profissionais de salvamento orientam que alguns sinais visuais ajudam a perceber a presença de uma corrente de retorno. Embora nem sempre sejam evidentes, certos indícios podem servir de alerta, principalmente em áreas onde não há guarda-vidas.

Faixa de água com cor diferente, mais escura, indicando um canal fundo.

Zona com menos ondas quebrando, como um corredor mais liso entre duas áreas de arrebentação.

Presença de espuma, areia em suspensão ou detritos sendo levados para fora, em linha reta.

Quebra de bancos de areia ou abertura entre bancos que formam uma espécie de canal.

Organismos de segurança recomendam ainda atenção às bandeiras de sinalização na areia, placas de aviso e orientação verbal de guarda-vidas. Em muitas praias brasileiras, pontos com histórico de correntes de retorno são monitorados diariamente, e os profissionais costumam indicar trechos mais seguros para banho, especialmente em horários de maré enchendo ou condições de ondulação mais forte.

Quais atitudes aumentam o risco de acidentes com correntes de retorno?

Além das características naturais do mar, certos comportamentos tornam os episódios de afogamento mais prováveis. Relatos de equipes de resgate mostram que diversos fatores se repetem nos atendimentos, o que permite traçar um padrão de situações de maior risco.

Entrar no mar em trechos sem guarda-vidas, principalmente em praias desconhecidas. Ignorar bandeiras vermelhas ou avisos de perigo colocados na faixa de areia. Consumir álcool antes de entrar na água, reduzindo reflexos e capacidade de julgamento. Superestimar a própria habilidade de natação e avançar para áreas mais fundas. Deixar crianças soltas na água sem supervisão próxima de um adulto responsável.

Salva-vidas relatam também que a tentativa de resgate improvisado por pessoas sem preparo técnico, em áreas com corrente forte, costuma gerar múltiplas vítimas. Em qualquer suspeita de perigo, a recomendação prioritária é buscar auxílio profissional e acionar o serviço de emergência local, em vez de entrar na água sem equipamentos ou treinamento adequado.

Profissionais de salvamento orientam que alguns sinais visuais ajudam a perceber a presença de uma corrente de retorno = depositphotos.com / dp3010



O que fazer se uma pessoa for arrastada por uma corrente de retorno?

Especialistas em segurança no mar reforçam algumas orientações consideradas essenciais em uma situação de arrasto pela corrente de retorno. A primeira delas é manter a calma, por mais difícil que pareça, para economizar energia e organizar a reação.

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Não nadar contra a corrente : tentar voltar em linha reta para a praia faz a pessoa gastar forças rapidamente, pois enfrenta o fluxo mais intenso.

: tentar voltar em linha reta para a praia faz a pessoa gastar forças rapidamente, pois enfrenta o fluxo mais intenso. Nadar paralelamente à faixa de areia : o objetivo é sair do canal de retorno; após alguns metros, a força da água diminui, permitindo então nadar em diagonal em direção à praia.

: o objetivo é sair do canal de retorno; após alguns metros, a força da água diminui, permitindo então nadar em diagonal em direção à praia. Flutuar e respirar : se o cansaço for grande, a orientação é tentar boiar, manter a cabeça fora da água e chamar por ajuda, levantando um braço sempre que possível.

: se o cansaço for grande, a orientação é tentar boiar, manter a cabeça fora da água e chamar por ajuda, levantando um braço sempre que possível. Usar objetos de flutuação: pranchas, boias ou outros itens que ajudem a sustentar o corpo prolongam o tempo de resistência até a chegada do socorro.

Equipes de salvamento alertam que, para quem observa alguém sendo levado pela corrente, a atitude mais segura é não entrar no mar sem preparo, procurar imediatamente um guarda-vidas e, na falta dele, ligar para os serviços de emergência indicando o ponto exato da ocorrência. Em praias muito frequentadas, a adoção dessas medidas, somada à informação prévia sobre correntes de retorno, tem sido uma das principais estratégias para reduzir o número de afogamentos e tornar o contato com o mar mais seguro para todos os banhistas.