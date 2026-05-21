Como 11 países africanos se uniram para criar uma muralha verde de 8 mil quilômetros contra o avanço do Deserto do Saara

A Grande Muralha Verde, iniciativa ambiental em construção no cinturão semiárido do Sahel, ganhou destaque internacional como uma das respostas mais ambiciosas à desertificação na África. Afinal, concebido para frear o avanço do Deserto do Saara e recuperar ecossistemas degradados, o projeto combina restauração florestal, agricultura sustentável e geração de empregos verdes. Assim, em um cenário marcado por secas severas e pressão crescente sobre os recursos naturais, a proposta aparece como uma estratégia de longo prazo para reduzir vulnerabilidades sociais e ambientais.

A região do Sahel, que se estende de oeste a leste do continente africano, enfrenta há décadas a combinação de chuvas irregulares, solos empobrecidos e avanço da degradação das terras. Nesse contexto, a Grande Muralha Verde não é apenas uma faixa de árvores plantadas, mas um programa integrado de desenvolvimento rural. Portanto, a iniciativa procura conciliar preservação ambiental, segurança alimentar e novas fontes de renda para comunidades que dependem diretamente da terra para sobreviver.

A Grande Muralha Verde envolve um conjunto de países distribuídos ao longo do Sahel e do limite sul do Deserto do Saara – Sevgart/Wikimedia Commons

Como surgiu a Grande Muralha Verde no contexto da União Africana?

A ideia da Grande Muralha Verde começou a tomar forma no início dos anos 2000, em discussões entre líderes africanos preocupados com o avanço da desertificação e o impacto dessa realidade sobre a estabilidade regional. Em 2007, a União Africana formalizou o programa sob o nome de Grande Muralha Verde para o Sahel e o Saara, transformando uma proposta visionária em um marco político continental. O desenho da iniciativa articula esforços nacionais e regionais, com apoio de agências da ONU, bancos de desenvolvimento e organizações internacionais.

O conceito original previa uma faixa contínua de vegetação ao longo de cerca de 8 mil quilômetros, do Senegal, na costa atlântica, até Djibuti, no leste da África. Com o tempo, o desenho do projeto sofreu ajustes. Assim, em vez de uma barreira florestal rígida, a Grande Muralha Verde passou a funcionar como um mosaico de áreas restauradas, sistemas agroflorestais, pastagens manejadas e projetos comunitários. Dessa forma, a mudança refletiu aprendizados técnicos e a necessidade de adaptação às realidades locais de clima, solo, uso da terra e modos de vida.

Quais países participam da Grande Muralha Verde?

A Grande Muralha Verde envolve um conjunto de países distribuídos ao longo do Sahel e do limite sul do Deserto do Saara. Entre os participantes encontram-se Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chade, Sudão, Eritreia, Etiópia e Djibuti. Além disso, há iniciativas complementares em nações vizinhas. Ademais, cada país define zonas prioritárias de intervenção, metas de restauração e arranjos institucionais próprios, mas com diretrizes comuns definidas em âmbito continental.

Na prática, isso significa que a Grande Muralha Verde constitui-se de múltiplos projetos nacionais integrados. Em alguns países, o foco está na recuperação de bacias hidrográficas e recarga de aquíferos. Já em outros, a prioridade é o manejo sustentável de pastagens e o plantio de espécies nativas adaptadas à seca. A articulação da governança se dá por um mecanismo regional de coordenação sob a égide da União Africana, que busca alinhar financiamento, monitoramento de resultados e troca de experiências técnicas entre os governos envolvidos.

Objetivos principais da Grande Muralha Verde

Os objetivos da Grande Muralha Verde vão além do plantio de árvores. Afinal, o projeto combina metas ambientais, sociais e econômicas, com foco na restauração de terras e na redução da vulnerabilidade das populações rurais do Sahel.

Recuperação de áreas degradadas: restaurar milhões de hectares degradados, por meio de reflorestamento, regeneração natural assistida e práticas agrícolas conservacionistas;

restaurar milhões de hectares degradados, por meio de reflorestamento, regeneração natural assistida e práticas agrícolas conservacionistas; Captura de carbono: aumentar o estoque de carbono em solos e biomassa, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas em escala global;

aumentar o estoque de carbono em solos e biomassa, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas em escala global; Empregos verdes: criar oportunidades de trabalho em viveiros, manejo florestal, agricultura sustentável, ecoturismo e cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros;

criar oportunidades de trabalho em viveiros, manejo florestal, agricultura sustentável, ecoturismo e cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros; Segurança alimentar: ampliar a produtividade de sistemas agrícolas e pastorilistas, diversificar culturas e fortalecer a resiliência das comunidades a choques climáticos.

