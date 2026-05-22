Pata esquerda ou direita: como a preferência dos cães revela emoções e aprendizado

A lateralidade em cães, ou seja, a preferência por usar mais a pata esquerda ou a direita, tem despertado a atenção de pesquisadores e tutores nos últimos anos. O que antes parecia apenas um detalhe curioso do comportamento canino hoje é analisado como um possível indicador de como o cérebro do animal processa emoções, reage a estímulos e aprende novas tarefas. Estudos em neurociência veterinária mostram que essa preferência não é aleatória e pode trazer pistas sobre temperamento e estilo de adaptação ao ambiente.

Ao observar um cão escolhendo sempre a mesma pata para iniciar um movimento, pegar um brinquedo ou apoiar-se ao cumprimentar alguém, muitos tutores passam a questionar se estão diante de um animal destro ou canhoto. Essa curiosidade tem base científica: assim como ocorre em seres humanos, a lateralidade canina está ligada à especialização dos hemisférios cerebrais. Pesquisas indicam que compreender esse padrão pode ajudar a interpretar melhor o comportamento do pet, desde sua reatividade em situações desafiadoras até sua maneira de lidar com treinamento e rotina.

Lateralidade em cães: o que é e por que importa?

A lateralidade em cães é definida pela tendência consistente de um animal usar mais uma pata do que a outra em tarefas específicas. Não se trata apenas de um gesto ocasional, mas de um padrão que se repete em diferentes contextos. A palavra-chave aqui é consistência: quanto mais vezes o cão escolhe a mesma pata em situações variadas, maior é a indicação de que apresenta uma preferência lateral clara.

Na prática, cães destros tendem a acionar com mais frequência a pata direita, enquanto cães canhotos usam majoritariamente a esquerda. Há ainda animais classificados como ambidestros, que alternam de forma mais equilibrada. Pesquisas de comportamento animal realizadas em universidades da Europa, da América do Norte e da Austrália ao longo da última década apontam que essa divisão não é exatamente meio a meio, mas relativamente equilibrada entre destros, canhotos e aqueles sem forte preferência, variando conforme raça, idade e histórico de vida.

O interesse científico pela lateralidade canina cresceu porque ela parece se conectar a características emocionais e cognitivas. Trabalhos publicados em revistas de neurociência aplicada relatam correlações entre preferência de pata, níveis de estresse em situações novas e até a forma como o cão processa sons, comandos e estímulos visuais. Isso transforma uma simples observação de qual pata é usada primeiro em uma possível janela para o funcionamento interno do cérebro do animal.

Testes simples, como observar qual pata o cão usa para segurar brinquedos ou subir escadas, ajudam a identificar a lateralidade – depositphotos.com / lifeonwhite

Como a pata dominante se relaciona ao cérebro e às emoções?

A preferência por uma pata está ligada à forma como os hemisférios cerebrais processam as informações. Em geral, o hemisfério esquerdo do cérebro é associado ao controle do lado direito do corpo e tende a se envolver mais com tarefas de rotina, respostas mais estáveis e interpretação de estímulos considerados previsíveis. Já o hemisfério direito, ligado ao controle do lado esquerdo, costuma participar com mais intensidade de respostas emocionais mais rápidas, como vigilância, atenção a ameaças e reações diante de novidades.

Alguns estudos de comportamento animal sugerem que cães destros, em média, podem apresentar respostas mais equilibradas em situações moderadamente estressantes, como ruídos inesperados de baixa intensidade ou mudanças leves na rotina. Já animais que usam mais a pata esquerda, portanto mais conectados ao hemisfério direito, em determinadas pesquisas demonstraram maior sensibilidade a estímulos desconhecidos, podendo se mostrar mais atentos ou mais facilmente reativos em cenários desafiadores, como fogos de artifício ou presença de estranhos.

Importante destacar que a lateralidade não determina o temperamento de forma absoluta. Em vez de rótulo, funciona como um marcador entre vários outros fatores, como genética, socialização precoce, experiências de vida e estado de saúde. A neurociência veterinária trata a lateralidade como uma peça de um quebra-cabeça maior, que inclui também hormônios do estresse, padrões de sono, nível de atividade física e interação diária com humanos e outros animais.

Quais testes simples revelam se o cão é destro ou canhoto?

Para identificar se um cão tem pata dominante, tutores podem recorrer a experimentos simples, realizados em casa, sem necessidade de equipamentos especiais. O ideal é repetir cada teste várias vezes, em momentos diferentes do dia, para reduzir a influência de fatores pontuais, como cansaço, fome ou distrações do ambiente. A seguir, alguns dos métodos mais usados em pesquisas de campo e adaptações para o cotidiano doméstico.

