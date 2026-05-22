Nova tecnologia de ‘cimento vivo’ com bactérias capazes de reparar fissuras automaticamente promete reduzir custos e aumentar segurança das obras

Nas principais capitais do país, engenheiros e construtoras começam a testar um material que ganhou o nome de cimento vivo. Trata-se de um tipo de concreto capaz de reparar sozinho pequenas rachaduras, sem a necessidade de obra imediata. A tecnologia ainda está em fase de consolidação, mas já desperta atenção de empresas que têm interesse em reduzir custos de manutenção e ampliar a vida útil de prédios e infraestruturas públicas.

Embora o nome sugira algo sofisticado, a lógica por trás do cimento vivo é relativamente simples. Ou seja, incorporar ao concreto bactérias adormecidas e nutrientes específicos, de modo que esses microrganismos sejam ativados apenas quando a água infiltra por uma fissura. A partir daí, entra em ação um processo natural chamado biomineralização, capaz de gerar um tipo de pedra que sela o dano.

O chamado cimento vivo é, em essência, um concreto biológico. Durante a produção, esporos de bactérias resistentes geralmente do gênero Bacillus são misturados à massa, junto com um tipo de alimento mineral, como lactato ou outras fontes de cálcio – depositphotos.com / Andy Dean Photography

Como funciona o cimento vivo na prática?

O chamado cimento vivo é, em essência, um concreto biológico. Durante a produção, esporos de bactérias resistentes geralmente do gênero Bacillus são misturados à massa, junto com um tipo de alimento mineral, como lactato ou outras fontes de cálcio. Esses microrganismos ficam em estado de dormência, encapsulados em microcápsulas ou partículas porosas, dispersos por toda a estrutura da peça de concreto.

Quando, com o tempo, surgem microfissuras, a água da chuva ou da umidade do ar penetra no material e alcança essas cápsulas. A presença de água desperta as bactérias, que retomam o metabolismo. Ao consumir o nutriente disponível, elas passam a produzir carbonato de cálcio, composto que é quimicamente similar à calcita, um dos principais minerais responsáveis pela rigidez de rochas como o calcário.

O que é biomineralização e por que ela importa na construção civil?

A biomineralização é o processo pelo qual organismos vivos formam minerais sólidos, como conchas, ossos ou corais. No caso do cimento vivo, as bactérias realizam uma reação em que convertem compostos orgânicos e íons presentes no concreto em cristais de carbonato de cálcio. Esses cristais se acumulam dentro da rachadura, preenchendo os espaços vazios e endurecendo, como se fosse uma espécie de cimento natural gerado de dentro para fora.

Do ponto de vista estrutural, esse preenchimento ajuda a selar fissuras finas, que normalmente variam de frações de milímetro até alguns milímetros de largura, dependendo da formulação. Ao bloquear a passagem de água e agentes agressivos, como cloretos e dióxido de carbono, o concreto autosselante reduz a corrosão das armaduras de aço e atrasa o avanço de danos maiores. Em termos práticos, isso significa menos intervenções de reparo ao longo da vida útil de uma edificação.

De onde veio a ideia do concreto autosselante com bactérias?

As primeiras pesquisas sobre concreto com autocicatrização biológica ganharam visibilidade internacional a partir de estudos na Europa, especialmente em universidades da Holanda e do Reino Unido, ainda nos anos 2000. Pesquisadores observaram que alguns tipos de bactérias presentes em solos calcários eram capazes de precipitar mineral em torno de si, formando estruturas rígidas. A partir daí, surgiu a hipótese de utilizar esse comportamento natural dentro do concreto.

Ao longo da década seguinte, laboratórios passaram a desenvolver receitas de cimento que combinavam resistência mecânica, ambiente químico adequado às bactérias e custo viável. Foram realizados testes em corpos de prova, painéis de fachada e elementos pré-moldados, expostos a ciclos de umidade, temperatura e cargas mecânicas. Em 2020, os primeiros projetos-piloto começaram a aparecer em pontes, túneis e prédios de médio porte em países europeus e asiáticos, e, desde então, o interesse se espalhou para a América Latina.

Quais testes vêm sendo feitos com o cimento vivo?

Os ensaios mais comuns medem a capacidade do cimento vivo de fechar rachaduras e a velocidade desse processo. Em laboratório, pesquisadores produzem amostras de concreto biológico, induzem fissuras controladas e, em seguida, expõem essas peças à água por períodos que variam de semanas a meses.

