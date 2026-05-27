Insuficiência cardíaca: os sintomas que podem indicar que o coração não está funcionando corretamente

A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue de forma adequada para atender às necessidades do organismo. Isso não significa que o órgão tenha parado de funcionar, mas que está trabalhando com menor eficiência. Dessa forma, a redução na capacidade de bombeamento provoca uma série de sintomas e limitações, que podem interferir no trabalho, na vida social e nas tarefas mais simples do dia a dia. Embora seja uma doença crônica, o cuidado adequado pode retardar a progressão e reduzir complicações.

Essa síndrome é considerada um dos principais problemas de saúde pública em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O aumento da expectativa de vida, a maior sobrevivência após infartos e a alta frequência de fatores de risco, como hipertensão e diabetes, contribuem para o crescimento do número de casos. Por isso, entender o que é insuficiência cardíaca, como ela se manifesta e quais medidas ajudam na prevenção é fundamental para identificar sinais precoces e buscar atendimento especializado.

A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue de forma adequada para atender às necessidades do organismo – depositphotos.com / sweet_tomato



O que é insuficiência cardíaca e como ela afeta o coração?

Na insuficiência cardíaca, o coração pode estar enfraquecido, rígido ou com dificuldade para encher ou esvaziar completamente as câmaras cardíacas. Como consequência, menos sangue é enviado para os órgãos e tecidos, e parte desse sangue pode se acumular nos pulmões, pernas e outros locais. Em alguns casos, o problema é chamado de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, quando o coração se contrai pouco. Em outros, é uma disfunção diastólica, quando o órgão enche de sangue com dificuldade.

Esse funcionamento prejudicado gera sintomas progressivos. Afinal, a circulação menos eficiente leva o organismo a tentar compensar, aumentando a frequência cardíaca e a pressão em alguns vasos. Com o tempo, essas adaptações podem sobrecarregar ainda mais o músculo cardíaco. Sem acompanhamento regular, o quadro pode evoluir para internações frequentes, perda de capacidade funcional e maior risco de arritmias e outras complicações cardiovasculares.

Quais são os principais sintomas da insuficiência cardíaca?

Os sintomas da insuficiência cardíaca costumam aparecer de forma lenta, mas podem se agravar rapidamente em algumas situações. Assim, os mais comuns incluem:

Falta de ar (dispneia), inicialmente aos esforços e, depois, em atividades leves ou até em repouso;

(dispneia), inicialmente aos esforços e, depois, em atividades leves ou até em repouso; Cansaço excessivo , sensação de fadiga mesmo após pequenos esforços, como caminhar poucos metros ou subir poucos degraus;

, sensação de fadiga mesmo após pequenos esforços, como caminhar poucos metros ou subir poucos degraus; Inchaço nas pernas, tornozelos e pés , conhecido como edema, que tende a piorar no fim do dia;

, conhecido como edema, que tende a piorar no fim do dia; Dificuldade para realizar atividades cotidianas , como tomar banho, arrumar a casa ou carregar compras;

, como tomar banho, arrumar a casa ou carregar compras; Aumento rápido de peso em poucos dias, por retenção de líquidos;

Desconforto ou aperto no peito, palpitações e tosse seca persistente, especialmente ao deitar.

Alguns sinais exigem atenção imediata, como falta de ar intensa de início súbito, dor no peito prolongada, desmaios, tonteiras frequentes ou inchaço muito acentuado. Nesses casos, recomenda-se buscar pronto-atendimento, pois pode haver agravamento da insuficiência cardíaca ou ocorrência de infarto, arritmias graves ou embolias.

Causas, fatores de risco e formas de diagnóstico

A insuficiência cardíaca costuma ser consequência de outras doenças cardíacas ou condições que sobrecarregam o coração ao longo dos anos. Entre as causas mais comuns estão:

Hipertensão arterial não controlada , que obriga o coração a trabalhar contra uma pressão mais alta;

, que obriga o coração a trabalhar contra uma pressão mais alta; Infarto do miocárdio , que causa morte de parte do músculo cardíaco e deixa áreas cicatrizadas;

, que causa morte de parte do músculo cardíaco e deixa áreas cicatrizadas; Diabetes , que danifica vasos sanguíneos e aumenta o risco de doença coronariana;

, que danifica vasos sanguíneos e aumenta o risco de doença coronariana; Obesidade , associada a inflamação crônica, apneia do sono e maior esforço cardíaco;

, associada a inflamação crônica, apneia do sono e maior esforço cardíaco; Doenças das válvulas cardíacas, cardiomiopatias hereditárias, abuso de álcool ou uso de certas drogas tóxicas ao coração.

