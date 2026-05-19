Colesterol LDL e HDL: entenda como cada um age no organismo e por que médicos combatem o colesterol ruim

Entre exames de rotina e consultas com cardiologistas, dois termos costumam aparecer com frequência nos laudos: colesterol LDL e colesterol HDL. Embora pertençam à mesma família de gorduras que circulam no sangue, eles desempenham papéis bem diferentes no organismo. Um liga-se diretamente ao aumento do risco de infarto e AVC; o outro atua como uma espécie de faxineiro da circulação, ajudando a reduzir danos às artérias.

Entender essa diferença deixou de ser interesse apenas de médicos e passou a fazer parte das orientações básicas de prevenção em saúde cardiovascular. Colesterol alterado costuma ser silencioso, não causa dor e, justamente por isso, pode evoluir por anos sem ser percebido. Assim, quando os primeiros sintomas aparecem, muitas vezes a artéria já está estreitada ou obstruída, o que aumenta a preocupação dos especialistas com o acompanhamento regular.

O colesterol LDL, sigla para lipoproteína de baixa densidade, é chamado de ruim porque, em níveis elevados, tende a se acumular na parede das artérias – depositphotos.com / hywardscs



O que torna o LDL conhecido como colesterol ruim?

O colesterol LDL, sigla para lipoproteína de baixa densidade, é chamado de ruim porque, em níveis elevados, tende a se acumular na parede das artérias. Com o tempo, esse depósito de gordura forma placas, processo conhecido como aterosclerose. Essas placas podem estreitar o vaso sanguíneo, dificultar a passagem do sangue e, em situações mais graves, se romper, favorecendo a formação de coágulos.

Quando um coágulo bloqueia uma artéria que leva sangue ao coração, aumenta o risco de infarto. Se a obstrução ocorre em vasos que irrigam o cérebro, o perigo é de acidente vascular cerebral (AVC). Dessa forma, especialistas em cardiologia tratam o LDL alto como um dos principais fatores modificáveis para reduzir complicações cardiovasculares, ao lado da pressão alta, do tabagismo e do diabetes.

Como o HDL atua como colesterol bom na proteção do coração?

Já o HDL, a lipoproteína de alta densidade, costuma ser chamado de colesterol bom porque ajuda a retirar o excesso de gordura da circulação. Ele funciona transportando colesterol das artérias de volta ao fígado, onde essa substância pode ser reaproveitada ou eliminada. Esse movimento contribui para diminuir a formação de placas e, consequentemente, o risco de entupimentos.

Níveis mais altos de HDL estão associados a menor probabilidade de eventos cardiovasculares, embora essa relação dependa de vários fatores, como idade, presença de outras doenças e estilo de vida. Profissionais de saúde costumam observar o conjunto: LDL, HDL, triglicerídeos, pressão arterial, glicemia e histórico familiar, em vez de analisar apenas um valor isolado.

Quais são as principais diferenças entre colesterol LDL e HDL?

Na prática, LDL e HDL diferem em composição, função e impacto sobre as artérias. Enquanto o LDL é o principal responsável por levar colesterol do fígado para os tecidos, o HDL faz o caminho oposto. Essa dinâmica explica por que um excesso de LDL aumenta o risco de entupimento dos vasos, enquanto o HDL favorece a limpeza da circulação.

LDL: transporta colesterol do fígado para células e tecidos; em excesso, facilita o acúmulo nas artérias.

transporta colesterol do fígado para células e tecidos; em excesso, facilita o acúmulo nas artérias. HDL: recolhe colesterol em excesso do sangue e leva de volta ao fígado para processamento.

recolhe colesterol em excesso do sangue e leva de volta ao fígado para processamento. Impacto vascular: LDL alto está ligado à aterosclerose; HDL adequado está associado a maior proteção cardiovascular.

Assim, quando um exame mostra LDL elevado e HDL baixo, cardiologistas tendem a considerar esse perfil particularmente preocupante, sobretudo em pessoas com outros fatores de risco, como obesidade, tabagismo ou histórico de infarto precoce na família.

O que eleva o colesterol? Alimentação, sedentarismo e genética

As causas do colesterol alto costumam envolver uma combinação de hábitos de vida e predisposição genética. A alimentação rica em gorduras saturadas e trans, encontrada em frituras, ultraprocessados, carnes gordas e alguns produtos industrializados, contribui para o aumento do LDL. Por outro lado, dietas com maior presença de frutas, legumes, grãos integrais e gorduras boas, como azeite e oleaginosas, tendem a favorecer o equilíbrio dos níveis sanguíneos.

O sedentarismo também exerce influência importante. A falta de atividade física regular está associada ao aumento do LDL e à redução do HDL. Além disso, excesso de peso, tabagismo, consumo abusivo de álcool e doenças como diabetes e hipotireoidismo podem desorganizar o metabolismo das gorduras.

Em muitos casos, a genética tem papel relevante. Há pessoas com hipercolesterolemia familiar, condição em que o organismo produz ou acumula colesterol em quantidades muito acima do esperado, mesmo com uma rotina aparentemente saudável. Nesses quadros, o risco de infarto em idade precoce é maior, motivo pelo qual a investigação de histórico familiar é considerada essencial.

Quando mudanças no estilo de vida bastam e quando remédios são necessários?

Na maior parte dos casos leves a moderados, médicos recomendam inicialmente ajustes no estilo de vida para controlar o colesterol. Entre as orientações mais frequentes estão:

Reduzir o consumo de gorduras saturadas e trans, priorizando alimentos in natura e minimamente processados.

Aumentar a ingestão de fibras, presentes em frutas, verduras, legumes, aveia e grãos integrais.

Praticar atividade física regular, como caminhada, corrida leve, bicicleta ou musculação, respeitando orientações profissionais.

Abandonar o cigarro e moderar o consumo de bebidas alcoólicas.

Quando essas medidas não são suficientes ou quando os níveis de LDL são muito altos, entra em cena o tratamento medicamentoso. Substâncias como estatinas e outros agentes redutores de colesterol podem ser indicadas, especialmente para pessoas que já tiveram infarto, AVC, colocação de stent ou que apresentam risco cardiovascular global elevado. A decisão sobre iniciar remédios é individualizada e leva em conta idade, exames, presença de outras doenças e resposta às mudanças de hábito.

As causas do colesterol alto costumam envolver uma combinação de hábitos de vida e predisposição genética – depositphotos.com / imagepointfr



Como são feitos os exames e qual a importância do acompanhamento médico?

O principal exame para avaliar o perfil de gorduras é o lipidograma ou painel lipídico, um teste de sangue que mede colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Em adultos, costuma ser solicitado em check-ups anuais ou conforme a necessidade, especialmente em pessoas com sobrepeso, pressão alta, diabetes ou história familiar de doença cardíaca precoce.

A partir dos resultados, o profissional de saúde calcula o risco de eventos cardiovasculares e monta uma estratégia que pode envolver mudanças de alimentação, prática de exercícios, controle de outras condições clínicas e, quando indicado, uso de medicamentos. Em crianças e adolescentes com forte histórico familiar, a avaliação pode começar mais cedo, de acordo com as diretrizes atualizadas até 2026.

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O acompanhamento regular permite ajustar o tratamento ao longo do tempo, acompanhar se o LDL está baixando, se o HDL está em níveis adequados e se outros fatores de risco estão controlados. Dessa forma, o monitoramento contínuo procura impedir que o colesterol ruim avance silenciosamente, preservando a saúde das artérias e reduzindo as chances de complicações graves no futuro.