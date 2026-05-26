Tambora: a erupção que escureceu o planeta e inspirou Frankenstein

Na primavera de 1815, um vulcão em uma ilha remota da atual Indonésia lançou para o alto uma quantidade de energia e material equivalente a milhares de bombas nucleares. O episódio, conhecido como erupção do Monte Tambora, não ficou restrito às proximidades do arquipélago. Em poucos meses, seus efeitos alcançaram a atmosfera superior, mudaram o balanço de energia do planeta e ajudaram a criar o chamado Ano Sem Verão de 1816, marcado por frio atípico, geadas fora de época e colheitas arruinadas em vários continentes.

A sequência desses acontecimentos, da explosão vulcânica à fome em diferentes regiões e ao surgimento de obras literárias como Frankenstein, mostra como a Terra e a criatividade humana podem se entrelaçar. O que começou como um fenômeno geológico extremo transformou a paisagem do céu, alterou o comportamento do clima e influenciou diretamente a vida de agricultores, governos e artistas, em uma cadeia de eventos que a ciência vem reconstruindo com cada vez mais detalhes.

O que aconteceu na erupção do Monte Tambora em 1815?

O Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, entrou em erupção de forma catastrófica em abril de 1815. Estima-se que o topo da montanha tenha perdido cerca de 1.000 a 1.500 metros de altitude após o colapso da caldeira. Estudos geológicos indicam que foram emitidos mais de 150 km³ de material piroclástico, entre cinzas, pedras-pomes e gases. Registros de época registraram estrondos ouvidos a mais de 2.000 quilômetros de distância e tsunamis gerados pelo colapso das encostas no mar.

Entre os componentes mais importantes para o clima estavam grandes quantidades de dióxido de enxofre (SO), além de cinzas finas. Esse material foi impulsionado acima da troposfera, atingindo a estratosfera, região da atmosfera que se estende aproximadamente de 10 a 50 quilômetros de altitude. Ao alcançar essas alturas, os produtos da erupção ficaram livres dos sistemas comuns de chuva e ventos que normalmente limpam o ar em poucas semanas, permitindo que o impacto se tornasse planetário e de longa duração.

Como as cinzas vulcânicas e aerossóis de enxofre bloqueiam o Sol?

O mecanismo físico que liga a erupção do Tambora ao Ano Sem Verão envolve o comportamento da radiação solar na atmosfera. Quando o dióxido de enxofre chega à estratosfera, ele reage com vapor dágua e outros compostos, formando aerossóis de sulfato, partículas minúsculas que permanecem em suspensão por meses ou anos. Esses aerossóis funcionam como um véu global: espalham e refletem parte da luz solar de volta para o espaço, reduzindo a quantidade de energia que alcança a superfície da Terra.

Já as cinzas vulcânicas mais grossas tendem a cair mais rapidamente, mas a fração fina também contribui, absorvendo e espalhando radiação. O resultado combinado é uma diminuição da temperatura média próxima ao solo. Reconstruções climáticas, baseadas em anéis de árvores, registros de gelo e documentos históricos, sugerem que, após Tambora, a temperatura global caiu cerca de 0,4°C a 0,7°C em média, com variações regionais significativas.

O efeito não se limita ao resfriamento direto. O enfraquecimento do aquecimento solar na superfície altera gradientes de temperatura entre oceanos e continentes e modifica a circulação atmosférica. Esse rearranjo dos ventos em grande escala pode deslocar sistemas de alta e baixa pressão, fazendo com que regiões acostumadas a verões suaves enfrentem frio intenso e tempestades fora de época, enquanto outros lugares podem registrar secas prolongadas.

O Ano Sem Verão de 1816 trouxe geadas, fome e colheitas destruídas em partes da Europa e da América do Norte – depositphotos.com / Argentique

De que forma o Ano Sem Verão de 1816 afetou o clima e a agricultura?

Em 1816, um ano após a erupção, o hemisfério norte registrou anomalias climáticas marcantes. Na Europa, sobretudo no Reino Unido, França, Alemanha e Suíça, o verão foi dominado por céu encoberto, chuvas persistentes e temperaturas atipicamente baixas. Na América do Norte, em partes do Canadá e dos Estados Unidos, relatos mencionam geadas e até neve em meses tradicionalmente quentes, como junho e julho.