De forma sintética, a Grande Muralha Verde procura transformar áreas vulneráveis em paisagens produtivas e mais estáveis. Assim, reduzindo a pressão para migração forçada e conflitos associados à disputa por terra e água. As metas incluem não apenas hectares restaurados, mas também o número de pessoas beneficiadas e a renda gerada em economias locais.

Como a Grande Muralha Verde pretende enfrentar as mudanças climáticas?

A região do Sahel é uma das mais sensíveis às mudanças climáticas. Nas últimas décadas, comunidades rurais registraram períodos de seca mais longos, chuvas concentradas em poucos eventos extremos e aumento da variabilidade climática. Esse cenário afeta diretamente a agricultura de sequeiro, a criação de animais e o acesso à água potável. Por isso, a Grande Muralha Verde busca reduzir esses impactos pela restauração de serviços ecossistêmicos essenciais.

Árvores e arbustos adaptados ao clima semiárido contribuem para estabilizar o solo, reduzir a erosão e melhorar a infiltração de água da chuva. Ao favorecer a recarga de aquíferos e proteger nascentes, o projeto ajuda a regular o ciclo hidrológico local. Além disso, práticas como agrofloresta e integração lavoura-pecuária-floresta elevam a produtividade por área e diminuem o risco de perda total de safras em anos de precipitação abaixo da média. Assim, a muralha verde cumpre dupla função: adapta comunidades ao novo clima e, ao mesmo tempo, captura carbono, mitigando o aquecimento global.

Desertificação, secas extremas e impactos sobre as populações do Sahel

A desertificação, impulsionada pela combinação de secas extremas, uso intensivo do solo e manejo inadequado, tem efeitos diretos sobre a vida cotidiana de milhões de pessoas no Sahel. Famílias agricultoras e criadoras de gado convivem com solos cada vez mais pobres, perda de cobertura vegetal e longas distâncias para acessar água e pastagens. Essa realidade torna a subsistência mais instável e amplia o risco de insegurança alimentar crônica.

Os impactos sociais aparecem em diferentes frentes. Em muitos vilarejos, jovens migram para cidades ou outros países em busca de renda, o que altera a dinâmica demográfica e pressiona serviços urbanos. Em algumas áreas, disputas por terra cultivável, pontos de água e rotas de pastoreio intensificam tensões entre grupos. Organismos internacionais têm destacado ainda a relação entre degradação ambiental e riscos de conflitos, reforçando a importância de programas como a Grande Muralha Verde para reduzir fatores estruturais de instabilidade.

No campo econômico, a perda de produtividade agrícola afeta mercados locais e renda familiar, limitando investimentos em educação, saúde e infraestrutura básica. Já do ponto de vista ambiental, a perda de biodiversidade e o empobrecimento dos ecossistemas diminuem a capacidade de recuperação natural das paisagens, ampliando um ciclo de vulnerabilidade. Ao promover restauração ecológica aliada a atividades produtivas sustentáveis, a Grande Muralha Verde se posiciona como instrumento para quebrar esse ciclo.

A desertificação, impulsionada pela combinação de secas extremas, uso intensivo do solo e manejo inadequado, tem efeitos diretos sobre a vida cotidiana de milhões de pessoas no Sahel – depositphotos.com / Ludvigcz



Desafios e caminhos futuros para o megaprojeto africano

Apesar do potencial, a Grande Muralha Verde enfrenta obstáculos para atingir suas metas até 2030 e além. Entre os principais desafios estão o acesso contínuo a financiamento, a coordenação entre governos nacionais, comunidades locais e parceiros internacionais, além da necessidade de monitorar com precisão os resultados em campo. Em algumas regiões, a instabilidade política e questões de segurança dificultam a implementação de ações em larga escala.

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Especialistas apontam que a participação efetiva das comunidades, o respeito a conhecimentos tradicionais e a integração com políticas de uso da terra são fatores decisivos para o sucesso do projeto. A tendência atual é que a Grande Muralha Verde seja cada vez mais tratada como um programa de desenvolvimento territorial, e não apenas como uma iniciativa de reflorestamento. A forma como esses elementos serão articulados nos próximos anos deve influenciar diretamente a capacidade da região do Sahel de enfrentar a desertificação, as mudanças climáticas e seus desdobramentos sociais.