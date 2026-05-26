Tambora: a erupção que escureceu o planeta e inspirou Frankenstein
Ano Sem Verão: descubra como a erupção do Monte Tambora em 1815 escureceu o planeta, gerou crises agrícolas e inspirou Frankenstein
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Na primavera de 1815, um vulcão em uma ilha remota da atual Indonésia lançou para o alto uma quantidade de energia e material equivalente a milhares de bombas nucleares. O episódio, conhecido como erupção do Monte Tambora, não ficou restrito às proximidades do arquipélago. Em poucos meses, seus efeitos alcançaram a atmosfera superior, mudaram o balanço de energia do planeta e ajudaram a criar o chamado Ano Sem Verão de 1816, marcado por frio atípico, geadas fora de época e colheitas arruinadas em vários continentes.
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A sequência desses acontecimentos, da explosão vulcânica à fome em diferentes regiões e ao surgimento de obras literárias como Frankenstein, mostra como a Terra e a criatividade humana podem se entrelaçar. O que começou como um fenômeno geológico extremo transformou a paisagem do céu, alterou o comportamento do clima e influenciou diretamente a vida de agricultores, governos e artistas, em uma cadeia de eventos que a ciência vem reconstruindo com cada vez mais detalhes.
O que aconteceu na erupção do Monte Tambora em 1815?
O Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, entrou em erupção de forma catastrófica em abril de 1815. Estima-se que o topo da montanha tenha perdido cerca de 1.000 a 1.500 metros de altitude após o colapso da caldeira. Estudos geológicos indicam que foram emitidos mais de 150 km³ de material piroclástico, entre cinzas, pedras-pomes e gases. Registros de época registraram estrondos ouvidos a mais de 2.000 quilômetros de distância e tsunamis gerados pelo colapso das encostas no mar.
Entre os componentes mais importantes para o clima estavam grandes quantidades de dióxido de enxofre (SO), além de cinzas finas. Esse material foi impulsionado acima da troposfera, atingindo a estratosfera, região da atmosfera que se estende aproximadamente de 10 a 50 quilômetros de altitude. Ao alcançar essas alturas, os produtos da erupção ficaram livres dos sistemas comuns de chuva e ventos que normalmente limpam o ar em poucas semanas, permitindo que o impacto se tornasse planetário e de longa duração.
Como as cinzas vulcânicas e aerossóis de enxofre bloqueiam o Sol?
O mecanismo físico que liga a erupção do Tambora ao Ano Sem Verão envolve o comportamento da radiação solar na atmosfera. Quando o dióxido de enxofre chega à estratosfera, ele reage com vapor dágua e outros compostos, formando aerossóis de sulfato, partículas minúsculas que permanecem em suspensão por meses ou anos. Esses aerossóis funcionam como um véu global: espalham e refletem parte da luz solar de volta para o espaço, reduzindo a quantidade de energia que alcança a superfície da Terra.
Já as cinzas vulcânicas mais grossas tendem a cair mais rapidamente, mas a fração fina também contribui, absorvendo e espalhando radiação. O resultado combinado é uma diminuição da temperatura média próxima ao solo. Reconstruções climáticas, baseadas em anéis de árvores, registros de gelo e documentos históricos, sugerem que, após Tambora, a temperatura global caiu cerca de 0,4°C a 0,7°C em média, com variações regionais significativas.
O efeito não se limita ao resfriamento direto. O enfraquecimento do aquecimento solar na superfície altera gradientes de temperatura entre oceanos e continentes e modifica a circulação atmosférica. Esse rearranjo dos ventos em grande escala pode deslocar sistemas de alta e baixa pressão, fazendo com que regiões acostumadas a verões suaves enfrentem frio intenso e tempestades fora de época, enquanto outros lugares podem registrar secas prolongadas.
De que forma o Ano Sem Verão de 1816 afetou o clima e a agricultura?
Em 1816, um ano após a erupção, o hemisfério norte registrou anomalias climáticas marcantes. Na Europa, sobretudo no Reino Unido, França, Alemanha e Suíça, o verão foi dominado por céu encoberto, chuvas persistentes e temperaturas atipicamente baixas. Na América do Norte, em partes do Canadá e dos Estados Unidos, relatos mencionam geadas e até neve em meses tradicionalmente quentes, como junho e julho.
