Estudos associam consumo de ovos à melhor saúde cognitiva em idosos, mas prevenção de Alzheimer ainda não é comprovada

Nos últimos anos, os ovos deixaram de ser vistos apenas como fonte de proteína barata e passaram a ocupar espaço nas discussões sobre saúde do cérebro e envelhecimento. Estudos de nutrição e neurologia publicados até 2025 indicam que o consumo regular desse alimento pode estar associado a menor risco de declínio cognitivo em idosos. Entre esses trabalhos, algumas pesquisas epidemiológicas apontam que idosos que comem ovos com frequência apresentam probabilidade reduzida de desenvolver quadros de demência, incluindo a doença de Alzheimer.

Pesquisadores investigam como componentes específicos do ovo, como colina, luteína e zeaxantina, podem atuar na preservação da memória, da atenção e de outras funções cognitivas. Esses nutrientes parecem ajudar a manter a integridade estrutural dos neurônios e a reduzir processos inflamatórios e oxidativos que se acentuam com o avanço da idade, fatores conhecidos por participar do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.

Ovos e Alzheimer: o que dizem os estudos sobre o risco reduzido?

A palavra-chave central nesse debate é ovos e Alzheimer, combinação que tem sido objeto de análises em grandes estudos populacionais. Em pesquisas de coorte com milhares de participantes, observou-se que idosos com maior ingestão de alimentos ricos em colina, entre eles o ovo, apresentaram menor incidência de demência ao longo do acompanhamento. Alguns trabalhos apontam reduções relevantes de risco em grupos com consumo diário ou próximo do diário, embora o valor exato de 27% de redução ainda dependa de confirmação em mais estudos e de padronização metodológica.

Essas análises são, em grande parte, observacionais, isto é, avaliam padrões de alimentação e desfechos de saúde ao longo do tempo, sem intervenção direta dos pesquisadores na dieta. Por isso, os resultados sugerem associação, mas não comprovam causa e efeito. Ainda assim, quando diferentes estudos em países distintos encontram direção semelhante menor risco de Alzheimer ou de declínio cognitivo em pessoas com cardápio mais rico em ovos e outras fontes de colina , a hipótese de um papel protetor ganha força na literatura científica.

Pesquisadores investigam o papel de nutrientes como colina, luteína e zeaxantina na proteção do cérebro ao longo do envelhecimento – depositphotos.com / VadimVasenin



Como a colina presente no ovo protege o cérebro?

A colina é um nutriente essencial, frequentemente associado à saúde do fígado, mas com papel decisivo também no sistema nervoso. O ovo é uma das principais fontes alimentares de colina, especialmente na gema. No cérebro, esse composto participa da formação da acetilcolina, neurotransmissor envolvido em memória, aprendizagem e atenção. Na doença de Alzheimer, a atividade colinérgica costuma estar diminuída, o que motivou o desenvolvimento de medicamentos que atuam justamente nesse sistema.

Além de servir de base para a síntese de acetilcolina, a colina integra a estrutura de membranas celulares, contribuindo para a estabilidade dos neurônios e das sinapses. Há evidências de que níveis adequados desse nutriente podem:

Auxiliar na manutenção da comunicação entre células nervosas;

Reduzir marcadores de inflamação sistêmica, associados ao risco de demência;

Modular processos epigenéticos relacionados à expressão de genes no cérebro.

Estudos em humanos mostram que maior ingestão de colina está ligada a melhor desempenho em testes de memória e menor atrofia de estruturas cerebrais associadas ao Alzheimer, como o hipocampo. Embora ainda faltem ensaios clínicos robustos para estabelecer doses ideais, a literatura aponta a inclusão de alimentos ricos em colina, como o ovo, como estratégia plausível dentro de um padrão alimentar protetor.

Qual é o papel da luteína e da zeaxantina na saúde mental?

A doença de Alzheimer não é explicada apenas por alterações em neurotransmissores. Estresse oxidativo, inflamação crônica de baixa intensidade e danos às membranas neurais estão entre os mecanismos mais discutidos na literatura científica recente. É nesse contexto que entram os carotenoides luteína e zeaxantina, também encontrados na gema do ovo, em quantidades absorvíveis pelo organismo.

Esses compostos têm ação antioxidante e se acumulam em tecidos como a retina e áreas específicas do cérebro. Pesquisas relacionam maiores concentrações de luteína e zeaxantina no sangue e nos tecidos com melhor desempenho cognitivo em idosos, incluindo memória de trabalho, velocidade de processamento e flexibilidade mental. Em diversos estudos de neuroimagem, níveis mais altos desses carotenoides foram associados a maior integridade de substância branca e melhor conectividade entre regiões cerebrais ligadas à cognição.

Ao neutralizar radicais livres e reduzir danos oxidativos, luteína e zeaxantina podem ajudar a preservar a estrutura neuronal ao longo do envelhecimento. Esses nutrientes também parecem atuar na modulação da inflamação, um dos fatores ligados tanto à progressão do Alzheimer quanto a outras formas de comprometimento cognitivo leve. O ovo, por apresentar esses carotenoides em uma matriz com gordura de boa qualidade, facilita a absorção, já que a biodisponibilidade desses compostos aumenta quando consumidos com lipídios.

Muito além da proteína, o ovo reúne compostos ligados à saúde cerebral – depositphotos.com / AntonMatyukha



Como integrar o ovo a uma dieta equilibrada para idosos?

A discussão sobre ovos e Alzheimer não se limita ao alimento isolado; envolve o conjunto da alimentação. Diretrizes de saúde pública e sociedades de cardiologia, que antes restringiam fortemente o ovo por causa do colesterol dietético, vêm atualizando suas recomendações à luz de evidências indicando que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não se associa a maior risco cardiovascular quando inserido em um padrão alimentar equilibrado.

Para idosos que buscam proteger o cérebro, a integração do ovo a um plano alimentar deve considerar outros componentes neuroprotetores, como vegetais, frutas, leguminosas, peixes ricos em ômega-3 e oleaginosas. De forma geral, nutricionistas costumam organizar o consumo de ovos observando o contexto clínico individual, como presença de diabetes, histórico cardiovascular, perfil lipídico e necessidades proteicas.

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Frequência adequada: Estudos de nutrição apontam que, em indivíduos saudáveis, o consumo diário ou quase diário de ovos pode ser compatível com boa saúde metabólica, desde que o restante da dieta seja balanceado. Modo de preparo: Priorizar formas com menos gordura adicionada, como cozido ou poche, pode ser mais interessante para manter o perfil global da dieta. Combinações inteligentes: Associar ovos a legumes, verduras de folhas verde-escuras e azeite, por exemplo, ajuda a potencializar o aporte de antioxidantes e gorduras insaturadas. Atenção ao conjunto da dieta: O efeito protetor sobre o cérebro parece mais consistente quando o ovo é parte de padrões alimentares como a dieta mediterrânea ou variações focadas em vegetais.

Na faixa etária acima de 60 anos, em que o risco de Alzheimer e outras demências cresce, o ovo pode funcionar como aliado nutricional de fácil acesso, custo relativamente baixo e boa aceitação. A literatura científica sugere que a combinação de colina, luteína, zeaxantina, proteínas de alta qualidade e outras vitaminas do complexo B presentes nesse alimento colabora para a manutenção das funções cognitivas. Ao mesmo tempo, os dados reforçam a importância de avaliar o quadro de saúde de cada pessoa idosa e de combinar o consumo de ovos com outros pilares de prevenção, como atividade física regular, controle de pressão e glicemia, sono adequado e estímulo intelectual contínuo.