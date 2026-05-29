As bolhas de ar presas no gelo da Antártida há 3 milhões de anos revelam um alerta assustador sobre o clima da Terra

Pesquisas recentes em núcleos de gelo da Antártida trouxeram à tona camadas com cerca de 3 milhões de anos. Esses cilindros de gelo armazenam minúsculas bolhas de ar. Cada bolha guarda uma amostra direta da atmosfera terrestre de épocas muito antigas. Assim, a ciência passou a observar não só indícios, mas o próprio ar do passado.

Com essa janela temporal, equipes de glaciologia e paleoclimatologia vêm comparando aquele clima remoto com o atual. Elas analisam principalmente os níveis de dióxido de carbono (CO) e metano (CH). Esses gases funcionam como indicadores da resposta do planeta a mudanças naturais na quantidade de energia solar recebida. A partir daí, especialistas cruzam os dados com modelos modernos de aquecimento global.

Antártida – depositphotos.com / Steve_Allen

O que são núcleos de gelo de 3 milhões de anos e por que importam?

Os núcleos de gelo resultam de perfurações profundas na calota da Antártida. A cada ano, a neve cai, se acumula e se compacta. Essa sequência forma camadas bem definidas, uma sobre a outra, como páginas de um arquivo climático. Quando cientistas retiram um núcleo, eles leem essa pilha de anos congelados, desde o presente até muitos milhões de anos atrás.

Em camadas com idades próximas a 3 milhões de anos, a espessura de gelo já passou por deformações. Mesmo assim, técnicas modernas de datação, como a contagem de isótopos radioativos e a comparação com registros marinhos, permitem estimativas de idade cada vez mais confiáveis. Esse período se conecta ao Plioceno, época em que as temperaturas globais se mantinham mais altas que no século XX e os níveis do mar subiam vários metros acima dos atuais.

Essas amostras, portanto, ajudam a entender como a Terra funcionava em um mundo mais quente, porém sem influência direta de combustíveis fósseis. Desse modo, a comunidade científica obtém um cenário de referência para comparar com o aquecimento induzido pelas atividades humanas desde a Revolução Industrial.

Como as bolhas de ar viram cápsulas do tempo da atmosfera?

As bolhas de ar se formam quando a neve se compacta e elimina os espaços vazios entre os cristais de gelo. Ao longo dos séculos, esses poros se fecham e aprisionam o ar ambiente daquele período. Cada bolha preserva, de forma quase intacta, a mistura de gases que a atmosfera apresentava naquele momento.

Em laboratório, pesquisadores cortam pequenos fragmentos do núcleo e os colocam em câmaras especiais. Eles quebram o gelo sob vácuo e liberam o ar antigo. Em seguida, instrumentos de alta precisão medem concentrações de CO, CH e outros gases traço. Esse procedimento permite reconstruir, com detalhes, a composição atmosférica ao longo de centenas de milhares e, agora, de milhões de anos.

Além das bolhas, a própria água congelada traz informações adicionais. A razão entre isótopos de oxigênio e hidrogênio indica variações de temperatura. Assim, a equipe científica combina dados de gases, isótopos e partículas de poeira para montar um quadro abrangente das condições climáticas passadas.

O que o CO e o metano de 3 milhões de anos revelam sobre a sensibilidade climática?

Os registros mais antigos de gelo, agora estendidos para idades próximas a 3 milhões de anos, reforçam um padrão já observado em núcleos mais jovens. Quando as concentrações de CO aumentam, as temperaturas globais sobem com atraso de poucas centenas de anos. O mesmo ocorre, em menor escala, com o metano, que atua como gás de efeito estufa mais forte, porém em menor quantidade.

Durante fases quentes do Plioceno, estimativas indicam níveis de CO em torno ou ligeiramente acima de 400 partes por milhão. Nesse cenário, a temperatura média global ficava alguns graus acima da atual. Em resposta, grandes massas de gelo na Groenlândia e na Antártida Ocidental recuavam. O nível do mar atingia valores entre 10 e mais de 20 metros superiores aos de hoje, de acordo com estudos sedimentares costeiros.

Essa relação entre gases e temperatura ajuda a estimar a chamada sensibilidade climática. Esse conceito descreve quanto o planeta aquece, em média, após um aumento específico de CO. A análise dos núcleos de gelo sugere uma resposta do sistema climático relativamente estável ao longo de milhões de anos. Mesmo com ciclos naturais de órbita e inclinação da Terra, o vínculo entre concentrações de gases e aquecimento aparece de forma recorrente.

Como esses registros antigos se conectam ao aquecimento global atual?

Hoje, medições atmosféricas mostram níveis de CO acima de 420 partes por milhão. Esse valor supera o que os núcleos de gelo mais antigos já registraram para longos períodos. Em outras palavras, a humanidade vive uma situação sem paralelo recente na escala geológica documentada diretamente por gelo.

Com base nessa comparação, modelos climáticos ajustados pelos dados de núcleos de gelo projetam um aquecimento adicional significativo nas próximas décadas. Mesmo que as emissões diminuam, o sistema climático responde de forma lenta. As calotas de gelo, os oceanos e a vegetação levam séculos para atingir novo equilíbrio. Desse modo, os registros do Plioceno indicam um futuro possível com recuo de grandes geleiras e aumento contínuo do nível do mar.

Para tornar essa relação mais clara, muitos estudos organizam os principais aprendizados da seguinte forma:

Gases de efeito estufa: aumentos de CO e CH costumam acompanhar fases de aquecimento global;

aumentos de CO e CH costumam acompanhar fases de aquecimento global; Resposta dos oceanos: mares mais quentes se expandem e derretem mais gelo costeiro;

mares mais quentes se expandem e derretem mais gelo costeiro; Nível do mar: períodos com CO semelhante ao atual registram níveis muito mais altos;

períodos com CO semelhante ao atual registram níveis muito mais altos; Ritmo de mudança: processos naturais antigos ocorriam em milhares de anos, enquanto o aumento moderno acontece em pouco mais de um século.

Quais lições os núcleos de gelo oferecem para o futuro da Terra?

Os núcleos de gelo de 3 milhões de anos funcionam como uma espécie de manual histórico do clima. Eles mostram que o sistema terrestre possui limites físicos claros. Quando a atmosfera ultrapassa certos patamares de gases de efeito estufa, o planeta responde com aquecimento, degelo e alteração de padrões de chuva. Esses processos seguem leis bem conhecidas da física e da química da atmosfera.

Ao integrar registros de gelo, sedimentos marinhos e anéis de árvore, cientistas constroem um quadro coerente da evolução climática. Esse quadro indica que o clima atual se desloca rapidamente em direção a condições semelhantes às do Plioceno quente, porém em ritmo muito mais acelerado. Essa velocidade cresce com a continuidade das emissões de CO e metano provenientes de queima de combustíveis fósseis, agricultura e mudanças no uso do solo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As bolhas de ar revelam a composição real da atmosfera antiga. Os dados de CO e CH mostram a ligação entre gases de efeito estufa e temperatura. Os registros do Plioceno indicam níveis de mar mais altos em cenários de CO comparáveis aos atuais. As projeções utilizam esses padrões passados para estimar o aquecimento futuro.

Dessa forma, o estudo do gelo antigo transforma o passado em ferramenta de planejamento. As camadas que se formaram há milhões de anos não apenas contam uma história. Elas oferecem um aviso fundamentado sobre a direção que o sistema climático tende a seguir, caso as concentrações de gases de efeito estufa continuem em trajetória ascendente.