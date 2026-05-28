Criadas para controlar o diabetes, canetas emagrecedoras se transformaram em febre mundial para perda de peso

Nos últimos anos, as canetas emagrecedoras passaram a ocupar espaço nas conversas sobre saúde, estética e tratamento do diabetes tipo 2. Esses dispositivos, que aplicam medicamentos injetáveis originalmente desenvolvidos para o controle da glicemia, hoje também destinam-se à perda de peso em pessoas sem diabetes. Assim, a mudança de foco despertou interesse, dúvidas e debates sobre segurança, indicações corretas e riscos do uso indiscriminado.

Esses medicamentos pertencem principalmente ao grupo dos agonistas de GLP-1, substâncias que imitam hormônios naturais do corpo que se ligam à regulação da fome e do açúcar no sangue. A popularização das canetas ocorreu em paralelo à divulgação de estudos mostrando perda de peso significativa em pacientes que as utilizavam para tratar o diabetes tipo 2. Dessa forma, o fato abriu caminho para novas indicações clínicas e, também, para o uso fora das recomendações originais.

Nos últimos anos, as canetas emagrecedoras passaram a ocupar espaço nas conversas sobre saúde, estética e tratamento do diabetes tipo 2 – depositphotos.com / Alex_Malt



O que são as canetas emagrecedoras e qual a relação com o diabetes?

As canetas emagrecedoras são dispositivos de aplicação subcutânea que contêm fármacos como semaglutida, liraglutida e outros agonistas de GLP-1. A palavra-chave central aqui é GLP-1, um hormônio que o intestino produz e participa do controle do apetite e da glicemia. Esses remédios foram criados inicialmente para tratar diabetes tipo 2, com o objetivo principal de reduzir os níveis de açúcar no sangue e diminuir o risco de complicações cardiovasculares.

Com o tempo, médicos e pesquisadores observaram que muitos pacientes em tratamento com agonistas de GLP-1 apresentavam emagrecimento consistente, que se relacionava à menor ingestão de alimentos e a mudanças na forma como o organismo processa a glicose. A partir desses dados, surgiram formulações e doses específicas aprovadas também para controle de peso em pessoas com obesidade ou sobrepeso. Isso mesmo sem diagnóstico de diabetes, desde que respeitados critérios médicos definidos em diretrizes internacionais.

Como os agonistas de GLP-1 atuam no organismo para emagrecer e controlar a glicemia?

Os medicamentos usados nas canetas emagrecedoras são agonistas do receptor de GLP-1 porque se ligam aos mesmos receptores do hormônio GLP-1 natural, potencializando seus efeitos. Essa ação acontece principalmente em três frentes: regulação do apetite, retardo do esvaziamento gástrico e controle da glicose. Assim, isso explica a dupla função no tratamento do diabetes tipo 2 e no processo de perda de peso.

Redução do apetite: o cérebro recebe sinais de saciedade mais cedo, o que leva a uma ingestão menor de alimentos ao longo do dia.

o cérebro recebe sinais de saciedade mais cedo, o que leva a uma ingestão menor de alimentos ao longo do dia. Esvaziamento gástrico mais lento: a comida permanece mais tempo no estômago, prolongando a sensação de estômago cheio.

a comida permanece mais tempo no estômago, prolongando a sensação de estômago cheio. Controle da glicemia: há aumento da liberação de insulina quando o açúcar no sangue está alto e redução da produção de glucagon, hormônio que eleva a glicose.

Dessa forma, o mesmo mecanismo que auxilia no controle do diabetes tipo 2 acaba favorecendo o emagrecimento. A diferença está na dose que se utiliza, na indicação formal em bula e nos objetivos do tratamento. Em um caso, a prioridade é controlar a glicemia. Já no outro, reduzir peso em pacientes com obesidade ou risco metabólico elevado.

Por que as canetas emagrecedoras ficaram tão populares nos últimos anos?

Entre 2022 e 2026, houve crescimento significativo na prescrição e na procura pelos agonistas de GLP-1 em vários países. A popularidade das canetas emagrecedoras se explica por uma combinação de fatores. São eles: resultados de estudos clínicos robustos, relatos de perda de peso relevante em curto e médio prazo, campanhas de marketing da indústria farmacêutica e intensa exposição nas redes sociais, muitas vezes associando o uso do medicamento a mudanças visíveis no corpo.