As consequências agrícolas foram imediatas. Plantios de trigo, centeio, aveia e batata foram prejudicados por geadas tardias na primavera e antecipadas no outono. Em muitas regiões, os grãos não amadureceram a tempo ou apodreceram no solo encharcado. O resultado foi uma sucessão de colheitas ruins, aumento no preço dos alimentos e episódios de fome e desnutrição, sobretudo entre as populações mais pobres.

Na Europa Central, houve escassez de cereais e ração para animais, forçando o abate de rebanhos.

Na Irlanda e na Escócia, registros relatam deslocamentos populacionais em busca de trabalho e comida.

Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, agricultores viram campos destruídos por geadas em plena época de crescimento.

Esse cenário alimentou crises sociais e sanitárias. A combinação de má nutrição, frio e aglomerações em cidades e abrigos temporários favoreceu a propagação de doenças. Governos da época tiveram de lidar com aumento da mendicância, revoltas pontuais por comida e uma pressão constante sobre estoques de grãos, num período em que os conhecimentos sobre clima ainda eram limitados e a relação com a erupção vulcânica distante não era plenamente compreendida.

Qual foi o impacto cultural e literário desse clima sombrio?

Além de efeitos econômicos e demográficos, o Ano Sem Verão deixou marcas na cultura. Um dos episódios mais citados ocorreu às margens do lago Genebra, na Suíça, em 1816. Um grupo de jovens escritores e intelectuais, entre eles Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley e Lord Byron, reuniu-se em uma casa de campo. Dias frios, chuvas constantes e céus escurecidos por nuvens tornaram os passeios ao ar livre raros, levando o grupo a passar longos períodos dentro de casa.

Nesse ambiente de verão escuro e atmosfera carregada, surgiram desafios entre os presentes para criar histórias de fantasmas e narrativas de terror. Desse contexto nasceu a ideia que levaria Mary Shelley a escrever Frankenstein; or, The Modern Prometheus, publicado alguns anos depois. O romance, que discute limites da ciência, criação de vida e responsabilidade humana, foi concebido em um cenário marcado por um clima anômalo, consequência indireta da erupção do Tambora.

Pesquisadores que cruzam história cultural e climatologia apontam que o período também coincidiu com descrições artísticas de pores do sol mais avermelhados e céus opacos em pinturas europeias, influenciados por aerossóis vulcânicos na atmosfera. A relação entre condições ambientais extremas e produção cultural não é direta, mas o caso de Frankenstein ilustra como mudanças físicas na atmosfera podem moldar experiências coletivas, estados de espírito e temas que ganham espaço na literatura e nas artes.

O que a erupção do Tambora ensina sobre clima e sociedade?

A história da erupção do Monte Tambora e do Ano Sem Verão de 1816 funciona hoje como um estudo de caso para entender a sensibilidade do clima global a grandes erupções vulcânicas. O episódio demonstra que um único evento geológico pode alterar o balanço de radiação do planeta por alguns anos, reorganizar padrões de chuva e temperatura e provocar impactos em cadeia sobre agricultura, economia e saúde pública.

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Na esfera física, reforça-se a importância dos aerossóis estratosféricos no controle da quantidade de energia solar que atinge a superfície. No plano social, evidencia-se a vulnerabilidade de sistemas agrícolas dependentes de estações estáveis. No âmbito cultural, fica claro como condições ambientais excepcionais podem servir de pano de fundo para obras que marcam épocas.

Do ponto de vista da ciência do clima, Tambora é frequentemente comparado a outras grandes erupções posteriores, usadas como referência para testar modelos climáticos e estimar a resposta do sistema terrestre a perturbações súbitas. Ao mesmo tempo, sua memória permanece associada a um verão de frio e escuridão que ajudou a moldar narrativas literárias duradouras, unindo geologia, meteorologia e história cultural em um único episódio da experiência humana no planeta.