Medidas de profundidade e largura das fissuras antes e depois da exposição à água;

Ensaios de permeabilidade para avaliar a redução da passagem de líquidos;

Testes de resistência à compressão e à flexão após o processo de cicatrização;

Análises microscópicas para identificar a formação e a distribuição de cristais de carbonato de cálcio.

Em campo, construtoras e universidades acompanham protótipos de paredes, lajes e elementos pré-moldados instalados em ambientes reais, submetidos a chuvas, variações de temperatura e vibrações. O objetivo é verificar se o cimento que se regenera mantém desempenho consistente fora das condições controladas de laboratório.

Quais são as principais limitações do cimento vivo hoje?

Apesar do potencial, o cimento vivo ainda enfrenta desafios. Um dos pontos mais discutidos é o custo inicial. A incorporação de bactérias encapsuladas e nutrientes específicos tende a tornar o metro cúbico de concreto mais caro do que o convencional. A expectativa de pesquisadores e empresas é que a produção em escala e o aperfeiçoamento das fórmulas reduzam essa diferença ao longo dos próximos anos.

Outra limitação importante está no tamanho das fissuras que o sistema consegue tratar. A biomineralização funciona bem em microfissuras; já rupturas maiores, causadas por sobrecarga, impactos ou erros de projeto, continuam exigindo reparos tradicionais. Além disso, há dúvidas sobre quanto tempo as bactérias permanecem viáveis dentro da estrutura, especialmente em ambientes muito secos ou em contato com substâncias agressivas.

Restrição ao fechamento de fissuras finas; Dúvidas sobre a durabilidade a longo prazo das bactérias adormecidas; Impacto do aumento de custo inicial na competitividade das obras; Necessidade de normas técnicas específicas para regulamentar o uso.

Como o cimento vivo pode afetar a durabilidade de prédios e obras públicas?

Especialistas apontam que, se aplicado de forma adequada, o concreto com autocicatrização biológica tende a prolongar a vida útil de estruturas. Em edifícios residenciais e comerciais, o cimento vivo poderia reduzir a frequência de reparos em fachadas, lajes de garagem e áreas sujeitas à umidade. Em obras públicas, como viadutos, passarelas, pontes e reservatórios, o material pode diminuir a infiltração de água e, com isso, atrasar processos de corrosão e desgaste.

Além da durabilidade, há reflexos na gestão de riscos. Ao limitar o avanço de fissuras e a degradação interna, o concreto biológico tende a contribuir para uma maior estabilidade estrutural ao longo do tempo. Isso não substitui inspeções periódicas e manutenções planejadas, mas pode reduzir a ocorrência de problemas inesperados, especialmente em estruturas com difícil acesso para reparo.

Especialistas apontam que, se aplicado de forma adequada, o concreto com autocicatrização biológica tende a prolongar a vida útil de estruturas – depositphotos.com / AntonioGravante

O setor da construção civil espera redução de custos e mais segurança?

Empresas de engenharia acompanham o desenvolvimento do cimento vivo com atenção. A principal expectativa é que o aumento de custo na fase de obra seja compensado por uma diminuição das despesas de manutenção ao longo de décadas. Em grandes empreendimentos, como hospitais, shoppings, estações de metrô e rodovias, reparos em concreto costumam exigir interdições, equipamentos especializados e mão de obra técnica, o que impacta tanto o orçamento quanto a rotina dos usuários.

Com um concreto que se regenera automaticamente em pequenos danos, o planejamento de manutenção pode se tornar mais previsível, com menos intervenções corretivas emergenciais. Do ponto de vista de seguradoras, concessionárias e órgãos públicos, essa característica tem potencial para influenciar contratos de concessão, seguros de obras e modelos de concessão de infraestrutura.

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Enquanto normas específicas ainda são discutidas e o número de aplicações em larga escala é limitado, o cimento vivo se consolida como uma das principais apostas no campo dos materiais inteligentes para construção. Entre promessas de maior durabilidade, ganho de segurança e redução de custos ao longo do ciclo de vida das obras, a tecnologia segue em observação atenta por centros de pesquisa, construtoras e gestores públicos, em busca de evidências concretas de desempenho em longo prazo.