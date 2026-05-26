Déjà vu: o que a neurociência descobriu sobre a sensação de já ter vivido isso

Em uma conversa cotidiana, a expressão déjà vu costuma surgir associada à sensação de já ter vivido aquela cena antes, mesmo sabendo que ela é totalmente nova. Esse fenômeno, relatado em diferentes culturas e faixas etárias, intriga pesquisadores há décadas. Hoje, a neurociência oferece explicações cada vez mais detalhadas sobre o que acontece no cérebro quando essa falsa familiaridade aparece, afastando interpretações místicas e aproximando o tema de dados concretos sobre memória, percepção e tempo.

Estudos em neuroimagem e em neuropsicologia indicam que o déjà vu está ligado a pequenos desencontros nos sistemas que avaliam se algo é novo ou conhecido. Em vez de um aviso sobrenatural, o que ocorre seria uma espécie de curto-circuito benigno entre áreas responsáveis pelo reconhecimento de cenas e pelo contexto em que essas cenas são armazenadas. Quando esses circuitos falham por alguns milissegundos, a experiência presente ganha um carimbo de familiaridade que não corresponde à realidade.

O que é o déjà vu na visão da neurociência?

Do ponto de vista científico, o déjà vu é descrito como uma sensação de familiaridade sem recuperação consciente de memória específica. A pessoa sente que já esteve ali ou já viveu aquilo, mas não consegue apontar quando ou onde. Pesquisas com eletroencefalografia e ressonância magnética funcional mostram que essa experiência envolve, principalmente, regiões do lobo temporal medial, onde se encontra o hipocampo e estruturas próximas, como o córtex perirrinal.

Uma forma simples de entender é imaginar um sistema de triagem em um aeroporto. O hipocampo funciona como o agente que verifica o passaporte da lembrança, cruzando dados de tempo, lugar e detalhes. Já o córtex de familiaridade atua como quem apenas reconhece o rosto, sem lembrar exatamente de onde. No déjà vu, esse reconhecimento rápido é ativado, mas o passaporte da memória detalhada não aparece, criando um descompasso: o cérebro marca algo como conhecido, embora não consiga encontrar o arquivo correspondente.

O hipocampo, região ligada à organização de lembranças, é uma das principais estruturas estudadas no fenômeno do déjà vu – depositphotos.com / crystaleyemedia

Como funciona o processamento duplo e o atraso de sinais?

Uma das teorias mais discutidas sobre o déjà vu é a do processamento duplo. A hipótese sugere que a mesma informação pode ser processada em duas vias levemente diferentes no cérebro. Se, por algum motivo, um desses caminhos sofre um pequeno atraso, a segunda chegada do estímulo é interpretada como repetição, e não como continuidade. Dessa forma, o presente é sentido como uma reexibição do que teria acabado de ocorrer.

Alguns modelos apontam para possíveis atrasos entre os hemisférios cerebrais ou entre rotas visuais que passam por áreas distintas do lobo temporal. Funciona, em analogia, como um sistema de transmissão ao vivo com pequeno delay: a cena é vista, registrada e, instantes depois, uma segunda versão desse sinal atinge os sistemas de reconhecimento. Como o cérebro associa rapidez com familiaridade, esse segundo processamento pode ser confundido com memória pré-existente.

Pesquisas com pacientes que apresentam crises epilépticas no lobo temporal ajudam a reforçar essa linha de raciocínio. Em alguns casos, esses pacientes referem déjà vu com frequência, e registros elétricos mostram descargas anormais justamente em áreas ligadas à integração sensorial e à memória. Embora o déjà vu em pessoas saudáveis não represente a mesma condição clínica, esses estudos sugerem que pequenas oscilações na sincronização de redes neurais podem gerar a estranha sensação de repetição.

Déjà vu e memória de reconhecimento: o que ocorre no hipocampo?

Outra explicação influente associa o déjà vu à chamada familiaridade baseada na memória de reconhecimento. A teoria divide a memória em dois componentes principais: recordação (lembrar com detalhes de um evento) e familiaridade (a impressão de que algo já foi encontrado antes, mesmo sem contexto). No déjà vu, o sistema de familiaridade seria ativado por pequenas semelhanças entre a situação atual e fragmentos de experiências passadas.

O hipocampo e as regiões ao redor dele exercem papel central nessa distinção. O hipocampo atua como um organizador de episódios completos, relacionando pessoas, lugares e sequência de eventos. Já áreas como o córtex perirrinal são mais sensíveis a padrões visuais, objetos e detalhes de cenas. Em determinadas circunstâncias, um conjunto de elementos a disposição dos móveis, o tom de voz de alguém, o cheiro do ambiente pode lembrar discretamente várias situações antigas, sem que nenhuma seja resgatada por inteiro.

Nesse cenário, a mente reage como quem reconhece uma música apenas pelo ritmo, sem lembrar o nome ou o cantor. Há um acúmulo de pistas parciais, mas não um episódio claro. Estudos de laboratório simulam algo próximo a isso ao apresentar fotografias que misturam partes de imagens já vistas com elementos novos. A ativação do lobo temporal medial nesses experimentos indica que a familiaridade pode emergir de sobreposições sutis entre cenas diferentes, o que ajuda a explicar a sensação de já ter estado aqui sem um registro completo da ocasião anterior.

Fadiga, estresse e sobrecarga de estímulos podem favorecer episódios de falsa familiaridade, segundo estudos recentes da neurociência – depositphotos.com / ciaobucarest

O que estudos recentes revelam sobre essa falsa familiaridade?

Investigações mais recentes utilizam técnicas avançadas de neuroimagem para observar o cérebro em situações de falsa lembrança. Em tarefas de memória, participantes são expostos a listas de palavras ou imagens e, depois, a estímulos parecidos, porém inéditos. Em muitos casos, esses itens semelhantes são identificados como já vistos. As áreas mais envolvidas nesses enganos coincidem com aquelas associadas ao déjà vu espontâneo na vida cotidiana.

Pesquisas também mostram que o déjà vu tende a ser mais comum em adultos jovens e de meia-idade e ocorre, em geral, de forma isolada e breve. Fatores como fadiga, estresse e sobrecarga de estímulos parecem favorecer esses desencontros de processamento, possivelmente por deixarem os sistemas de atenção e memória menos estáveis. Esse tipo de sensação, porém, costuma ser transitório e não indica, por si só, doença neurológica.

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Embora ainda existam perguntas em aberto, a combinação de dados de neuroimagem, relatos clínicos e experimentos de laboratório consolida a visão de que o déjà vu é um produto do funcionamento normal e às vezes impreciso dos circuitos de memória. Em vez de sinalizar premonição ou fenômenos sobrenaturais, o episódio mostra como o cérebro, ao tentar economizar tempo e energia, usa atalhos de reconhecimento que nem sempre correspondem aos fatos. A falsa familiaridade, nesse sentido, revela mais sobre os limites da percepção humana do que sobre qualquer evento fora do domínio científico.