Fatores de risco como tabagismo, sedentarismo, alimentação rica em sal e gordura, colesterol elevado, consumo excessivo de álcool e histórico familiar de doença cardíaca reforçam a chance de desenvolver insuficiência cardíaca. O diagnóstico é feito por combinação de avaliação clínica e exames. Os mais utilizados são:

Eletrocardiograma, que registra a atividade elétrica do coração; Radiografia de tórax, que mostra o tamanho do coração e congestão pulmonar; Ecocardiograma, exame fundamental para avaliar função de bombeamento, espessura das paredes e válvulas; Exames de sangue, como dosagem de peptídeos natriuréticos, marcadores de infarto e função renal; Testes de esforço e, em alguns casos, ressonância magnética ou cateterismo cardíaco.

Como é o tratamento da insuficiência cardíaca atualmente?

O tratamento da insuficiência cardíaca combina uso de medicações específicas, mudanças no estilo de vida e, em situações selecionadas, procedimentos e dispositivos. Entre as classes de medicamentos mais utilizadas estão diuréticos, que ajudam a eliminar excesso de líquido; bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona; betabloqueadores, que reduzem o esforço do coração; e fármacos mais recentes, como inibidores de SGLT2 e moduladores neuro-hormonais, que mostraram redução de internações e de mortalidade em estudos clínicos.

Em alguns casos, são indicados dispositivos como ressincronizadores cardíacos, desfibriladores implantáveis ou válvulas artificiais. Pacientes com doença muito avançada podem ser avaliados para uso de dispositivos de assistência ventricular ou transplante cardíaco. A escolha da estratégia depende da gravidade da insuficiência, da causa de base, da idade e de outras condições de saúde. Ajustes de medicamentos e monitorização periódica são essenciais para manter o quadro estável.

O diagnóstico é feito por combinação de avaliação clínica e exames – depositphotos.com / AnyVidStudio



Como prevenir insuficiência cardíaca e preservar a qualidade de vida?

A prevenção começa com o controle rigoroso dos principais fatores de risco. Manter a pressão arterial em níveis adequados, tratar diabetes e colesterol, abandonar o cigarro e reduzir o consumo de álcool tem impacto direto na redução de novos casos. A alimentação equilibrada, com menor quantidade de sal, gorduras saturadas e produtos ultraprocessados, e maior consumo de frutas, verduras, legumes, grãos integrais e fontes magras de proteína, contribui para proteger o coração.

A prática regular de atividade física, orientada por profissional de saúde, também faz parte do manejo. Caminhadas, exercícios aeróbicos leves a moderados e, em alguns casos, treino de força supervisionado, ajudam a melhorar a capacidade funcional, o condicionamento cardiorrespiratório e o controle de peso. Para quem já tem insuficiência cardíaca, o chamado recondicionamento deve ser individualizado, respeitando limites e orientações médicas.

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Manter acompanhamento cardiológico periódico, mesmo na ausência de sintomas intensos;

Pesar-se regularmente para identificar ganho rápido de peso por retenção de líquido;

Observar sinais de alerta, como piora súbita da falta de ar, inchaço significativo ou dor torácica;

Seguir o esquema de medicamentos conforme prescrição, sem interromper por conta própria.

O impacto da insuficiência cardíaca na qualidade de vida é amplo: pode limitar a capacidade de trabalho, reduzir participação em atividades sociais e exigir adaptações na rotina familiar. Por isso, o acompanhamento contínuo, o acesso a informações claras e o suporte multiprofissional, envolvendo médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas, ajudam a manter o controle da doença. Avanços em terapias farmacológicas, cirurgia cardíaca minimamente invasiva e tecnologias como monitores implantáveis têm ampliado as possibilidades de cuidado, oferecendo alternativas para diagnóstico mais precoce de descompensações e para tratamento mais preciso.