As consequências agrícolas foram imediatas. Plantios de trigo, centeio, aveia e batata foram prejudicados por geadas tardias na primavera e antecipadas no outono. Em muitas regiões, os grãos não amadureceram a tempo ou apodreceram no solo encharcado. O resultado foi uma sucessão de colheitas ruins, aumento no preço dos alimentos e episódios de fome e desnutrição, sobretudo entre as populações mais pobres.
- Na Europa Central, houve escassez de cereais e ração para animais, forçando o abate de rebanhos.
- Na Irlanda e na Escócia, registros relatam deslocamentos populacionais em busca de trabalho e comida.
- Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, agricultores viram campos destruídos por geadas em plena época de crescimento.
Esse cenário alimentou crises sociais e sanitárias. A combinação de má nutrição, frio e aglomerações em cidades e abrigos temporários favoreceu a propagação de doenças. Governos da época tiveram de lidar com aumento da mendicância, revoltas pontuais por comida e uma pressão constante sobre estoques de grãos, num período em que os conhecimentos sobre clima ainda eram limitados e a relação com a erupção vulcânica distante não era plenamente compreendida.
Qual foi o impacto cultural e literário desse clima sombrio?
Além de efeitos econômicos e demográficos, o Ano Sem Verão deixou marcas na cultura. Um dos episódios mais citados ocorreu às margens do lago Genebra, na Suíça, em 1816. Um grupo de jovens escritores e intelectuais, entre eles Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley e Lord Byron, reuniu-se em uma casa de campo. Dias frios, chuvas constantes e céus escurecidos por nuvens tornaram os passeios ao ar livre raros, levando o grupo a passar longos períodos dentro de casa.
Nesse ambiente de verão escuro e atmosfera carregada, surgiram desafios entre os presentes para criar histórias de fantasmas e narrativas de terror. Desse contexto nasceu a ideia que levaria Mary Shelley a escrever Frankenstein; or, The Modern Prometheus, publicado alguns anos depois. O romance, que discute limites da ciência, criação de vida e responsabilidade humana, foi concebido em um cenário marcado por um clima anômalo, consequência indireta da erupção do Tambora.
Pesquisadores que cruzam história cultural e climatologia apontam que o período também coincidiu com descrições artísticas de pores do sol mais avermelhados e céus opacos em pinturas europeias, influenciados por aerossóis vulcânicos na atmosfera. A relação entre condições ambientais extremas e produção cultural não é direta, mas o caso de Frankenstein ilustra como mudanças físicas na atmosfera podem moldar experiências coletivas, estados de espírito e temas que ganham espaço na literatura e nas artes.
O que a erupção do Tambora ensina sobre clima e sociedade?
A história da erupção do Monte Tambora e do Ano Sem Verão de 1816 funciona hoje como um estudo de caso para entender a sensibilidade do clima global a grandes erupções vulcânicas. O episódio demonstra que um único evento geológico pode alterar o balanço de radiação do planeta por alguns anos, reorganizar padrões de chuva e temperatura e provocar impactos em cadeia sobre agricultura, economia e saúde pública.
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- Na esfera física, reforça-se a importância dos aerossóis estratosféricos no controle da quantidade de energia solar que atinge a superfície.
- No plano social, evidencia-se a vulnerabilidade de sistemas agrícolas dependentes de estações estáveis.
- No âmbito cultural, fica claro como condições ambientais excepcionais podem servir de pano de fundo para obras que marcam épocas.
Do ponto de vista da ciência do clima, Tambora é frequentemente comparado a outras grandes erupções posteriores, usadas como referência para testar modelos climáticos e estimar a resposta do sistema terrestre a perturbações súbitas. Ao mesmo tempo, sua memória permanece associada a um verão de frio e escuridão que ajudou a moldar narrativas literárias duradouras, unindo geologia, meteorologia e história cultural em um único episódio da experiência humana no planeta.