Desafio do brinquedo recheado Um dos testes mais comuns utiliza um brinquedo recheável, como um tubo ou bola com ração ou petiscos dentro. Após preencher o brinquedo, o tutor o oferece ao cão e observa qual pata é usada para segurá-lo, estabilizá-lo ou aproximá-lo do corpo. Recomenda-se anotar o resultado de, pelo menos, 20 a 30 tentativas ao longo de alguns dias. Se a maioria das vezes a mesma pata for utilizada, há indício de lateralidade definida. Primeiro passo em degraus Outro teste bastante citado consiste em observar qual pata o cão usa primeiro ao subir um lance de escadas. Para isso, é importante que os degraus sejam seguros e que o animal esteja acostumado ao local. A cada subida, registra-se se a pata inicial foi a direita ou a esquerda. Ao somar os resultados de várias subidas ao longo de dias diferentes, tende a surgir um padrão. Reação ao aperto de mão canino Em cães que já aprenderam o comando de dar a pata, a escolha espontânea também pode fornecer pistas. Mesmo quando treinados para oferecer uma pata específica, alguns animais tendem a apresentar resistência com uma e facilidade com a outra, ou então levantam naturalmente a pata preferida quando estão excitados, pedindo atenção. Observar situações em que o cão oferece a pata sem comando direto pode ser especialmente revelador.

Além desses testes, estudos de campo também utilizam observações em brincadeiras, como buscar bolinhas, interagir com outros cães ou tentar alcançar objetos fora de alcance imediato. Embora essas situações sejam menos padronizadas, somadas aos testes estruturados ajudam a formar um quadro mais completo do padrão motor do animal.

A lateralidade influencia reatividade e aprendizado dos cães?

Pesquisas em comportamento animal publicadas desde o início dos anos 2000 indicam que existe uma correlação entre preferência de pata e certos aspectos de reatividade emocional. Em alguns trabalhos, cães predominantemente canhotos apresentaram níveis mais altos de respostas associadas à vigilância ou ao estresse em contextos desafiadores, como ambientes desconhecidos, sons intensos ou aproximação repentina de estranhos. Já cães destros, em diversos estudos, mostraram respostas mais estáveis ou mais rápidas para retornar a um estado de calma após o estímulo.

Em paralelo, investigações sobre facilidade de aprendizado apontam relações interessantes. Alguns experimentos de condicionamento simples, nos quais o cão aprende a associar sinais visuais ou sonoros a recompensas, observaram que indivíduos com lateralidade bem definida tendem a mostrar desempenho mais consistente. Em certos grupos analisados, cães destros responderam com maior regularidade a comandos repetidos, enquanto parte dos cães canhotos demonstrou maior sensibilidade a alterações no contexto, como mudança de local ou presença de novos estímulos durante o treinamento.

Esses achados não significam que cães canhotos aprendam menos ou tenham mais problemas comportamentais. Em vez disso, sugerem estilos diferentes de processamento. Alguns estudos sugerem que animais com maior envolvimento do hemisfério direito podem se mostrar mais atentos a detalhes ambientais, o que poderia ser vantajoso em determinadas tarefas de vigilância ou busca. Já cães com predomínio funcional do hemisfério esquerdo costumam ser associados a maior previsibilidade de respostas em rotinas de obediência básica. Em todos os casos, fatores como método de treino, consistência do tutor e reforço positivo seguem sendo decisivos.

Estudos sugerem que cães destros e canhotos podem reagir de maneiras diferentes a estresse, novidades e treinamento – depositphotos.com / AllaSerebrina

Como tutores podem usar esse conhecimento no dia a dia?

Ao reconhecer se um cão é destro, canhoto ou apresenta lateralidade pouco marcada, tutores ganham uma ferramenta adicional de compreensão do perfil comportamental do animal. Essa informação pode ajudar na escolha de estratégias de manejo, enriquecimento ambiental e, em alguns casos, na prevenção de situações de estresse excessivo. Em contextos de trabalho, como cães de assistência, farejadores ou de terapia, alguns centros de pesquisa avaliam a lateralidade como um dos critérios entre muitos outros para seleção e treinamento.

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Ajustes no treinamento: conhecer a tendência de reatividade pode orientar a adoção de passos mais graduais na exposição a novos estímulos.

conhecer a tendência de reatividade pode orientar a adoção de passos mais graduais na exposição a novos estímulos. Ambiente mais previsível: cães com maior sensibilidade a mudanças costumam se beneficiar de rotinas estáveis e introdução lenta de novidades.

cães com maior sensibilidade a mudanças costumam se beneficiar de rotinas estáveis e introdução lenta de novidades. Comunicação mais eficiente: entender que um animal não reage da mesma forma em todas as situações ajuda a interpretar sinais corporais com mais precisão.

Especialistas em comportamento animal recomendam que, diante de dúvidas sobre estresse, agressividade, medo intenso ou dificuldades marcantes de aprendizado, o tutor recorra ao acompanhamento profissional. A lateralidade pode oferecer pistas importantes, mas deve ser analisada em conjunto com avaliação clínica, histórico de vida e observações sistemáticas do cotidiano. Assim, a curiosidade sobre qual pata o cão usa primeiro se transforma em ponto de partida para um olhar mais amplo e fundamentado sobre a saúde emocional e cognitiva do animal.