Além disso, o aumento global de obesidade e pré-diabetes fez com que mais pessoas buscassem alternativas farmacológicas para controle do peso quando dieta e atividade física isoladas não apresentavam resultado suficiente. Em paralelo, alguns especialistas passaram a considerar o uso das canetas em determinados casos de obesidade como parte de um tratamento crônico, semelhante ao manejo da hipertensão ou do próprio diabetes, o que reforçou a presença desses remédios no dia a dia dos consultórios.

Quais são os benefícios no tratamento do diabetes tipo 2 e no emagrecimento?

No contexto do diabetes tipo 2, os agonistas de GLP-1 podem trazer uma série de benefícios quando prescritos corretamente. Entre eles, destacam-se:

Melhora do controle da glicemia, com redução da hemoglobina glicada.

Menor risco de hipoglicemia em comparação com alguns outros antidiabéticos.

Possível redução do risco cardiovascular em pacientes selecionados.

Perda de peso moderada, o que contribui para melhor sensibilidade à insulina.

Já no uso voltado ao emagrecimento, o foco está em:

Redução significativa do peso corporal em pessoas com obesidade ou sobrepeso com comorbidades. Diminuição da circunferência abdominal e de marcadores inflamatórios. Melhora de condições associadas, como apneia do sono, esteatose hepática e pressão alta, quando presentes.

Em ambos os cenários, especialistas ressaltam que o remédio tende a ser mais eficaz quando associado a mudanças de estilo de vida, como alimentação equilibrada, prática de atividade física regular e acompanhamento multiprofissional.

Quais são os riscos, efeitos colaterais e cuidados necessários?

Apesar dos benefícios, as canetas emagrecedoras não são isentas de riscos. Os efeitos adversos mais comuns envolvem o trato gastrointestinal, especialmente nas primeiras semanas de tratamento ou após aumento de dose.

Náuseas, vômitos e diarreia.

Constipação e desconforto abdominal.

Azia e sensação de empachamento.

Perda de apetite acentuada, que pode levar à ingestão calórica muito baixa se não houver acompanhamento.

Há também relatos de pancreatite, alterações na vesícula biliar (como cálculos) e possível impacto em pacientes com histórico de determinados tipos de tumor de tireoide, motivo pelo qual a avaliação médica detalhada é considerada essencial. Em pessoas com diabetes tipo 2, o uso inadequado associado a outros medicamentos hipoglicemiantes pode aumentar o risco de quedas bruscas da glicemia se o esquema não for ajustado corretamente.

Outro ponto de atenção é o uso para fins exclusivamente estéticos, sem critérios clínicos claros, o que pode expor indivíduos com baixo risco metabólico a efeitos colaterais desnecessários. Especialistas também alertam para a automedicação, a compra irregular em canais não oficiais e o uso de doses diferentes das recomendadas.

Quando o objetivo é emagrecimento em pessoas sem diabetes, a lógica se inverte: o alvo principal é reduzir peso e melhorar parâmetros metabólicos associados à obesidade, como colesterol elevado, pressão alta e risco cardiovascular – depositphotos.com / Maksymiv



Qual a diferença entre o uso em diabéticos tipo 2 e o uso apenas para emagrecer?

A principal diferença está na indicação médica, nos objetivos do tratamento e no perfil de benefício esperado. Em pessoas com diabetes tipo 2, os agonistas de GLP-1 fazem parte de uma estratégia ampla de controle da glicemia, muitas vezes combinados com outros medicamentos, mudanças na alimentação e acompanhamento regular de exames. Nesse grupo, a perda de peso é vista como um efeito adicional positivo, mas o foco permanece no controle do açúcar no sangue e na prevenção de complicações.

Quando o objetivo é emagrecimento em pessoas sem diabetes, a lógica se inverte: o alvo principal é reduzir peso e melhorar parâmetros metabólicos associados à obesidade, como colesterol elevado, pressão alta e risco cardiovascular. Nesses casos, a indicação costuma seguir critérios como índice de massa corporal (IMC) acima de determinado valor ou presença de doenças associadas ao excesso de peso.

Em ambos os cenários, o consenso em diretrizes médicas é que as canetas devem ser utilizadas como parte de um plano de tratamento estruturado, com avaliação de riscos, monitoramento periódico e orientação para hábitos de vida mais saudáveis. A decisão de iniciar, manter ou suspender o uso tende a ser individualizada, considerando histórico clínico, resposta ao medicamento e possíveis efeitos adversos ao longo do tempo.

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Com o avanço das pesquisas e o surgimento de novos agonistas de GLP-1 e medicamentos combinados, a tendência é que o debate sobre o papel das canetas emagrecedoras no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade continue em destaque, reforçando a necessidade de informação de qualidade e acompanhamento profissional adequado.